Bis wir den neuen Kia EV5 hier in Deutschland tatsächlich auf der Straße sehen, dauert’s zwar noch ein wenig, aber die spannendsten Infos zum stylischen E-SUV sind jetzt schon raus. Und besonders ein Detail sorgt bei manchen Kia-Fans für Stirnrunzeln.

Frische Details schon vor der Europa-Premiere

Noch vor dem großen Auftritt auf der IAA 2025 in München (9. bis 14. September) lässt Kia die Hüllen fallen – zumindest teilweise. Der neue Kia EV5 soll im umkämpften Markt der kompakten Elektro-SUVs mitmischen. Das Design? Markant und kantig – ganz im Stil aktueller Kia-Modelle. Besonders auffällig ist die sogenannte "Star Map"-Lichtsignatur vorn und hinten. Die erinnert mit ihren Linien an Sternbilder.

Innen geht’s modern weiter: Euch erwarten gleich drei horizontale Bildschirme nebeneinander. Hinter dem Lenkrad gibt es ein digitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument, zudem einen gleich großen Touchscreen fürs Infotainment – und in der Mitte ein kompaktes 5,3-Zoll-Touchfeld für die Bedienung der Klimasteuerung. Praktisch: Das Navi liefert in Echtzeit Verkehrsinfos, damit Ihr nicht im Stau versackt.

Im Innenraum des Kia EV5 warten drei Displays auf Fahrer und Mitreisende. / © Kia

Platz & Praktikabilität – mit cleveren Extras

Mit einem Radstand von 2,75 Metern ist hinten zwar nicht endlos viel Platz, aber Kia hat mitgedacht: Die Rücksitze lassen sich komplett umklappen, sodass eine bis zu zwei Meter lange, ebene Ladefläche entsteht. Perfekt für größere Transporte oder spontane Camping-Trips. Der Kofferraum fasst 566 Liter, mit umgelegten Sitzen sogar bis zu 1.650 Liter. Und unter der Haube gibt’s zusätzlich noch einen Frunk mit 44 Litern für Kleinkram.

Der Frontantrieb bringt 160 kW (218 PS) auf die Straße. Von 0 auf 100 km/h geht’s in 8,4 Sekunden, Schluss ist bei 165 km/h – also alles solide für den Alltag.

Nur 400 Volt – schade eigentlich

Jetzt kommt der Wermutstropfen: Anders als der EV6 oder der große EV9 setzt der neue EV5 nur auf 400-Volt-Technik. Für sich genommen okay, aber wer auf superschnelles Laden gehofft hat, wird hier enttäuscht. Immerhin schafft er laut Kia 150 kW DC-Ladeleistung, was für einen Ladehub von 10 auf 80 % rund 30 Minuten bedeutet – nicht schlecht, aber auch nicht top. AC-Laden ist mit bis zu 11 kW möglich.

Die Reichweite kann sich trotzdem sehen lassen: Mit der größeren 81,4-kWh-Batterie soll der EV5 bis zu 530 Kilometer nach WLTP schaffen (auf 18-Zoll-Rädern). Für Komfort sorgt das optionale i-Pedal 3.0, mit dem Ihr fast ausschließlich mit dem Gaspedal fahrt – One-Pedal-Driving eben. Auch das Smart Regeneration System Plus ist mit an Bord: Es nutzt Navigationsdaten, um das Bremsverhalten automatisch anzupassen. So rollt Ihr noch entspannter durch Stadt und Land.

Preis? Marktstart? Das wissen wir schon

Bis der EV5 bei uns auf den Markt kommt, dauert es noch – ein Start vor Ende 2025 ist unwahrscheinlich. Auch ein offizieller Preis fehlt noch, aber wir rechnen mit einem Einstieg bei rund 40.000 Euro. Je nach Ausstattung bekommt Ihr 18- oder 19-Zoll-Felgen, eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) zum Laden externer Geräte und eine Anhängelast von bis zu 1.200 Kilogramm.

Fazit: Der Kia EV5 bringt viel frischen Wind in die Klasse der Kompakt-E-SUVs – mit schickem Design, smarter Technik und guter Reichweite. Nur beim Schnellladen hätten wir uns ein bisschen mehr Power gewünscht. Aber wer Wert auf Alltagstauglichkeit, Komfort und modernes Interieur legt, sollte den EV5 definitiv auf dem Radar haben.