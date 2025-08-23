Topthemen

Kaffee: Dieser kleine Fehler zerstört die Maschine – und ruiniert die Gesundheit

2 Min Lesezeit 2 min 1 Kommentar 1
kaffee fehler ruiniert kaffeemaschine und gesundheit np
© Mikesh Kaos / Unsplash
Blasius Kawalkowski
Blasius Kawalkowski

In anderen Sprachen lesen:

English

Morgens, halb verschlafen, Knopf gedrückt – und die Welt riecht nach Kaffee. So läuft das in deutschen Küchen. Vier Tassen pro Kopf, pro Tag, über 160 Liter im Jahr. Kaffee schlägt sogar Bier und Wasser. Kein Wunder, dass die Maschine das wichtigste Haushaltsmitglied ist. Aber genau da liegt das Problem: Wer seine Kaffeemaschine falsch behandelt, verkürzt nicht nur sein Leben. Sondern schadet auch sich selbst.

Was viele mit ihrer Kaffeemaschine falsch machen 

Früher oder später verstopft der Kalk die Kaffeemaschine. Er macht das Wasser trüb, den Geschmack stumpf – und die Maschine müde. Also greift man zum Mittel, das Oma schon kannte: Essig. Klingt logisch, riecht streng, wirkt zuverlässig gegen Kalk. Nur: Die Kaffeemaschine selbst hasst das Zeug. Hersteller wie Bosch warnen ausdrücklich. Der Grund ist simpel – Essigsäure frisst sich durch alles, was nicht aus Edelstahl ist. Gummidichtungen werden porös, Schläuche platzen, Plastik reißt. Kurz: Wer entkalkt, wie Oma entkalkt hat, killt das Gerät.

Und schlimmer noch: der gesundheitliche Haken

Essig in der Kaffeemaschine ist nicht nur ein mechanischer, sondern auch ein chemischer Fehler. Viele Geräte haben noch Bauteile aus Messing oder Kupferlegierungen. Kommt dort Essigsäure ins Spiel, entsteht Grünspan. Klingt nach patinierter Romantik, ist aber hochgiftig. Grünspan wird sogar als Fungizid eingesetzt – also als Pilzgift. Im Kaffee landet es ungebeten gleich mit im Magen.

Das Resultat: Übelkeit, Erbrechen (gern grünlich gefärbt), Bauchkrämpfe, Durchfall. In schlimmeren Fällen drohen Leberschäden, Muskelschmerzen, Nervosität, im Extremfall Schock und Organversagen. Ein Schluck zu viel kann reichen, um aus dem morgendlichen Muntermacher einen medizinischen Notfall zu machen.

Was besser läuft

Die gute Nachricht: Entkalken geht auch ohne Selbstzerstörung. Hersteller empfehlen eigene Mittel – ja, teurer als Essig, aber deutlich schonender. Wer’s günstiger mag, greift zu Zitronensäure in Pulverform aus der Drogerie. Sie löst Kalk, ohne Dichtungen und Schläuche zu ruinieren. Und sie produziert keinen giftigen Beifang im Wasser.

Noch ein Trick: ein Wasserfilter. Vor allem in Gegenden mit hartem Leitungswasser verlängert er das Leben der Maschine und macht den Kaffee klarer im Geschmack. Eine Investition, die sich lohnt – wenn man bedenkt, was eine neue Kaffeemaschine kostet.

Die besten Smartphones bis 500 Euro

  Redaktionsempfehlung Beste Alternative Bestes Kamera-Smartphone Bester Software-Support Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Beste Performance
Produkt
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
Nothing Phone (1)
Google Pixel 7
Samsung Galaxy A54
Motorola Edge 40 Neo
Xiaomi Poco F5 Pro
Abbildung Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Product Image Nothing Phone (1) Product Image Google Pixel 7 Product Image Samsung Galaxy A54 Product Image Motorola Edge 40 Neo Product Image Xiaomi Poco F5 Pro Product Image
Bewertung
Bewertung: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
Bewertung: Nothing Phone (1)
Bewertung: Google Pixel 7
Bewertung: Samsung Galaxy A54
Bewertung: Motorola Edge 40 Neo
Bewertung: Xiaomi Poco F5 Pro
Zum Angebot*
Zu den Kommentaren (1)
Blasius Kawalkowski

Blasius Kawalkowski
Redakteur

Blasius liebt Musik und Fotografie. Schon als Kind hörte er U2, Van Halen und Billy Idol auf einem Tonbandgerät. Dabei war er sowohl vom Rock der 80er als auch von der Bandmaschine fasziniert. Als er mit 6 Jahren die ersten Fotos mit einer Analog-Kamera machte, war der Weg zum Technikjournalisten eingeschlagen. Das verstärkte sich in seiner Lehre zum Kfz-Mechaniker und im Journalismus-Studium.

Zum Autorenprofil
Hat Dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!
Empfohlene Artikel
Neueste Artikel
Push-Benachrichtigungen Nächster Artikel
1 Kommentar
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
  • 104
    Tenten vor 18 Minuten Link zum Kommentar

    Wasserfilter sind aber auch nicht unproblematisch, bei falscher Anwendung entstehen da schnell gefährliche Keime. Die meisten verwenden ihre Filter viel zu lange. Gerade bei sehr teuren Maschinen kann es ratsam sein, Mineralwasser zu verwenden, Empfehlungen hierfür findet man zum Beispiel im Kaffee Netzwerk. Es muss nicht zwingend ein Wasser aus Frankreich sein, auch hierzulande gibt es geeignetes Wasser. Bei Maschinen mit Kessel sollte man auch einfach mal seinen Fachhändler fragen, woraus der Kessel besteht und was er empfiehlt.
    Und bei sehr günstigen Maschinen wie zum Beispiel für Nespresso Kapseln würde ich auf das Entkalken sogar ganz verzichten und lieber gelegentlich ein neues Gerät kaufen. Die Maschinen werden of ja schon um die 60 Euro angeboten, systemkonformes Entkalkungsmittel ist dagegen sehr teuer. Plastik nimmt aber leider über die Zeit schlechten Geschmack an, sodass Kaffee aus diesen Maschinen über die Zeit ohnehin immer schlechter schmeckt. Und auch der Thermoblock lässt nach, sodass das Wasser nicht mehr heiß genug wird. Deshalb lieber gleich gelegentlich ein neues Gerät.

VG Wort Zählerpixel