Jetzt kostenlos: Diese Apps kosten sonst 20 Euro

Momentan gibt es die Gelegenheit, mehrere sonst kostenpflichtige Premium-Apps gratis herunterzuladen – und das sowohl für Android- als auch iOS-Geräte. Allerdings ist die Aktion zeitlich begrenzt und das Enddatum variiert von App zu App. Wer also zugreifen möchte, sollte nicht zu lange warten.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Bagatur Schach-Engine ( 4,89 Euro ) – Wenn Ihr auf Euren Smartphones unkompliziert Schach spielen wollt – ganz ohne nervige Werbung oder überladene Extras – dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Die Grundlage bildet die frei verfügbare Schach-Engine Bagatur, die in 16 Schwierigkeitsgraden einstellbar ist und damit sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Spielern gerecht wird. (3,8 Sterne, 201 Bewertungen)

) – Wenn Ihr auf Euren Smartphones unkompliziert Schach spielen wollt – ganz ohne nervige Werbung oder überladene Extras – dann ist diese App genau das Richtige für Euch. Die Grundlage bildet die frei verfügbare Schach-Engine Bagatur, die in 16 Schwierigkeitsgraden einstellbar ist und damit sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Spielern gerecht wird. Stroop Effect Test ( 3,69 Euro ) – Eine kompakte, aber durchaus spannende App, die ihrem Namen alle Ehre macht und den sogenannten Stroop-Effekt demonstriert. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das bei kognitiven Konflikten entsteht – in diesem Fall konkret dann, wenn die Bedeutung eines Wortes nicht mit seiner angezeigten Farbe übereinstimmt. (4,1 Sterne, 63 Bewertungen)

) – Eine kompakte, aber durchaus spannende App, die ihrem Namen alle Ehre macht und den sogenannten Stroop-Effekt demonstriert. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das bei kognitiven Konflikten entsteht – in diesem Fall konkret dann, wenn die Bedeutung eines Wortes nicht mit seiner angezeigten Farbe übereinstimmt. Defense Zone 3 Ultra HD ( 2,69 Euro ) – Diese App ist wie gemacht für alle, die unterwegs spielen wollen – ideal also für Pendler. Das Gameplay orientiert sich am bewährten Prinzip rundenbasierter Tower-Defense-Spiele. Visuell hebt sich das Game jedoch deutlich von der Konkurrenz ab, was vor allem dem markanten, militärisch inspirierten Design zu verdanken ist. (4,5 Sterne, 35.000 Bewertungen)

) – Diese App ist wie gemacht für alle, die unterwegs spielen wollen – ideal also für Pendler. Das Gameplay orientiert sich am bewährten Prinzip rundenbasierter Tower-Defense-Spiele. Visuell hebt sich das Game jedoch deutlich von der Konkurrenz ab, was vor allem dem markanten, militärisch inspirierten Design zu verdanken ist. Water Sort – Color Puzzle Pro ( 3,29 Euro ) – In diesem Spiel dreht sich alles darum, farbige Flüssigkeiten in Reagenzgläsern korrekt zu sortieren. Was anfangs simpel erscheint, entpuppt sich schnell als knifflige Herausforderung – ein Umstand, den die Entwickler ausdrücklich betonen. Ein kleiner Wermutstropfen: Die App enthält In-App-Käufe. (4,4 Sterne, 679 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Math Central ( 0,99 Euro ) – Auch wenn das App-Icon auf den ersten Blick wie ein Taschenrechner wirkt, steckt in Wirklichkeit ein cleveres Tool zur Überprüfung und Erweiterung von Mathematikkenntnissen dahinter. Die gestellten Aufgaben werden zufällig erzeugt und sorgen durch ihre Vielfalt dafür, dass keine Wiederholungen auftreten. (keine Bewertungen)

) – Auch wenn das App-Icon auf den ersten Blick wie ein Taschenrechner wirkt, steckt in Wirklichkeit ein cleveres Tool zur Überprüfung und Erweiterung von Mathematikkenntnissen dahinter. Die gestellten Aufgaben werden zufällig erzeugt und sorgen durch ihre Vielfalt dafür, dass keine Wiederholungen auftreten. Solitaire ( 0,99 Euro ) – Wer früher einen Windows-PC besaß, dürfte mit dem Klassiker Solitaire bestens vertraut sein. Diese App bringt das Kartenspiel in einer schlichten, mobilen Version auf das Smartphone – inklusive Hinweisen für knifflige Züge und leider auch mit gelegentlicher Werbung. Denn In-App-Käufe sind ebenfalls vorhanden. (4,4 Sterne, 38 Bewertungen)

) – Wer früher einen Windows-PC besaß, dürfte mit dem Klassiker Solitaire bestens vertraut sein. Diese App bringt das Kartenspiel in einer schlichten, mobilen Version auf das Smartphone – inklusive Hinweisen für knifflige Züge und leider auch mit gelegentlicher Werbung. Denn In-App-Käufe sind ebenfalls vorhanden. Music Quiz: Know Your Library? ( 0,99 Euro ) – Hinter diesem Spiel steckt ein Quiz, das auf der eigenen Musikbibliothek aufbaut. Wer meint, seine Lieblingssongs in- und auswendig zu kennen, kann hier sein Wissen auf die Probe stellen. Die grafische Gestaltung des Spiels passt sich dabei jeweils dem aktuell abgespielten Song an. (5,0 Sterne, 6 Bewertungen)

) – Hinter diesem Spiel steckt ein Quiz, das auf der eigenen Musikbibliothek aufbaut. Wer meint, seine Lieblingssongs in- und auswendig zu kennen, kann hier sein Wissen auf die Probe stellen. Die grafische Gestaltung des Spiels passt sich dabei jeweils dem aktuell abgespielten Song an. Hundeführer 2 PRO ( 1,99 Euro ) – Wer den idealen Hund finden oder sein Wissen über die treuen Vierbeiner erweitern will, sollte einen Blick auf diese App werfen. Sie bietet kostenlos eine Vielzahl an Bildern, übersichtlich aufbereitete Informationen und eine praktische Filterfunktion – alles in einer Anwendung. (4,6 Sterne, 134 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.