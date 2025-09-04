Husqvarna kann einpacken! Neuer Alleskönner-Mähroboter auf dem Vormarsch

Wer an leistungsstarke Mähroboter denkt, wird schnell auf Marken wie Husqvarna, Segway oder Ecovacs stoßen. Jetzt bahnt sich der Marktstart eines ungewöhnlichen Mähroboters an, der auf Kickstarter für ordentliche Schlagzeilen gesorgt hat. Der Mähroboter arbeitet ohne Begrenzungskabel und bewegt sich mithilfe eines Kettenlaufwerks vor, anstatt mit gewöhnlichen Rädern. Was dieser einzigartige Mähroboter kann und welcher Hersteller dahintersteckt, verraten wir Euch in diesem Beitrag.

Mähroboter für XXL-Gärten

Wer oder was ist Lymow? Bekannt wurde der Hersteller des Modells "Lymow One" durch eine Crowdfunding-Kampagne für den Mähroboter. Diese lief überaus erfolgreich. So konnte die Marke über 7,4 Millionen US-Dollar einsammeln. Der Lymow One ist in vielerlei Hinsicht ein spektakulärer Mähroboter. Einerseits benötigt er kein Begrenzungskabel. Anstatt sich auf einen Draht zu verlassen, setzt der Hersteller auf mehrere Navigations-Systeme. Einerseits kommen optische Sensoren zum Einsatz, andererseits ist ein GPS-RTK mit Basisstation im Spiel. Um Hindernisse frühzeitig zu erkennen, hilft dem Roboter zudem noch künstliche Intelligenz.

Der neue Lymow One / © Lymow

Auch das Design des Rasenmähers ist verrückt. Wie eingangs erwähnt, setzt Lymow auf ein Kettenlaufwerk. Damit wirkt er wie ein Mini-Panzer. Auf dem Papier ist das Modell wie ein Alleskönner. So sind pro Tag bis zu 7.000 m² Fläche am Tag möglich, sowie Steigungen von 45 Grad. Selbst Hindernisse wie Äste oder kleinere Stufen sind für den Roboter kein Problem.

Der Lymow One richtet sich eindeutig an Besitzer riesiger Grundstücke. Mit einer Breite von 405 Millimetern, einer verstellbaren Mähhöhe von 30 und 100 Millimetern sowie zwei rotierenden Metall-Rotoren (6.000 U/min, bis zu 1.200 Watt Leistung) unterscheidet er sich erheblich von klassischen Mährobotern.

Selbst solche Steigungen sind kein Problem für den Lymow-Mähroboter / © Lymow

Fazit

Der Lymow One ist zweifelsohne einer der spannendsten Mähroboter (Bestenliste) dieses Jahres. Gerade für große Gärten eignet sich der Mähroboter besonders, traut man den technischen Daten. Der Lymow One ist derzeit über die Kampagne für umgerechnet rund 1.971 Euro plus Versand erhältlich. Offiziell startet der weltweite Verkauf aber ab Anfang November über den Lymow-Onlineshop. Kostenpunkt: 2.999 Euro.