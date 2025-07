Klaut uns KI morgen schon alle Jobs? Oder ist KI einfach nur ein überschätzter Hype? Mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt beides nicht. Wie sich künstliche Intelligenz aber heute schon auf unsere Berufe auswirkt, hat Microsoft in einer Studie herausgefunden – mit einigen bemerkenswerten Erkenntnissen!

Die derzeit stattfindende KI-Revolution verändert Arbeitsplätze – nicht irgendwann in der Zukunft, sondern schon jetzt. Was sich in den einzelnen Berufssparten tut, wollte Microsoft mittels einer Studie herausfinden. Spoiler: Die meisten von uns müssen sich morgen noch keinen neuen Job suchen.

Microsoft: Diese Jobs sind am stärksten durch Automatisierung betroffen

Was hat Microsoft genau getan? Es wurden über 200.000 Gespräche anonymisiert untersucht, die US-Amerikaner:innen mit dem Copilot geführt haben. Auf dieser Basis entstand jetzt ein recht differenziertes Bild davon, wie sich Arbeitsmärkte bereits verändern. Starke Veränderungen sehen wir schon in Jobs, bei denen Informationen vermittelt werden und in denen es um Kommunikation geht. Im handwerklichen Bereich hingegen scheint der Impact noch sehr überschaubar zu sein.

Anhand der Ergebnisse wurde ein Score ermittelt, der den Grad der Automatisierung aufzeigt. Versteht hier also bitte, dass es nicht darum geht, einzelnen Berufssparten ein Verfallsdatum zu geben. Vielmehr wird hier angezeigt, wie sehr ein Berufsbild jetzt schon an künstlicher Intelligenz partizipieren kann.

Bevor wir die Zahlen einordnen, lasst uns zunächst einen Blick auf die Tabellen werfen. Zunächst seht Ihr die 40 Berufe mit dem höchsten Automatisierungsgrad, danach die Übersicht der Jobs mit den niedrigsten Werten:

Berufe mit der höchsten Eignung für KI

Rang Berufsbezeichnung Score Beschäftigte (USA) 1 Übersetzer und Dolmetscher 0,49 51.560 2 Historiker 0,48 3.040 3 Flugbegleiter 0,47 20.190 4 Vertriebsmitarbeiter im Dienstleistungssektor 0,46 1.142.020 5 Schriftsteller und Autoren 0,45 49.450 6 Kundendienstmitarbeiter 0,44 2.858.710 7 CNC-Werkzeugprogrammierer 0,44 28.030 8 Telefonisten 0,42 4.600 9 Ticketagenten und Reisebürokaufleute 0,41 119.270 10 Rundfunksprecher und Radio-DJs 0,41 25.070 11 Börsenmakler 0,41 48.060 12 Landwirtschafts- und Haushaltsberater 0,41 8.110 13 Telemarketer 0,40 81.580 14 Concierges 0,40 41.020 15 Politologen 0,39 5.580 16 Nachrichtenanalysten, Reporter, Journalisten 0,39 45.020 17 Mathematiker 0,39 2.220 18 Technische Redakteure 0,38 47.970 19 Korrekturleser und Lektoren 0,38 5.490 20 Rezeptionisten 0,37 425.020 21 Redakteure 0,37 95.700 22 Hochschuldozenten für Wirtschaftswissenschaften 0,37 82.980 23 PR-Fachleute 0,36 275.550 24 Produktvorführer und -promoter 0,36 50.790 25 Werbevertreter 0,36 108.100 26 Kundenbetreuer für Neukunden 0,36 41.180 27 Statistikassistenten 0,36 7.200 28 Schalter- und Vermietungsangestellte 0,36 390.300 29 Datenwissenschaftler 0,36 192.710 30 Finanzberater 0,35 272.190 31 Archivare 0,35 7.150 32 Hochschullehrer für Wirtschaftswissenschaften 0,35 12.210 33 Webentwickler 0,35 85.350 34 Managementanalysten 0,35 838.140 35 Geografen 0,35 1.460 36 Models 0,35 3.090 37 Marktforschungsanalysten 0,35 846.370 38 Mitarbeiter im öffentlichen Notrufsystem 0,35 97.820 39 Telekommunikationsfachkräfte für öffentl. Sicherheit 0,35 43.830 40 Hochschuldozenten für Bibliothekswissenschaft 0,34 4.220

