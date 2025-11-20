Ein kleiner Handgriff zur richtigen Uhrzeit kann Eure Heizkosten spürbar senken – doch viele von Euch machen ihn erst, wenn es längst zu spät ist. Dabei lässt sich der Effekt jeden Tag nutzen. Welche einfache Maßnahme jeden Abend Euch sofort Geld sparen kann, erfahrt Ihr hier.

Wenn Ihr an sinkende Heizkosten denkt, habt Ihr vermutlich direkt Entlüften, Dämmen oder den hydraulischen Abgleich im Kopf. Alles sinnvoll – aber überraschend oft übersehen Menschen einen viel einfacheren Schritt, der sich tagtäglich bemerkbar macht. Und zwar genau dann, wenn Ihr ihn nicht rechtzeitig erledigt.

Warum Rollläden im Winter unterschätzt werden

Viele von Euch schließen die Rollläden automatisch im Sommer, damit die Hitze draußen bleibt. Doch gerade im Winter können sie dieselbe Wirkung in umgekehrter Richtung entfalten: Sie halten die Wärme im Haus. Besonders ältere Gebäude mit schlecht isolierten Fenstern verlieren bis zu 18 Prozent ihrer Wärme über die Glasflächen – genug, um Eure Heizkosten über Wochen hinweg spürbar nach oben zu treiben.

Im Winter sinkt die Außentemperatur besonders stark in den frühen Abendstunden. Deshalb gilt: Zwischen 17:30 und 18:30 Uhr ist der ideale Zeitpunkt, um Rollläden und Jalousien zu schließen. Sonnenstrahlen helfen Euch zu dieser Jahreszeit ohnehin nicht mehr – Wärme hingegen bleibt deutlich länger im Raum.

So viel bringt das rechtzeitige Schließen am Ende des Tages

Wenn Ihr die Rollläden früh genug herunterlasst, entsteht vor dem Fenster eine isolierende Luftschicht, die Eure Heizung spürbar entlastet. Der Raum bleibt automatisch länger warm, und die Heizung muss nicht ständig nachheizen, um die Zieltemperatur zu halten. Ein kleiner Handgriff – ein dauerhaft spürbarer Unterschied.

Dieser Handgriff wird oft beim Heizen vergessen Image source: Angelov/Adobe Stock

Natürlich ist es nicht für jeden möglich, genau zu dieser Uhrzeit zuhause zu sein. Wer später von der Arbeit kommt, kann ohne elektrische Steuerung seine Rollläden erst deutlich später schließen – und verpasst den größten Spareffekt.

Wenn Ihr spät nach Hause kommt: Diese Räume lohnen sich besonders

Falls Ihr Eure Rollläden nicht rechtzeitig schließen könnt, lohnt sich zumindest eine kleine Priorisierung. Räume wie Wohnzimmer oder Badezimmer, die Ihr gewöhnlich stärker beheizt, profitieren am meisten von geschlossenen Rollläden. Dort kann die Heizung deutlich entspannter arbeiten, während die Wärmeverluste geringer ausfallen.

Heizkosten unnötig hoch? Viele vergessen genau diesen Handgriff Image source: Özgür Güvenç/Adobe Stock

Schlafzimmer, Flure oder Küchen haben oft ohnehin niedrigere Temperaturen. Hier macht das spätere Schließen weniger aus. Gleichzeitig verhindert Ihr, dass Eure Wohnung bei komplett geschlossenen Rollläden dauerhaft unbewohnt wirkt – ein Signal, das Einbrecher nur zu gerne falsch interpretieren.

Smarte Steuerung spart Euch den täglichen Aufwand

Falls Ihr elektrische Rollläden besitzt, könnt Ihr Euch diesen Routine-Handgriff komplett sparen. Mit einer automatisierten Steuerung lassen sie sich jeden Tag zur optimalen Uhrzeit herunterfahren – egal, ob Ihr gerade unterwegs seid oder noch im Büro sitzt. Damit holt Ihr den maximalen Spareffekt heraus, ohne selbst daran denken zu müssen.

Am Ende zeigt sich: Nicht jede Einsparmaßnahme muss kompliziert sein. Manchmal reicht ein kleiner Handgriff – nur eben zur richtigen Zeit.