Die Bedeutung des Mazda 6e: Warum dieses E‑Auto so wichtig ist

Weltweit hat Mazda über vier Millionen Mazda 6 verkauft, davon rund eine Million in Europa. Eine beeindruckende Zahl, die zeigt: Die Mittelklasse‑Limousine ist eine Art Markenikone. Das bedeutet: Der Mazda 6e ist für Mazda ein strategisch sehr bedeutendes E-Auto, mit dem sich der Hersteller mitten in einem hart umkämpften Markt positioniert. Zielgruppe sind Autoenthusiasten, die ein elegantes, sportliches, aber gleichzeitig komfortables Elektroauto suchen – nicht zu groß, nicht zu klein, sondern genau in der richtigen urbanen Mittelklasse. Mit fünf Türen, Fließheck-Option und adaptivem Heckspoiler zeigt Mazda, dass der Mazda 6e nicht nur funktional, sondern auch emotional überzeugen möchte.

Design & erste Eindrücke: Der Mazda 6e in Form und Funktion

Frontdesign mit Signature Wing

Das Design des Mazda 6e ist unverkennbar Mazda: Die markante LED-Beleuchtung mit leuchtendem Markenlogo, auch „Signature Wing“ genannt, gibt dem Auto ein unverwechselbares Gesicht. In der e‑willigen Szene sorgt genau das für Wiedererkennung. Ein weiteres Highlight: Der Heckspoiler! Er fährt bei 90 km/h automatisch aus, steht aber auch manuell zur Verfügung. Im Sportmodus ist er grundsätzlich ausgefahren – für mehr Fahrstabilität und ein sportliches Erscheinungsbild. Das ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch ein konkreter Vorteil beim neuen Mazda-E-Auto: Fahrdynamik, Stabilität, Alltagstauglichkeit.

Mazda 6e: Ein Spoiler am Heck sorgt für viel Sportlichkeit. / © Mazda

Technik & Varianten: Was steckt technisch im Mazda 6e?

Zwei Leistungsvarianten: Standard und Long‑Range

Der Mazda 6e kommt in zwei Leistungsvarianten:

Standard-Modell: 190 kW (258 PS), maximal 320 Nm Drehmoment

Long‑Range-Variante: 180 kW (245 PS), ebenfalls 320 Nm Drehmoment

Beide Varianten sind gut motorisiert und können über das 14,6 Zoll große Center-Display und eine Lenkradtaste die Fahrmodi wechseln. Die Rekuperation in vier Stufen ist per nur über den Touchscreen steuerbar – One-Pedal-Driving aber leider nicht verfügbar.

Interieur & Cockpit: Edel-modern und puristisch

Im Innenraum geht Mazda einen klaren Stil: kaum physische Tasten, keine Ablenkung – Purismus pur. Statt eines klassischen Schalthebels an der Mittelkonsole sitzt ein Gangwahlhebel hinter dem Lenkrad. Die lange, durchgehende Mittelkonsole ist auffallend clean gehalten. Das sorgt für ein modernes, reduziertes Ambiente, das gleichzeitig hochwertig wirkt – hübsche Ambientebeleuchtung inklusive.

Aufgeräumt und schlicht gehalten: das Cockpit im Mazda 6e. / © Mazda

Sicht, Assistenz & Kamerasysteme

Der Blick nach hinten wird durch das schmale Heckfenster eingeschränkt – besonders, wenn der Spoiler ausgefahren ist. Aber: Eine 360‑Grad-Kamera sorgt über das Center-Display dafür, dass Ihr trotzdem alles im Blick habt. Ein nerviger Punkt: Der Aufmerksamkeitsassistent meldet sich trotz korrekter Fahrweise zu häufig. Aber Ihr könnt die Assistenzsysteme bei Bedarf deaktivieren – oder darauf vertrauen, dass Mazda bis zur Markteinführung noch mit Software-Updates nachlegt, die die Assistenzsysteme etwas mehr sensibilisieren, weniger eindringlich zu warnen.

Der Alltagstest: Unterwegs im Bergischen Land

Testfahrt & Verbrauch

Wir waren für unsere Testfahrt im Mazda 6e rund 105 Kilometer im Bergischen Land unterwegs – kurvenreiche Landstraßen, gemäßigte Fahrweise, Testbedingungen also eher "realistisch" mit mal mehr, mal weniger Rekuperation. Ergebnis: ein Verbrauch von etwa 14 kWh/100 km – deutlich besser als die vom Hersteller angegebenen 16,5 kWh/100 km (WLTP). Ein starker Wert also für eine rund zwei Tonnen schwere Limousine.

