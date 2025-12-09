Eve meldet sich kurz vor dem Jahreswechsel zu Wort und stellt sein neues, smartes Heizkörperthermostat Eve Thermo der 5. Generation vor. Dabei setzt der Hersteller auf bekannte Stärken wie den Fokus auf Datenschutz.

Schnell wird klar, dass Eve erneut viel Wert auf Ästhetik und moderne Smart-Home-Standards legt. Die neuen Geräte sind nahtlos in bestehende Ökosysteme integrierbar und setzen technisch auf aktuelle Smart-Home-Grundpfeiler. Außerdem hat der Hersteller auf seine Kunden gehört. Was kann das Eve Thermo der 5. Generation?

Eve Thermo (5. Generation): Das zeichnet das smarte Heizkörperthermostat aus

Eve hat die fünfte Generation seines smarten Heizkörperthermostats vorgestellt – und wie man es von Eve erwartet, bekommt Ihr hier ein modernes Design und neue Standards wie Matter und Thread. Beim Design bleibt Eve seiner Linie treu: abgerundete Ecken, ein Mix aus matten und glänzenden Oberflächen.

Eve Thermo der 5. Generation Bildquelle: Eve

Wie gewohnt klappt die Steuerung via Siri, Alexa oder Google Assistant, über die Eve- oder Home-App, oder direkt am Gerät. Voraussetzung ist natürlich immer eine kompatible Steuerzentrale. Das Beste: Eve bleibt einer weiteren Philosophie treu und verzichtet komplett auf Cloud-Abhängigkeiten oder Abo-Modelle. Eure Daten bleiben somit bei Euch.

In der Eve-App gibt es alle wichtigen Funktionen: Raumprofile, Schnellzugriffe, autonom laufende Zeitpläne direkt auf dem Gerät, getrennte Werktags-/Wochenend-Temperaturen und die Möglichkeit, Temperaturunterschiede zwischen Gerät und Raummitte einzukalibrieren. Das neue Eve Thermo ist ab sofort für 79,95 Euro erhältlich.

Weitere Neuheit in der Hinterhand

Spannend ist zudem, dass Eve nicht nur an bestehende Heizkörper denkt. Denn ab dem ersten Quartal 2026 kommt mit Eve Thermostat eine Wandlösung für wassergeführte Fußbodenheizungen. Auch hier setzt der Hersteller auf die gleiche Designsprache und die gleiche technische Basis – sprich: Thread und Matter. Das Eve Thermostat für die Fußbodenheizung liegt bei 119,95 Euro und erscheint im ersten Quartal 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

