Auch Mercedes-Benz nutzt die IAA in München, um so richtig durchzustarten. Im Mittelpunkt steht der vollelektrische Mercedes-Benz GLC. Mit einer beeindruckenden Reichweite, ultraschnellem 800-Volt-Laden und dem riesigen MBUX Hyperscreen ist der neue GLC nicht einfach nur ein Mittelklasse-SUV – er ist ein echtes Hightech-Luxus-SUV für Euren Alltag. Der E-SUV verbindet alles, was Ihr von einem Premium-SUV erwartet: Komfort, Vielseitigkeit und modernste E-Mobilität. Und erstmals könnt Ihr Euch auf ein zertifiziert veganes Interieur freuen – Luxus und Nachhaltigkeit gehen hier Hand in Hand.

Mercedes GLC EQ: elektrisch, leistungsstark und alltagstauglich

Der GLC wurde von Anfang an als reines Elektrofahrzeug konzipiert. Das Ergebnis: ein SUV, das Maßstäbe setzt. Bis zu 713 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm sorgen dafür, dass Ihr auch auf längeren Strecken entspannt unterwegs seid. Dank des 800-Volt-Systems seid Ihr zudem im Nu wieder startklar – ultraschnellem Laden sei Dank. Und wenn Ihr gerne Anhänger zieht: Mit bis zu 2,4 Tonnen Anhängelast wird der GLC zum perfekten Allrounder für Freizeit, Alltag und Reisen.

Ein echtes Highlight im Innenraum ist der 99,3 Zentimeter breite MBUX-Hyperscreen. Damit taucht Ihr in ein digitales Erlebnis der Extraklasse ein, das von KI-gestütztem MB.OS intelligent gesteuert wird. Infotainment, Fahrassistenz und Ladefunktionen arbeiten nahtlos zusammen – für ein Fahrerlebnis, das nicht nur smart, sondern auch richtig stylisch ist.

Mercedes-Benz GLC EQ - Luxus im Interieur. / © Mercedes-Benz

Design, Komfort und Luxus

Optisch zeigt der GLC 2026, wie sich Mercedes-Benz-Design weiterentwickelt. Der ikonische, beleuchtete Kühlergrill an der Front setzt ein klares Statement. Innen erwarten Euch hochwertige Materialien, ein optional veganes Interieur und zahlreiche Komfortfeatures wie Luftfederung, Hinterachslenkung und Wellness-Programme. Und auch bei der Leistung kann sich der GLC sehen lassen: Bis zu 210 km/h Höchstgeschwindigkeit und ein Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,3 Sekunden sorgen für Fahrspaß pur.

Mit MB.CHARGE habt Ihr zudem Zugriff auf eines der größten Ladenetze weltweit. Praktisch: Ihr könnt sogar Ladesäulen im Voraus reservieren. Der GLC ist zudem für bidirektionales Laden vorbereitet – das bedeutet, Ihr könnt überschüssigen Strom zurück ins Hausnetz einspeisen. Serienmäßig gibt’s einen 11-kW-Onboard-Charger, optional sind 22 kW an Wallbox oder Normalladesäule möglich. An Schnellladesäulen tankt der GLC Strom mit bis zu 330 kW.

Steht selbstbewusst auf der Straße: der Mercedes-Benz GLC EQ. / © Mercedes-Benz

Varianten, Leistung und Platz

Zum Start stehen fünf Antriebsvarianten zur Auswahl, inklusive dem Topmodell GLC 400 4MATIC mit 360 kW / 489 PS. Dank eines Radstands von 2,97 Metern ist auch auf den hinteren Plätzen genug Platz für Eure Mitfahrer oder das ganze Gepäck. Der Preis? Voraussichtlich rund 75.000 Euro. Wann genau der neue GLC auf den Markt kommt, ist aber noch unklar. Gerüchte sprechen vom Frühjahr 2026.

Der neue Mercedes GLC 2026 zeigt eindrucksvoll, wie elektrische Mobilität, Luxus und Alltagstauglichkeit zusammenpassen. Wer ein Premium-SUV mit modernster Technik, reichlich Platz und nachhaltigem Interior sucht, sollte den GLC definitiv auf dem Radar haben.