iPhone 17 Serie vorgestellt: Alle Modelle im Überblick

Apple hat die neue iPhone-Generation enthüllt – und bringt gleich vier Modelle an den Start: das reguläre iPhone 17, das brandneue iPhone Air, sowie das iPhone 17 Pro in zwei Größen.

iPhone 17: Größeres Display, mehr Pro-Features

Das Standardmodell wächst von 6,1 auf 6,3 Zoll, bleibt dank schmalerer Ränder aber gleich groß in der Hand. Endlich gibt es auch hier 120 Hertz Bildwiederholrate – was in den Jahren zuvor oft als größter Kritikpunkt der regulären iPhones genannt wurde. Dazu kommt erstmals ein Always-On-Display, höhere Helligkeit von bis zu 3.000 Nits (peak) und eine neue Antireflexions-Beschichtung gegen Spiegelungen im Sonnenlicht.

Optisch bleibt alles beim Alten, abgesehen von neuen Farben. Im Inneren arbeitet der A19 Chip, der laut Apple energieeffizienter arbeitet und so für eine längere Akkulaufzeit sorgen soll. Auch das Laden geht nun schneller. Apple verspricht 50 Prozent in rund 20 Minuten. Die Rückkamera erhält nur Detailverbesserungen, dafür ist die Frontkamera komplett neu: ein quadratischer Sensor, der Hoch- und Querformat ermöglicht, ohne das Smartphone zu drehen. Diese Technik ist in Smartphones einmalig und dürfte in den kommenden Jahren viele Nachahmer finden. Die Auflösung beträgt 18 Megapixel und das Sichtfeld wurde für Gruppenfotos vergrößert.

Apple iPhone 17 in allen Farben / © Apple

iPhone Air: Dünn wie nie

Mit nur 5,6 Millimetern ist das iPhone Air das dünnste Smartphone der Welt – sogar noch schlanker als Samsungs Galaxy S25 Edge. Dabei soll es laut Apple stabiler sein, als alle vorherigen iPhone-Generationen. Möglich macht das ein Titanrahmen und das neue Ceramic Shield 2 Glas auf Vorder- und Rückseite. Das 6,5-Zoll-Display liegt zwischen iPhone 17 und dem eingestellten Plus-Modell. Auf der Rückseite sitzt nur eine Kamera mit 48 Megapixel Auflösung und 2-fach optischem Zoom per Sensor-Crop.

Im Inneren steckt der A19 Pro Chip, aktuell der schnellste Smartphone-Prozessor auf dem Markt. Um Platz für den Akku zu schaffen, verzichtet Apple weltweit auf einen SIM-Slot – eSIM ist Pflicht. Wie gut die Akkulaufzeit ausfällt, muss unser Test zeigen. Apple verspricht bei der Videowiedergabe einen Wert von bis zu 27 Stunden - das ist mehr als beim iPhone 16 aber etwas weniger als beim neuen iPhone 17.

Apple iPhone Air in allen Farben / © Apple

iPhone 17 Pro: Neues Design, stärkere Kameras

Das Pro-Modell kommt im komplett neuen Unibody-Gehäuse aus Aluminium und nicht mehr mit Titan. Der angehobene Kamerabereich schafft Platz für Antennen und weitere Bauteile, um weiter unten eine größere Batterie einzubauen. Erhältlich ist es mit 6,3 oder 6,9 Zoll Display, jeweils mit A19 Pro Chip und verbessertem Hitzemanagement, um Überhitzung zu vermeiden. Dadurch soll ein weiterer Kritikpunkt aus dem Weg geschafft werden, dass iPhones bisher bei hoher Leistung schnell die Displayhelligkeit drosseln müssen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Laut Apple bietet das iPhone 17 Pro ein 40 Prozent besseres Hitzemanagement als sein Vorgänger.

Und auch die Kamera erhält ein großes Upgrade: Erstmals bieten alle drei Sensoren eine 48-Megapixel-Auflösung. Der Hauptsensor ist größer als zuvor und ermöglicht bessere Low-Light-Aufnahmen. Die Telekamera bietet nun 4-fach optischen Zoom und per Sensor-Crop auch 8-fache optisch Vergrößerung. Die selbe Technik nutzt Apple bereits seit einigen Generationen für den 2-fach Zoom mit der Hauptkamera. Digital ist bis zu 40-facher Zoom möglich.

Was kosten die neuen iPhones?

Alle Modelle starten mit 256 GB Speicher, bis zu 2 TB sind möglich. Vorbestellungen laufen ab sofort, die Auslieferung startet ab dem 19. September. Erwartungsgemäß dürfte es hier je nach Modell, Farbe und Apeicher-Ausstattung aufgrund der hohen Nachfrage zu mehrwöchigen Wartezeiten kommen.

iPhone 17: ab 949 Euro

iPhone Air: ab 1.199 Euro

iPhone 17 Pro: ab 1.299 Euro (6,3 Zoll) / 1.449 Euro (6,9 Zoll)

Im Programm bleiben das iPhone 16e (699 Euro) sowie iPhone 16 (849 Euro) und 16 Plus (949 Euro).