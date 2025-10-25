Zurzeit können Smartphone-Besitzer sechs Apps gratis herunterladen, die sonst kostenpflichtig sind. Unter den Angeboten finden sich nicht nur spannende Spiele, sondern auch ein praktisches Werkzeug für Sparfüchse sowie eine App, die sich um Wohlbefinden und mentale Ausgeglichenheit kümmert.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Deals Tracker PRO: eBay Alerts ( 3,89 Euro ) – Mit dieser Anwendung entgeht Euch kein eBay-Schnäppchen mehr. Egal ob früh am Morgen oder mitten in der Nacht. Nach der einmaligen Einrichtung informiert Euch die App vollautomatisch, sobald Euer gesuchter Artikel irgendwo im riesigen eBay-Sortiment auftaucht. (3,7 Sterne, 377 Bewertungen)

) – Mit dieser Anwendung entgeht Euch kein eBay-Schnäppchen mehr. Egal ob früh am Morgen oder mitten in der Nacht. Nach der einmaligen Einrichtung informiert Euch die App vollautomatisch, sobald Euer gesuchter Artikel irgendwo im riesigen eBay-Sortiment auftaucht. Defense Zone 2 HD ( 2,69 Euro ) – Diese App ist im Kern ein klassisches Tower-Defense-Spiel. Der entscheidende Unterschied zu den üblichen Vertretern des Genres liegt jedoch im Erscheinungsbild: Statt auf bunte, verspielte Elemente wie Luftballons zu setzen, präsentiert sich dieses Game in einem militärischen, ernsten Look – ganz anders als die meisten anderen Tower-Defense-Titel. (3,8 Sterne, 14.700 Bewertungen)

) – Diese App ist im Kern ein klassisches Tower-Defense-Spiel. Der entscheidende Unterschied zu den üblichen Vertretern des Genres liegt jedoch im Erscheinungsbild: Statt auf bunte, verspielte Elemente wie Luftballons zu setzen, präsentiert sich dieses Game in einem militärischen, ernsten Look – ganz anders als die meisten anderen Tower-Defense-Titel. Rotation Control ( 0,69 Euro ) – Kennst Ihr das Problem, wenn man auf dem Smartphone etwas im Querformat nutzen will, das Display aber stur im Hochkantmodus bleibt? Android bietet dafür zwar eine eigene integrierte Funktion, doch sie ist nur eingeschränkt praktisch. Diese App geht einen Schritt weiter: Hier lässt sich die Bildschirmrotation ganz nach Wunsch steuern: über ein Widget, die Benachrichtigungsleiste oder ein frei bewegliches schwebendes Fenster. (3,9 Sterne, 541 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Pixel Thoughts: Reduce Stress ( 0,99 Euro ) – Diese App unterstützt Anwender dabei, Ruhe zu finden, indem sie einen meditativen Ansatz verfolgt: Zuerst richtet man die Aufmerksamkeit auf etwas, das Sorgen bereitet. Und anschließend öffnet die App eine neue Sichtweise darauf. Natürlich geschieht dies begleitet von stimmungsvoller, passender Klanggestaltung. (4,6 Sterne, 19 Bewertungen)

) – Diese App unterstützt Anwender dabei, Ruhe zu finden, indem sie einen meditativen Ansatz verfolgt: Zuerst richtet man die Aufmerksamkeit auf etwas, das Sorgen bereitet. Und anschließend öffnet die App eine neue Sichtweise darauf. Natürlich geschieht dies begleitet von stimmungsvoller, passender Klanggestaltung. Dr. PetPlay ( 1,99 Euro ) – In dieser App übernehmen Spieler die Rolle eines Tierarztes und kümmern sich um das Wohl von zwei- oder vierbeinigen Patienten. Die Aufgabe besteht darin, Spielzeugtiere zu untersuchen. Jedoch nicht irgendwelche Spielzeugtiere, sondern die eigenen Stofftiere. Denn diese lassen sich in der App problemlos hinzufügen und personalisieren. Das Spiel richtet sich dabei vor allem an ein jüngeres Publikum. (5,0 Sterne, 3 Bewertungen)

) – In dieser App übernehmen Spieler die Rolle eines Tierarztes und kümmern sich um das Wohl von zwei- oder vierbeinigen Patienten. Die Aufgabe besteht darin, Spielzeugtiere zu untersuchen. Jedoch nicht irgendwelche Spielzeugtiere, sondern die eigenen Stofftiere. Denn diese lassen sich in der App problemlos hinzufügen und personalisieren. Das Spiel richtet sich dabei vor allem an ein jüngeres Publikum. Paintiles ( 1,99 Euro ) – Anfangs scheint dieses bunte Puzzle-Spiel recht einfach zu sein. Mit drei Farben gilt es, die Fliesen umzudekorieren. Doch schon bald schaltet man neue Spielmechaniken frei: einen zerfallenden Boden, Regenbogenfliesen und zudem auch noch Bomben. Jede dieser Neuerungen verändert die Dynamik des Spiels und verlangt vom Spieler, seine Strategie anzupassen und neue Ansätze zu suchen. (4,3 Sterne, 8 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.