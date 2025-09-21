Topthemen

Ford: Wie viel Zeit bleibt dem Autobauer noch?

© Erik Mclean / Unsplash
Blasius Kawalkowski
Das Elektroauto gilt als Zukunftsversprechen der Industrie – für Ford jedoch droht es zum Albtraum zu werden. Was einst mit Fiesta, Focus und Mondeo gelang, scheint in Zeiten der Transformation unerreichbar: Modelle, die breite Käuferschichten begeistern und Werke auslasten. Heute dagegen: Absatzflaute, Jobabbau, Unsicherheit. Ein Insider beschreibt die Lage, in der Ford sich befindet.

Ford-Werke unter Druck – Zahlen auf dem Prüfstand

Die deutschen Ford-Werke sind längst nicht mehr ausgelastet. Fahrzeuge rollen zwar vom Band, doch Käufer bleiben aus. Die Folge: Überkapazitäten bei den Beschäftigten. Bis Ende 2027 sollen rund 2.900 Stellen gestrichen werden. Und das ist nur der Anfang. Ab Januar 2026 reduziert Ford die Produktion der E-Modelle Explorer und Capri in Köln von zwei Schichten auf eine. In nüchternen Zahlen: rund 1.000 Jobs weniger.

Ein Schlag für die Region, die seit Generationen mit Ford verbunden ist. „Die Verkaufszahlen sind brutal niedrig“, sagt ein Insider dem Kölner Express. Zwar habe es im August ein leichtes Plus gegeben, „doch insgesamt verbleiben sie auf geringem Niveau“. Das Kraftfahrt-Bundesamt bestätigt: Die teuren Stromer bleiben Ladenhüter.

Das Ende einer Ära

Fiesta, Focus, Galaxy, S-Max – Namen, die jahrzehntelang für Volumen und Verlässlichkeit standen, sind Geschichte. Und mit ihnen verschwinden jene Verbrenner, die Ford einst zur Volksmarke machten. Was bleibt, sind große E-SUVs mit stolzem Preisschild – ein Segment, in dem sich die Konkurrenz von Tesla bis Hyundai längst etabliert hat. Für Kunden mit schmalerem Budget hat Ford kein Angebot mehr. Das Dilemma ist offensichtlich: Ohne günstige Einstiegsmodelle verliert Ford den Massenmarkt, während Premiumanbieter die obere Preisklasse dominieren.

Die deutsche Tochter erhielt erst vor Kurzem 4,4 Milliarden Euro vom Mutterkonzern, um zumindest einen Teil der 5,8 Milliarden Euro Schulden abzutragen. Doch der Rückhalt aus den USA schwindet. Der Konzern kämpft global, die Frage nach einer möglichen Insolvenz der deutschen Niederlassung steht unausgesprochen im Raum.

Die Unternehmensstrategie bleibt jedoch unverändert: Alles elektrifizieren, bis 2050 klimaneutral sein. Ein Ziel, das auf dem Papier modern klingt – in der Praxis aber zur größten Wette der Firmengeschichte geworden ist.

War „All-in“ beim E-Auto der Fehler?

Andere Hersteller setzen auf eine Mischstrategie aus Elektro und hocheffizienten Verbrennern. Ford dagegen hat vieles auf eine Karte gesetzt. Nun zeigt sich, wie riskant dieser Kurs ist. Denn während sich Städte, Netze und Verbraucher nur schrittweise anpassen, hängt ein Traditionskonzern von der schnellen Akzeptanz der E-Mobilität ab – und verliert jeden Monat mehr Boden.

Für Köln, einst Herzstück der Ford-Welt, steht viel auf dem Spiel. Für die Belegschaft geht es um Existenzen. Und für die Marke Ford um nichts weniger als die Frage, ob sie den Sprung in die neue Ära schafft – oder an der eigenen Strategie zerbricht.

Redakteur

Blasius liebt Musik und Fotografie. Schon als Kind hörte er U2, Van Halen und Billy Idol auf einem Tonbandgerät. Dabei war er sowohl vom Rock der 80er als auch von der Bandmaschine fasziniert. Als er mit 6 Jahren die ersten Fotos mit einer Analog-Kamera machte, war der Weg zum Technikjournalisten eingeschlagen. Das verstärkte sich in seiner Lehre zum Kfz-Mechaniker und im Journalismus-Studium.

Zum Autorenprofil
3 Kommentare
  • Olaf Gutrun 58
    Olaf Gutrun vor 47 Minuten Link zum Kommentar

    Tja und eines der meist verkauften und auch guten Autos, Fiesta wurden eingestellt im Gegenzug ein Akku Suv was niemand haben möchte.

    Nicht nur Ford ist durch die Akkufizierung bedroht, sieht bei den deutschen Großen Zulieferern nicht besser aus die im großen auf E umgestellt haben und jetzt nichts zu tun haben. Zf, Hella, Bosch, wird schon geplant die gewinn Bringenden Verbrenner sparten aus zu lagern.

    Hier die Hersteller haben noch keinen Cent mit Akku Autos verdient, getragen wurde es bis jetzt durch Verbrenner, es war ein riesen Fehler gegen Technologieoffenheit zu handeln, die die aufhörten verbrenner weiter zu entwickeln bereuen das nun bitter und die die dran blieben profitieren.

  • 28
    Oleole vor 1 Stunde Link zum Kommentar

    Das ist bitter!! Hab nie verstanden, warum sie damals Fiesta und Co, die sich noch ordentlich verkauft hatten und auf eine lange Tradition zurückblicken, plötzlich eingestellt haben. Das können nur Manager entschieden haben, die vom europäischen Automarkt wenig verstehen.

    • Olaf Gutrun 58
      Olaf Gutrun vor 46 Minuten Link zum Kommentar

      Man verkauft lieber den Puma auf der selben Basis für über 10.000€ mehr, und die Asiaten lachen sich kaputt mit guten kleinwagen, leicht mit kleinem Verbrenner.

