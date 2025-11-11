Wenn Ihr Euch jetzt beeilt, könnt Ihr mehrere sonst kostenpflichtige Pro-Apps kostenlos herunterladen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und kann von den Entwicklern jederzeit ohne Vorankündigung beendet werden. Sichert Ihr Euch die Apps jedoch rechtzeitig, könnt Ihr sie dauerhaft nutzen.

Der Google Play Store und der Apple App Store sind wie wahre Schatzkisten – prall gefüllt mit Apps aller Art. Manche sind kostenlos, andere wiederum schlagen ordentlich zu Buche. Aber hier kommt der kleine Geheimtipp: Hin und wieder werden einige dieser kostenpflichtigen Apps für kurze Zeit gratis angeboten!

Wir haben uns für Euch durch den App-Dschungel gewühlt und ein paar echte Highlights gefunden, die Ihr jetzt kostenlos abstauben könnt – aber nur für kurze Zeit.

Kostenlose Premium-Apps (Android)

Resume Builder : Lebenslauf-Apps gibt es viele, aber diese hier punktet mit Einfachheit. Direkt auf dem Smartphone erstellt Ihr im Handumdrehen einen professionellen Lebenslauf – ohne unnötigen Schnickschnack. (Bewertung: 4,8 Sterne (2.970 Rezensionen))

: Lebenslauf-Apps gibt es viele, aber diese hier punktet mit Einfachheit. Direkt auf dem Smartphone erstellt Ihr im Handumdrehen einen professionellen Lebenslauf – ohne unnötigen Schnickschnack. (Bewertung: 4,8 Sterne (2.970 Rezensionen)) Xproguard Anti-Theft : Euer Smartphone ist Euer Leben? Dann ist diese App wie ein kleiner Bodyguard für Euer Gerät. Sie schlägt Alarm, sobald jemand Euer Handy berührt oder bewegt, während Ihr nicht da seid – inklusive lauter Sirene! Gruselig gut. (Bewertung: 4,3 Sterne (263 Rezensionen))

: Euer Smartphone ist Euer Leben? Dann ist diese App wie ein kleiner Bodyguard für Euer Gerät. Sie schlägt Alarm, sobald jemand Euer Handy berührt oder bewegt, während Ihr nicht da seid – inklusive lauter Sirene! Gruselig gut. (Bewertung: 4,3 Sterne (263 Rezensionen)) Image to PDF : PDFs sind nach wie vor die Königsklasse, wenn es um Dokumente und Produktivität geht. Diese App verwandelt Bilder blitzschnell in PDFs – simpel, praktisch und zuverlässig. (Bewertung: 4,7 Sterne (868 Rezensionen))

: PDFs sind nach wie vor die Königsklasse, wenn es um Dokumente und Produktivität geht. Diese App verwandelt Bilder blitzschnell in PDFs – simpel, praktisch und zuverlässig. (Bewertung: 4,7 Sterne (868 Rezensionen)) Mini Restaurant Premium: Hunger ist kein guter Ratgeber! In diesem kleinen Restaurant-Simulator testet Ihr Euer Management-Talent – von der Küche bis zum Service. Und je besser Ihr werdet, desto härter werden die Herausforderungen. (Bewertung: 4,0 Sterne (275 Rezensionen))

Kostenlose Premium-Apps (iOS)

Palette Hunt : Ihr seht eine Farbe auf einem Foto, die Euch gefällt, wisst aber nicht, welcher Ton das genau ist? Diese App analysiert Bilder und erstellt daraus sofort nutzbare Farbpaletten. Ideal für Designer:innen und Kreative. (Bewertung: 4,8 Sterne (28 Rezensionen))

: Ihr seht eine Farbe auf einem Foto, die Euch gefällt, wisst aber nicht, welcher Ton das genau ist? Diese App analysiert Bilder und erstellt daraus sofort nutzbare Farbpaletten. Ideal für Designer:innen und Kreative. (Bewertung: 4,8 Sterne (28 Rezensionen)) Security Camera – Home Monitor : Überwacht Euer Zuhause live per Smartphone oder Browser! Einfach Kamera und Gerät ins gleiche WLAN hängen – und schon könnt Ihr den Live-Feed sehen. Günstige Alternative zu teuren Smart-Cams. (Bewertung: 4,3 Sterne (20 Rezensionen))

: Überwacht Euer Zuhause live per Smartphone oder Browser! Einfach Kamera und Gerät ins gleiche WLAN hängen – und schon könnt Ihr den Live-Feed sehen. Günstige Alternative zu teuren Smart-Cams. (Bewertung: 4,3 Sterne (20 Rezensionen)) PiP – Picture in Picture : Endlich Videos im Mini-Fenster schauen! Diese App bringt echtes Picture-in-Picture-Feeling für YouTube und Safari. Super praktisch – besonders auf großen iPhones. (Bewertung: 4,6 Sterne (294 Rezensionen))

: Endlich Videos im Mini-Fenster schauen! Diese App bringt echtes Picture-in-Picture-Feeling für YouTube und Safari. Super praktisch – besonders auf großen iPhones. (Bewertung: 4,6 Sterne (294 Rezensionen)) Heads Up!: Der perfekte Eisbrecher auf jeder Party! Dieses beliebte Ratespiel bietet über 100 Themen-Decks – Langeweile? Keine Chance! (Bewertung: 4,8 Sterne (265.000 Rezensionen))

Alle hier gelisteten Apps waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos. Leider verraten die Entwickler:innen selten, wie lange solche Aktionen laufen. Wenn Euch also etwas gefällt – lieber sofort zuschlagen!

Bevor Ihr aber blind auf Download tippt, schaut kurz in die App-Beschreibung: Manchmal verstecken sich dort Bedingungen oder Einschränkungen. Auch kostenlose Apps kommen selten ganz ohne Werbung oder optionale In-App-Käufe aus – und ja, manchmal betrifft das sogar ursprünglich kostenpflichtige Apps. Besonders wichtig ist das, wenn Kinder die App nutzen sollen.