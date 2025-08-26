Als das Trump Phone angekündigt wurde, schrieben wir es bereits: Dieses Handy ist eine einzige Lüge ! Das scheint weiterhin zu stimmen, denn das ominöse Smartphone kann vorbestellt werden – und wechselt dabei laufend das Design. Die Fährte des US-Patrioten-Phones führt uns auf dem neuesten Bild nach Südkorea. Hier ist meine Meinung zu dieser Unverschämtheit.

Als die Trump-Söhne ankündigten, dass sie jetzt mit einem eigenen Trump-Mobile-Tarif nebst eigenem Trump-Phone durchstarten wollen, konnte man es bereits ahnen: Der Geruch von Vaporware und Schlangenöl lag so schwer und konzentriert in der Luft, dass einem die Dämpfe in die Nase bissen. Wir bekamen kein wirkliches Smartphone gezeigt. Es gab lediglich einen teuren Tarif, der 47,45 US-Dollar monatlich kostet – und ein wirklich mieses Photoshop-Werk auf der Trump-Phone-Seite.

Trump Phone: Von Anfang an ein schlechter Witz

Zur Erinnerung: Es handelte sich eher um ein Einsteiger-Smartphone, das schnell als Variante eines günstigen China-Handys entlarvt wurde. 499 US-Dollar sollten fällig werden für jeden echten MAGA-Head, der sich gern mit einem goldenen Handy "Made in America" zeigen wollte. Denn klar: Verkaufsargument Nr. 1 sollte sein, dass es hier um ein wirklich amerikanisches Produkt geht.

Schon vor Monaten wurde das "Made in America" einkassiert. Aus "proudly designed and built in the United States", wie man immer noch in der Pressemitteilung lesen kann, wurde unlängst "Designed with American values in mind". Übrigens ist das T1 Phone, wie es offiziell heißt, anscheinend auch ein Schrumpf-Phone: Anfangs noch mit 6,8-Zoll-Größe angekündigt, ist es jetzt mit 6,25 Zoll deutlich kleiner. Wie Ihr auf dem Screenshot sehen könnt, hat sich an dem Bild dennoch nichts getan. Es ist immer noch ein Handy, das aussieht wie das Wingtech REVVL 7 Pro 5G:

Die US-Flagge wurde einfach sagenhaft schlecht mit Photoshop hinzugefügt. / © Trump Mobile (eigener Screenshot)

Das große Geheimnis: Wie sieht es aus?

Wie vermutet, wird der Hobel also nicht in den USA produziert. Außerdem ist es kleiner als gedacht, während der Preis für die genannten Specs mit 499 US-Dollar deutlich zu hoch angesetzt ist. Aber wie sieht das Handy überhaupt aus? So, wie es auf dem Screenshot dargestellt wird? Oder doch eher wie das iPhone 16 Pro Max? Das nutzte man nämlich golden eingefärbt ebenfalls, um Werbung für die Trump-Gurke von einem Handy zu machen.

Plötzlich sieht das Trump Phone aus wie ein iPhone – die schlechte Photoshop-Flagge bleibt. / © Trump Mobile (Screenshot)

Aber das ist noch nicht die letzte Verwandlung dieses Wunder-Handys. Wenn es will, kann es – zumindest in Postings von Trump Mobile plötzlich nämlich auch aussehen wie ein Samsung Galaxy S25 Ultra (Test) mit Spigen-Hülle:

Ein Patrioten-Phone, gefangen im Körper eines südkoreanischen High-End-Produkts. / © Trump Mobile (Screenshot)

Beworben wird es im Text übrigens mit "With American hands behind every device". Wie schlau muss ich sein, wenn ich mir das Ding kaufe, obwohl es auf jedem Bild anders aussieht und ich betrogen wurde mit dem "Made in America"-Versprechen? MAGA-Fans wird es vermutlich weniger interessieren. Mein lieber Kollege Roland Quandt von WinFuture hat übrigens nicht nur die Spigen-Hülle ermittelt – das Spigen Thin Fit (MagFit) Case –, sondern Original und Fälschung direkt gegenübergestellt:

Original und Fälschung. Und ja, es ist wirklich einfach nur frech, unverschämt und respektlos gegenüber den Käufer:innen. / © WinFuture

Man gibt sich keine Mühe, das Original-Phone zu verschleiern, indem man beispielsweise das Kamera-Design etwas abändert. Man gibt sich nicht mal die Mühe, den Einschub für den S Pen unten wegzuretuschieren. Nicht mal das Spigen-Logo entfernt die Trump-Truppe. Hier bleibt jetzt lediglich zu überlegen, ob es wirklich Frechheit ist, all das so zu belassen. Mit Blick auf die weiterhin mies gephotoshoppte US-Flagge besteht nämlich auch der Verdacht, dass sie einfach nicht die Skills haben, ein Bild entsprechend zu bearbeiten.

Fazit: Niemand, wirklich niemand sollte dieses Trump Phone kaufen

Ist es meinerseits wiederum frech, vom Kauf eines Smartphones abzuraten, bevor ich – oder unsere Smartphone-Expert:innen – es getestet haben? Im Normalfall vielleicht ja. Andererseits reichen ja auch die technischen Daten, um den Preis als viel zu hoch zu entlarven. In diesem Fall sollte aber wirklich niemand zuschlagen. Dieses Smartphone ist eine Luftnummer, was auch immer da möglicherweise bald versendet wird. Bedenkt dabei: Die Leute, die das Teil ab sofort vorbestellen können, bekommen ihre Kreditkarte bereits mit den ersten 100 Euro belastet. ... für ein Smartphone, von dem sie wirklich nicht viel wissen und nicht einmal eine Vorstellung haben, wie es nun aussieht.

Ich kenne keine Vorverkaufszahlen, hab aber ein solides Grundvertrauen in die Dummheit und Trumphörigkeit der MAGA-Blase. Diese Leute werden dafür sorgen, dass die Trump-Familie auch mit dieser Unverschämtheit wieder Reibach macht. Wir behalten das weiter im Auge und melden uns spätestens wieder, wenn wir tatsächlich wissen, womit wir es zu tun haben. Und ja: Sollte das ausgelieferte Trump-Phone dann plötzlich das beste Smartphone der Welt sein, werde ich mich hier hochoffiziell bei Euch allen entschuldigen, versprochen!