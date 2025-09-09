Topthemen
IFA 2025

Mercedes GLC EQ 2026: Dieses Elektro-SUV sprengt alle Grenzen!

3 Min Lesezeit 3 min Keine Kommentare 0
mercedes glc 2026 dieses elektro suv sprengt alle grenzen
© Mercedes-Benz
Hayo Lücke
Hayo Lücke

Auch Mercedes-Benz nutzt die IAA in München, um so richtig durchzustarten. Im Mittelpunkt steht der vollelektrische Mercedes-Benz GLC. Mit einer beeindruckenden Reichweite, ultraschnellem 800-Volt-Laden und dem riesigen MBUX Hyperscreen ist der neue GLC nicht einfach nur ein Mittelklasse-SUV – er ist ein echtes Hightech-Luxus-SUV für Euren Alltag. Der E-SUV verbindet alles, was Ihr von einem Premium-SUV erwartet: Komfort, Vielseitigkeit und modernste E-Mobilität. Und erstmals könnt Ihr Euch auf ein zertifiziert veganes Interieur freuen – Luxus und Nachhaltigkeit gehen hier Hand in Hand.

Mercedes GLC EQ: elektrisch, leistungsstark und alltagstauglich

Der GLC wurde von Anfang an als reines Elektrofahrzeug konzipiert. Das Ergebnis: ein SUV, das Maßstäbe setzt. Bis zu 713 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm sorgen dafür, dass Ihr auch auf längeren Strecken entspannt unterwegs seid. Dank des 800-Volt-Systems seid Ihr zudem im Nu wieder startklar – ultraschnellem Laden sei Dank. Und wenn Ihr gerne Anhänger zieht: Mit bis zu 2,4 Tonnen Anhängelast wird der GLC zum perfekten Allrounder für Freizeit, Alltag und Reisen.

Ein echtes Highlight im Innenraum ist der 99,3 Zentimeter breite MBUX-Hyperscreen. Damit taucht Ihr in ein digitales Erlebnis der Extraklasse ein, das von KI-gestütztem MB.OS intelligent gesteuert wird. Infotainment, Fahrassistenz und Ladefunktionen arbeiten nahtlos zusammen – für ein Fahrerlebnis, das nicht nur smart, sondern auch richtig stylisch ist.

Mercedes-Benz GLC EQ - Luxus im Interieur.
Mercedes-Benz GLC EQ - Luxus im Interieur. / © Mercedes-Benz

Design, Komfort und Luxus

Optisch zeigt der GLC 2026, wie sich Mercedes-Benz-Design weiterentwickelt. Der ikonische, beleuchtete Kühlergrill an der Front setzt ein klares Statement. Innen erwarten Euch hochwertige Materialien, ein optional veganes Interieur und zahlreiche Komfortfeatures wie Luftfederung, Hinterachslenkung und Wellness-Programme. Und auch bei der Leistung kann sich der GLC sehen lassen: Bis zu 210 km/h Höchstgeschwindigkeit und ein Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,3 Sekunden sorgen für Fahrspaß pur.

Mit MB.CHARGE habt Ihr zudem Zugriff auf eines der größten Ladenetze weltweit. Praktisch: Ihr könnt sogar Ladesäulen im Voraus reservieren. Der GLC ist zudem für bidirektionales Laden vorbereitet – das bedeutet, Ihr könnt überschüssigen Strom zurück ins Hausnetz einspeisen. Serienmäßig gibt’s einen 11-kW-Onboard-Charger, optional sind 22 kW an Wallbox oder Normalladesäule möglich. An Schnellladesäulen tankt der GLC Strom mit bis zu 330 kW.

Steht selbstbewusst auf der Straße: der Mercedes-Benz GLC EQ.
Steht selbstbewusst auf der Straße: der Mercedes-Benz GLC EQ. / © Mercedes-Benz

Varianten, Leistung und Platz

Zum Start stehen fünf Antriebsvarianten zur Auswahl, inklusive dem Topmodell GLC 400 4MATIC mit 360 kW / 489 PS. Dank eines Radstands von 2,97 Metern ist auch auf den hinteren Plätzen genug Platz für Eure Mitfahrer oder das ganze Gepäck. Der Preis? Voraussichtlich rund 75.000 Euro. Wann genau der neue GLC auf den Markt kommt, ist aber noch unklar. Gerüchte sprechen vom Frühjahr 2026.

Der neue Mercedes GLC 2026 zeigt eindrucksvoll, wie elektrische Mobilität, Luxus und Alltagstauglichkeit zusammenpassen. Wer ein Premium-SUV mit modernster Technik, reichlich Platz und nachhaltigem Interior sucht, sollte den GLC definitiv auf dem Radar haben.

Die besten Samsung-Smartwatches 2024

  Standardversion von 2023 Classic-Version von 2023 Standardversion von 2022 Pro-Version von 2022 Standardversion von 2021 Classic-Version von 2021
 
Samsung Galaxy Watch 6
Samsung Galaxy Watch 6 Classic
Samsung Galaxy Watch 5
Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 4
Samsung Galaxy Watch 4 Classic
  Samsung Galaxy Watch 6 Product Image Samsung Galaxy Watch 6 Classic Product Image Samsung Galaxy Watch 5 Product Image Samsung Galaxy Watch 5 Pro Product Image Samsung Galaxy Watch 4 Product Image Samsung Galaxy Watch 4 Classic Product Image
Test
Zum Test: Samsung Galaxy Watch 6
Noch nicht getestet
 
Noch nicht getestet
 
Zum Test: Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Zum Test: Samsung Galaxy Watch 4
Noch nicht getestet
 
Zum Angebot*
Zu den Kommentaren (0)
Hayo Lücke

Hayo Lücke
Redakteur

Bereits 2002 startete Hayo im Technik-Journalismus durch. Aktuell testet er mit viel Leidenschaft die neuesten E-Autos und entführt Euch mit tagesaktuellen Nachrichten in die aufregende Welt der E-Mobilität. Privat gern mit dem Hund in der Natur unterwegs und seit 1989 leidenschaftlicher Anhänger von Preußen Münster.

Hayo Lücke kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Telefon-Tarife, Mobilität, Internet- und Energietarife, Verkehrsinfrastruktur, Wearables, E-Mobilität & Autos, Smartwatches.

Zum Autorenprofil
Hat Dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!
Empfohlene Artikel
Neueste Artikel
Push-Benachrichtigungen Nächster Artikel
Keine Kommentare
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
VG Wort Zählerpixel