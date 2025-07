Elektrisch, sportlich, alltagstauglich: Der CLA Shooting Brake startet durch

Nach der Premiere der CLA-Coupé-Variante vor wenigen Monaten geht es jetzt mit dem vollelektrischen Kombi-Modell weiter. Im März 2026 ist es so weit: Der CLA Shooting Brake geht an den Start – in zwei Varianten.

CLA 250+

Bis zu 761 Kilometer Reichweite (WLTP)

In nur 10 Minuten wieder 310 Kilometer nachladen

200 kW Leistung, von 0 auf 100 km/h in 6,8 Sekunden

CLA 350 4MATIC

Allradantrieb und bis zu 730 Kilometer Reichweite

260 kW Leistung, Sprint in sportlichen 5,0 Sekunden

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake: Das nach hinten abfallende Dach raubt Ladevolumen im Kofferraum. / © Mercedes-Benz

Beide Modelle setzen auf eine moderne 800-Volt-Architektur und eine 85-kWh-Batterie – damit ist ultraschnelles DC-Laden mit bis zu 320 kW drin. An Eurer Wallbox zu Hause könnt Ihr übrigens mit bis zu 22 kW AC laden. Klingt gut? Finden wir auch!

Kombi trifft Coupé: Design und Funktion perfekt vereint

Der neue Mercedes CLA Shooting Brake verbindet elegantes Design mit der Alltagstauglichkeit eines Kombis. Die coupéhafte Dachlinie sieht nicht nur schick aus, sondern macht auch richtig was her auf der Straße. Gleichzeitig gibt’s ordentlich was zum Einladen:

Bis zu 1.290 Liter Kofferraumvolumen

101 Liter Frunk unter der Motorhaube

Dachreling & elektrische Heckklappe serienmäßig

Anhängelast bis 1.800 Kilogramm – perfekt für Urlaub oder Abenteuer

Blick in den Kofferraum des Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. / © Mercedes-Benz

Mehr Platz, mehr Hightech, mehr Komfort

Innen wird’s richtig gemütlich – und digital. Der CLA Shooting Brake ist mit 4,72 Metern Länge nur minimal größer als sein Vorgänger, bietet Euch aber deutlich mehr Raum für Kopf, Beine und Gepäck. Und dann ist da noch der absolute Tech-Kracher:

MBUX Superscreen (optional) mit bis zu drei Bildschirmen,

Echtzeit-Grafiken powered by Unity Game Engine,

Zugriff auf Disney+, Boosteroid-Gaming und mehr,

ein smarter KI-Assistent mit Technologie von Microsoft & Google – für echte Gesprächsqualität im Auto.

Sternenhimmel im Innenraum? Aber klar!

Besonders cool: Das optionale Panoramaglasdach lässt sich auf Knopfdruck abdunkeln oder aufhellen – bei Nacht gibt’s ein beleuchtetes Sternenhimmel-Design mit 158 Sternen. Mercedes nennt das Luxus, wir nennen’s Magie.

Navigation, Updates & smarte Features

Mit der neuen Google-Maps-Navigation seid Ihr immer auf dem schnellsten (und effizientesten) Weg unterwegs – inklusive intelligenter Ladepausen und Batterie-Vorkonditionierung. Updates kommen natürlich Over-the-Air, also direkt ins Auto, ohne Werkstattbesuch. Und am Lenkrad? Da gibt’s jetzt wieder mechanische Knöpfe, statt Touch-Tasten.

Auch als Hybrid – für alle, die flexibel bleiben wollen

Für alle, die (noch) nicht komplett auf E-Antrieb setzen wollen: Ab Mitte 2026 kommen auch Modelle mit 48-Volt-Hybrid-Technologie. Mehr Auswahl, mehr Flexibilität – je nachdem, wie Euer Mobilitäts-Alltag aussieht.

Preis? Noch geheim – aber erste Gerüchte gibt’s

Offiziell nennt Mercedes noch keine Preise. Aber laut der Gerüchteküche könnte es beim CLA 250+ mit rund 57.000 Euro losgehen, das Allradmodell CLA 350 4MATIC startet wohl bei etwa 62.000 Euro. Bestellstart? Vielleicht schon Ende 2025. Wir halten Euch auf dem Laufenden!

Fazit: Der Mercedes CLA Shooting Brake ist der E-Kombi, auf den viele gewartet haben

Mit dem neuen Mercedes CLA Shooting Brake zeigt der Stuttgarter Autobauer, dass E-Kombis nicht nur möglich, sondern richtig sexy sein können. Das Design überzeugt, die Technik ist topmodern, und bei Reichweite und Ladeleistung setzt Mercedes neue Maßstäbe. Ein echter Konkurrent für Modelle wie den VW ID.7 Tourer – und ein starkes Statement gegen den SUV-Overload. Zudem besinnt sich Mercedes eines Besseren und bringt, anders als noch vor einigen Jahren geplant, doch noch neue Kombis auf den Markt. Gefällt uns. Euch auch?