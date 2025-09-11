Auf der IAA Mobility in München hat Leapmotor sein neuestes Baby vorgestellt: den Leapmotor B05. Das kompakte, sportliche Fließheck feierte dort seine Weltpremiere – und sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff. Denn dieses E-Auto soll nicht nur ein Auto sein, sondern ein echtes Lifestyle-Statement. Klingt nach einem neuen ID.3-Konkurrenten. Oder gar nach mehr?

Leapmotor B05 Design: sportlich, futuristisch und trotzdem alltagstauglich

Der B05 kommt mit einem Mix aus futuristischen Linien und urbaner Zurückhaltung daher. Besonders auffällig: die rahmenlosen Türen, die breiten Schultern und die schicken 19-Zoll-Felgen. Mit 1,88 Metern Breite, 4,43 Metern Länge und einem Radstand von 2,74 Metern spielt er ganz oben im C-Segment mit – und ist damit ein direkter Gegner von VW ID.3, MG4 EV oder dem Renault Megane E-Tech.

Von vorne erinnert er ein bisschen an den Golf – kein Wunder, schließlich will Leapmotor auch die Herzen derjenigen gewinnen, die bisher auf VW gesetzt haben. Unter der Haube steckt die LEAP 3.5-Plattform, die Ihr vielleicht schon vom Leapmotor B10 kennt. Offizielle Zahlen für den B05 gibt es noch nicht, aber vieles deutet darauf hin, dass er technisch auf Augenhöhe mit dem B10 sein wird – oder sogar noch einen draufsetzt.

Ausdrucksstarker Leapmotor B05 mit rahmenlosen Türen. / © Leapmotor

Erwartet werden Akkus zwischen 56 und 67 kWh, Reichweiten von bis zu 500 km und Schnellladen mit bis zu 168 kW. Dank der schlankeren Silhouette könnte der B05 sogar effizienter sein als der B10. Auf Details müssen wir hier aber noch warten.

Innenraum: minimalistisch, digital und stylisch

Innen bleibt Leapmotor seinem klaren Stil treu: Ein 14,6-Zoll-Touchscreen dominiert die Mittelkonsole, dazu gibt’s ein kompaktes Fahrerdisplay und moderne Konnektivität. Hochwertige Materialien, cleane Optik und eine großzügige Ausstattung runden das Paket ab. Leapmotor beschreibt den B05 selbst als Auto für „urbane Trendsetter“. Sprich: Wer nicht nur elektrisch fahren, sondern auch ein Statement setzen will, ist hier genau richtig.

Der Verkaufsstart in Europa ist für das zweite Quartal 2026 geplant, in China rollt der B05 schon Ende 2025 auf die Straßen. Preislich soll das Ganze hierzulande bei unter 30.000 Euro starten – und genau das macht den Leapmotor B05 so spannend. Damit greift er direkt die Platzhirsche VW ID.3, MG4 EV, Peugeot e-308 und Renault Megane E-Tech an.

Produziert wird der B05 vermutlich in Spanien, um Einfuhrzölle zu umgehen – ein cleverer Move von Leapmotor, um den Preis niedrig zu halten.

Fazit: Ein echter Herausforderer im EV-Markt

Mit dem B05 bringt Leapmotor ein stylishes, kompaktes und technisch starkes Elektro-Fließheck nach Europa. Hinterradantrieb, modernes Design, coole Features und ein Basispreis unter 30.000 Euro – das klingt nach einem Rezept, das in Europa ziemlich gut ankommen dürfte. Wenn Ihr also gerade überlegt, ob es ein VW ID.3, MG4 oder vielleicht etwas ganz Neues werden soll: Der Leapmotor B05 könnte schon bald auf Eurer Shortlist landen. Und falls Ihr es noch nicht wusstet: Stellantis, Muttergesellschaft von Opel, Peugeot und Co., ist mehrheitlich an Leapmotor beteiligt. Es ist hier also nicht nur chinesisches Know-How an Bord.