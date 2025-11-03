Wir brauchen die Hilfe unserer Community. Nachdem wir kräftig an unserem neuen Look geschraubt haben, hat sich ein wenig „Baustaub“ versteckt. Findet den Baustaub und gewinnt mit etwas Glück einen Saugrobtoter in Höhe von 1.500 Euro.

Es ist so weit: nextpit ist neu, frisch und glänzt! Nach vielen Monaten Arbeit, Brainstorming, Tests und unzähligen Kaffeetassen ist “next nextpit” endlich online. Frischer, klarer und moderner – so, wie wir selbst die Welt der Technik sehen: ständig im Wandel und immer neugierig auf das, was als Nächstes kommt.

Unsere Geschichte

Wer uns schon länger kennt, weiß: Unsere Geschichte reicht weit zurück. Alles begann 2009, als wir noch unter dem Namen AndroidPIT starteten. Als Treffpunkt für Android-Fans, App-Entdecker und Technikliebhaber. Über die Jahre ist nicht nur die Technik erwachsener geworden, sondern auch wir. Smartphones waren irgendwann nur noch ein Teil des großen Ganzen, und so wurde 2019 aus AndroidPIT das, was Ihr heute kennt: nextpit.

Der Name war kein Zufall, sondern ein Versprechen – der nächste Schritt, der nächste Blickwinkel, die nächste Idee. Denn Technik verändert sich ständig. Neue Geräte, smarte Haushalte, KI, Wearables – all das gehört heute zu unserem Alltag. Und wenn sich Technologie weiterentwickelt, dann sollten wir das auch.

Das Gewinnspiel: Findet den letzten Baustaub!

Beim Umbau zu unserem neuen nextpit haben wir geschraubt, getestet und optimiert – und doch hat sich irgendwo noch ein Rest „Baustaub“ versteckt.

Und jetzt kommt Ihr ins Spiel:

Weil wir wissen, dass unsere Community ein gutes Auge hat, machen wir daraus ein kleines Spiel: Findet den letzten Baustaub 💨 auf unserer neuen Website! Wenn Ihr ihn entdeckt, schickt uns einfach eine Nachricht auf Instagram mit der Überschrift des Artikels, in dem Ihr ihn gefunden habt.

Mit etwas Glück könnt Ihr dabei sogar einen von fünf Saugrobotern im Wert von bis zu 1.500 € gewinnen – damit Ihr nie wieder Staub (digital oder real) sehen müsst.

Also: Macht Euch auf die Suche, entdeckt den neuen Look von nextpit und helft uns, die letzten Spuren unseres Umbaus zu beseitigen. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Stöbern und viel Glück!

Die Regeln in Kürze:

Stöbert auf nextpit.de und durchsucht Artikel nach Baustaub (in Form von diesem Emoji: 💨) Folgt unserem Instagram-Kanal (@nextpit.de) Gebt dem Posting zum Gewinnspiel ein Like Schreibt uns auf Instagram (@nextpit.de) eine DM (Private Nachricht) mit dem Artikelnamen

Hier findet Ihr die detaillierten Teilnahmebedingungen.

Viel Glück!