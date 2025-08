Millionen Handys gefährdet: Kritischer Android-Fehler auf dem Vormarsch

Warum Google-Play-System-Updates so wichtig sind

Die Google-Play-Systemaktualisierung ist eine wichtige Funktion, mit der Google-Sicherheitspatches, Funktionserweiterungen und andere wichtige Updates direkt auf die Kernkomponenten eines Geräts überträgt. So können Updates eingespielt werden, ohne dass ein ganzes Softwarepaket ausgeliefert wird oder das Gerät komplett zurückgesetzt werden muss. Zurzeit gefährdet genau dieser Mechanismus die Nutzer/innen von Android 16, denn es gibt eine Schwachstelle, die verhindert, dass die Geräte auf das neueste Google Play System aktualisiert werden.

Das Problem scheint schon seit Wochen zu bestehen, denn die Berichte der Nutzer/innen reichen bis Anfang des Monats zurück. Google hat das Problem erst kürzlich eingeräumt und verspricht, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, obwohl kein konkreter Zeitplan genannt wurde.

Das Google Play System-Update steckt aufgrund eines Fehlers im Mai 2025 fest, der verhindert, dass es auf die neuere Version aktualisiert wird. / © nextpit

Diese Versionslücke lässt jedoch viele Nutzer/innen mit einem veralteten Google Play-System zurück und erhöht ihre Sicherheits- und Datenschutzschwachstellen, bis die Lösung eintrifft.

Welche Geräte sind betroffen?

Zu den betroffenen Geräten gehören die Google Pixel-Telefone, von der Pixel 6- bis zur Pixel 9-Serie, die auf Android 16 oder ein Android 16 Beta-Build aktualisiert wurden. Samsungs-Galaxy-S25-Modelle, die auf One UI 8 Beta laufen, sind ebenfalls betroffen. Noch schlimmer ist, dass das Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 ebenfalls mit dem Mai-Patch betroffen sind.

Auf dem Pixel 9 Pro XL, das derzeit mit dem stabilen Android 16 läuft, wird der 1. Mai 2025 als Version des Google Play Systems angezeigt. Ich habe versucht, das Update zu starten, was einen Neustart erfordert, aber es stoppt oder unterbricht mitten im Patching-Prozess und zeigt eine Fehlermeldung an, die besagt: "Aktualisierung fehlgeschlagen." In der Zwischenzeit haben einige Nutzer, die vor der Installation von Android 16 auf die Version vom Juni 2025 aktualisiert haben, Probleme bei der Aktualisierung auf den Patch vom Juli 2025.

Wenn Ihr Android 16 oder eine Android-16-Beta benutzt und Euch nicht sicher seid, welche Version des Google Play System-Updates Ihr installiert habt, könnt Ihr sie unter Einstellungen > Über das Telefon > Android-Version überprüfen. Diese Information findet Ihr unter dem Abschnitt Android Sicherheitsupdate.