Reichweite nach Herstellerangaben

Basis-Modell: bis zu 479 km WLTP-Reichweite

Long‑Range-Version: bis zu 552 km nach WLTP-Norm

Mazda 6e in der Heckansicht mit ausgefahrenem Spoiler. / © Mazda

Wie weit die Autos auf der Langstrecke tatsächlich kommen, wird ein ausführlicher Test zeigen müssen. Beide Fahrzeuge erreichen maximal 175 km/h und beschleunigen in ca. 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Laden & Batterietechnologie: Licht & Schatten

Batterietechniken: LFP vs. NCM

Basis-Modell: 68,8 kWh Li‑Eisen‑Phosphat (LFP)

Long‑Range-Variante: 80 kWh NCM-Akku (Nickel‑Kobalt‑Mangan)

Ein signifikanter Unterschied bei den beiden verfügbaren E-Autos: die DC-Schnellladung. Die Long‑Range-Version bietet nur maximal 90 kW – braucht also von 10 auf 80 % ca. 47 Minuten. Das Basismodell schafft bis zu 165 kW DC, lädt entsprechend in ca. 24 Minuten. Im Alltag könnte das bei der großen Variante durchaus häufiger für Frust sorgen.

Wechselstrom-Laden

Laden per AC / heimische Wallbox dauert je nach Ladeleistung (max. 11 kW) bis zu acht Stunden – völlig normal für E‑Autos dieser Klasse. Wenn Ihr Euer Elektroauto zu Hause über eine Wallbox laden könnt, ideal, um über Nacht oder am Wochenende zu laden, wenn das Auto nicht bewegt wird.

Platzangebot & Stauraum

Innenraum & Fondkomfort

Vorne: Sitze sind solide, aber nicht ultrasuper-bequem. Beinfreiheit durch die Mittelkonsole etwas eingeschränkt. Kopffreiheit aber überzeugend.

Hinten: Dank des fast 2,90 m Radstandes gibt es viel Platz – auch für größere Mitfahrer. Einzig die Oberschenkelauflage könnte länger sein.

Kofferraum & Frunk

Kofferraumvolumen: bis zu 466 Liter, erweiterbar auf 1.074 Liter nach Umklappen der Rücksitze

Extra Stauraum: 72 Liter Frunk (vorn unter Motorhaube) – perfekt für Ladekabel oder kleines Gepäck.

Auch Anhängerbetrieb bis 1.500 kg gebremst ist möglich; eine elektrisch schwenkbare Anhängezugvorrichtung gibt's gegen Aufpreis.

Ausstattung, Komfort & Serienpaket

Serienausstattung

Die Serienausstattung im Mazda 6e ist reichhaltig:

Panorama-Glasdach

Elektrische Heckklappe

Abgedunkelte Heck- & Seitenscheiben

Elektrisch verstellbare Vordersitze (Fahrer 10‑fach, Beifahrer 4‑fach), Sitzheizung & -belüftung

Lenkradheizung, Luftreiniger, Wärmepumpe

Assistenzsysteme: Kollisionswarner hinten, Notbremsassistent

Sony Sound-System mit 14 Lautsprechern

Leasing- und Preisinfos

Basispreis: 44.900 Euro, damit etwa 10.000 € günstiger als der VW ID.7

Long‑Range: ab 46.500 Euro

Leasing: ab 525 € / Monat in der Ausstattungsvariante Takumi, ab 548 Euro / Monat mit Takumi Plus

Alternativ über unseren Partner LeasingMarkt.de ab unter 400 Euro pro Monat möglich

Schöne E-Limousine: der Mazda 6e. / © Mazda

Vorteile & Nachteile im Überblick

Vorteile

Sportliches, attraktives Design

Edle Verarbeitung, hochwertiger Innenraum

Komfortables Fahrverhalten

Überraschend niedriger Verbrauch

Reichhaltige Serienausstattung

Innovative Extras wie der elektrische Heckspoiler, Frunk, Wärmepumpe

Nachteile

Sitze könnten bequemer sein auf langen Strecken

Mäßige Ladeleistung bei der Long‑Range-Version

Infotainment-Menüführung derzeit nicht intuitiv

Assistenzsysteme piepsen zu viel – teilweise störend

Empfehlung: Basis- oder Long‑Range‑Modell?

Für uns ist die Entscheidung überraschend klar: Wählt das Basis-Modell! Warum? Die Ladeleistung ist deutlich besser, die Reichweite ist ordentlich, der Preis niedriger. Die Long‑Range-Variante mag auf dem Papier mehr Reichweite bieten – in der Praxis aber könnte die reduzierte Schnellladegeschwindigkeit im Alltag häufiger für Frust sorgen. Dass Mazda selbst erwartet, dass etwa 90 % der Käufer zum Basis-Modell greifen, spricht Bände.

Produktion & Marktstart

Auslieferungsstart: September 2025 in Deutschland

Ziel: 2.500 Einheiten noch 2025, mindestens 5.000 Einheiten im Folgejahr

Kooperation: Entwickelt mit Changan Automotive (China), wird auch dort produziert

Konnektivität: Wireless Android Auto & Apple CarPlay

Fazit: Warum der Mazda 6e eine starke Wahl ist

Euch erwartet mit dem Mazda 6e ein neues Kapitel in der elektrischen Mobilität: Ein sportlich-eleganter Look, umfangreiche Serienausstattung, ein attraktiver Preis und Leasing-Optionen, und ein moderater Verbrauch, der überrascht. Mit innovativen Features wie dem elektrischen Spoiler, dem Frunk und der Wärmepumpe, kombiniert mit einem durchdachten, reduzierten Innenraumdesign, ist der Mazda 6e eine wirklich überzeugende Alternative zu teureren Modellen wie dem VW ID.7.