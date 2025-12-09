In wenigen Tagen landet ein Film im Stream, der das Kinojahr geprägt hat wie kaum ein anderer. Allein schon der Hintergrund des Films sorgte dafür, dass der Titel monatelang die Schlagzeilen dominiert hat.

Genau so ein Blockbuster, mit großem Kinoerfolg, ist bald im Stream verfügbar. Es ist einer dieser Filme, bei denen man sofort merkt, dass ein Team mit einer ziemlich klaren Vision am Werk war. Jede Einstellung ist durchinszeniert, jeder Sound sitzt, und selbst ohne den Plot zu kennen, erkennt man die Arbeit, die dahintersteckt.

Ein Kinoerfolg, der bald im Stream verfügbar ist

Fast alle Filme landen früher oder später im Stream-Abo. Jedoch ist das in den meisten Fällen mit einer langen Wartezeit verbunden. So nicht beim Film F1, der ab dem 12. Dezember bei Apple TV im Stream verfügbar sein wird. Bereits während der Kinolaufzeit wurde deutlich, wie spektakulär diese Produktion ist. Namen wie Brad Pitt und technischer Wahnsinn, den man aus der Formel 1 gewohnt ist, haben ihn zu einem der meistdiskutierten Titel des Jahres gemacht.

Der Film F1 erzählt die Geschichte des ehemaligen Rennfahrers Sonny Hayes, der nach einem schweren Unfall seine Karriere hinter sich gelassen hat. Jahre später erhält er die Chance, in einem strauchelnden Formel-1-Team namens APXGP auszuhelfen. Somit kehrt er in eine Welt zurück, die er für sich bereits abgeschrieben hatte. An der Seite des jungen, ehrgeizigen Fahrers Joshua Pearce muss er sich nicht nur auf der Strecke beweisen, sondern auch mit den eigenen Fehlern und Dämonen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen.

Die Geschichte könnte kaum realistischer produziert sein. Denn gedreht wurde während echter Grand-Prix-Rennwochenenden, mit echten Teams, echten Autos und der vollen Geräuschkulisse der Formel 1. So gelingt es dem Film ein „Mittendrin-Gefühl“ für Zuschauer zu schaffen. Insbesondere die Rennsequenzen beeindrucken durch dynamische Kamerafahrten und kraftvollen Sound.

F1 erhält nicht nur Lob

Trotz der spektakulären Inszenierung gibt es auch Kritik am Streifen. Einige Zuschauer bemängeln den klassischen Hollywood-Aufbau der Handlung: Das große Comeback, die Rivalität zwischen Alt und Jung oder die Suche nach Erlösung werden recht vorhersehbar erzählt. Außerdem sind auch eingefleischte Formel-1-Fans nicht begeistert, da es mehr um Spannung als um die sportliche Realität geht.

Dass der Hit nun ab dem 12. Dezember 2025 im Apple-TV-Abo verfügbar ist, zeigt aber auch, wie sich die Landschaft verändert. Denn in der Vergangenheit waren solche Filme monatelang exklusiv an den Kauf oder Verleih gebunden – heute wandern sie direkt in die Bibliotheken der Abo-Dienste und schaffen dort in einigen Fällen neue Rekorde.