Jetzt aber schnell: 4 Premium-Tools fürs Handy geschenkt

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Stabilize Video: Stable Video ( 3,49 Euro ) – Ist ein Video leicht verwackelt, bietet diese App unter Umständen eine Rettung. Mit nur wenigen Klicks lässt sich das Bild stabilisieren. Allerdings kann dies die Qualität beeinträchtigen oder den vollständigen Bildausschnitt einschränken. (4,4 Sterne, 997 Bewertungen)

) – Ist ein Video leicht verwackelt, bietet diese App unter Umständen eine Rettung. Mit nur wenigen Klicks lässt sich das Bild stabilisieren. Allerdings kann dies die Qualität beeinträchtigen oder den vollständigen Bildausschnitt einschränken. Compress Video – Resize Video ( 3,49 Euro ) – Auch diese App nimmt Verbesserungen an Videos vor – jedoch nicht in Bezug auf die Bildqualität, sondern auf die Dateigröße, um Speicherplatz zu sparen. Allerdings bringt die Verkleinerung der Datei meist einen gewissen Verlust an Qualität oder Auflösung mit sich. (4,5 Sterne, 1.450 Bewertungen)

) – Auch diese App nimmt Verbesserungen an Videos vor – jedoch nicht in Bezug auf die Bildqualität, sondern auf die Dateigröße, um Speicherplatz zu sparen. Allerdings bringt die Verkleinerung der Datei meist einen gewissen Verlust an Qualität oder Auflösung mit sich. Resume Builder – CV Maker ( 5,99 Euro ) – Wer eine professionell aussehende Bewerbungsmappe gestalten möchte, sich aber selbst nicht kreativ genug fühlt, findet in dieser App viele attraktive Vorlagen. Die erstellten Dokumente können anschließend als PDF exportiert werden. (4,3 Sterne, 2.500 Bewertungen)

) – Wer eine professionell aussehende Bewerbungsmappe gestalten möchte, sich aber selbst nicht kreativ genug fühlt, findet in dieser App viele attraktive Vorlagen. Die erstellten Dokumente können anschließend als PDF exportiert werden. QR-Code-Leser PRO ( 5,99 Euro ) – Ein QR-Code-Scanner gehört mittlerweile zur Grundausstattung eines jeden Smartphones. Zwar tummeln sich im Play Store viele wenig überzeugende Scanner, doch diese App sticht aus der Masse hervor. Darauf deuten auch die zahlreichen positiven Bewertungen hin. (4,8 Sterne, 13.500 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Music Quiz: Know Your Library? ( 0,99 Euro ) – Hinter diesem Spiel steckt ein Quiz, das auf der eigenen Musikbibliothek aufbaut. Wer meint, seine Lieblingssongs in- und auswendig zu kennen, kann hier sein Wissen auf die Probe stellen. Die grafische Gestaltung des Spiels passt sich dabei jeweils dem aktuell abgespielten Song an. (5,0 Sterne, 6 Bewertungen)

) – Hinter diesem Spiel steckt ein Quiz, das auf der eigenen Musikbibliothek aufbaut. Wer meint, seine Lieblingssongs in- und auswendig zu kennen, kann hier sein Wissen auf die Probe stellen. Die grafische Gestaltung des Spiels passt sich dabei jeweils dem aktuell abgespielten Song an. Axion Run ( 0,99 Euro ) – In diesem minimalistischen Spiel steuert Ihr ein Axion – ein hypothetisches Elementarteilchen –, das versucht, die Gravitation zu überwinden und seinem finsteren Zwilling zu entgehen. Ein unkomplizierter Zeitvertreib für zwischendurch, inklusive Highscore-Anzeige. (keine Bewertungen)

) – In diesem minimalistischen Spiel steuert Ihr ein Axion – ein hypothetisches Elementarteilchen –, das versucht, die Gravitation zu überwinden und seinem finsteren Zwilling zu entgehen. Ein unkomplizierter Zeitvertreib für zwischendurch, inklusive Highscore-Anzeige. Blindfold Chess ( 7,99 Euro ) – Diese Schach-App geht einen ungewöhnlichen Weg. Denn das eigentliche Spiel rückt hier fast in den Hintergrund. Im Fokus steht vielmehr das Training fürs Blindschach – also das Schachspielen ohne Blickkontakt zum Brett. Wer diese Fertigkeit erlernt, wird beim nächsten Match garantiert für staunende Blicke sorgen. (keine Bewertungen)

) – Diese Schach-App geht einen ungewöhnlichen Weg. Denn das eigentliche Spiel rückt hier fast in den Hintergrund. Im Fokus steht vielmehr das Training fürs Blindschach – also das Schachspielen ohne Blickkontakt zum Brett. Wer diese Fertigkeit erlernt, wird beim nächsten Match garantiert für staunende Blicke sorgen. Hundeführer 2 PRO ( 1,99 Euro ) – Wer den idealen Hund finden oder sein Wissen über die treuen Vierbeiner erweitern will, sollte einen Blick auf diese App werfen. Sie bietet kostenlos eine Vielzahl an Bildern, übersichtlich aufbereitete Informationen und eine praktische Filterfunktion – alles in einer Anwendung. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.