Und hier jetzt die Berufe, die derzeit noch am wenigsten für KI geeignet scheinen:

Berufe mit der geringsten Eignung für KI

Rang Berufsbezeichnung Score Beschäftigte (USA) 1 Baggerfahrer 0,00 340 2 Brücken- und Schleusenwärter 0,00 3.460 3 Wasseraufbereitungsanlagenbetreiber 0,00 120.710 4 Gießereiform- und Kernbauer 0,00 2.700 5 Gleisbau- und Gleiswartungsmaschinenführer 0,00 4.010 6 Pfahlrammenführer 0,00 3.010 7 Parkettschleifer und -finisher 0,00 4.510 8 Krankenpfleger 0,01 48.710 9 Motorbootführer 0,01 2.710 10 Forstmaschinenführer 0,01 23.720 11 Straßenbaumaschinenführer 0,01 43.080 12 Zimmermädchen und Reinigungskräfte 0,01 836.230 13 Hilfsarbeiter (Öl und Gas) 0,01 43.880 14 Dachdecker 0,01 135.140 15 Gaskompressor- und Gaspumpstationsbetreiber 0,01 4.400 16 Dachdeckerhelfer 0,01 4.540 17 Reifenhersteller 0,01 20.660 18 Chirurgische Assistenten 0,01 18.780 19 Massagetherapeuten 0,01 92.650 20 Augenmedizinische Techniker 0,01 73.390 21 Fahrer von Flurförderzeugen und Traktoren 0,01 778.920 22 Feuerwehr-Einsatzleiter 0,01 81.120 23 Zementmischer und Betonbauer 0,01 203.560 24 Geschirrspüler 0,02 463.940 25 Maschinenbeschicker und -entlader 0,02 44.500 26 Verpackungs- und Abfüllmaschinenbediener 0,02 371.600 27 Vorbereiter medizinischer Geräte 0,02 66.790 28 Straßenwärter 0,02 150.860 29 Produktionshelfer 0,02 181.810 30 Prothetiker 0,02 570 31 Reifenreparateure und -wechsler 0,02 101.520 32 Schiffsingenieure 0,03 8.860 33 Autoglasmonteure- und reparateure 0,03 16.890 34 Kiefer- und Gesichtschirurgen 0,03 4.160 35 Anlagen- und Systemoperatoren (Sonstige) 0,03 15.370 36 Einbalsamierer 0,03 3.380 37 Maler, Stuckateure und andere Hilfskräfte 0,03 7.700 38 Gefahrgutarbeiter 0,03 49.960 39 Pflegehelfer 0,03 1.351.760 40 Phlebotomisten 0,03 137.080

Was sagt die Studie aus und was explizit nicht?

Ich möchte hier klarstellen, dass diese erhobenen Zahlen von Microsoft nicht dazu dienen, konkret auszusagen, ob ein Beruf gefährdet ist. Wenn Ihr Euren Beruf in der Liste mit einem hohen Score wiederfindet, bedeutet das lediglich, dass dieses Berufsbild heute schon stark von dem Einsatz künstlicher Intelligenz profitiert. Der Score misst, wie häufig KI zur Ausführung von bestimmten Aufgaben eingesetzt wird. Übersetzer:innen, oder auch wir Journalist:innen können KI eben heute schon deutlich stärker einsetzen, als es in vielen anderen Berufssparten der Fall ist.

Umgekehrt müssen Menschen in Handwerksberufen damit leben, dass sie deutlich weniger auf KI-Support setzen können. Wer also Baggerfahrer oder Krankenpfleger ist, braucht sich vorerst nicht viele Gedanken über künstliche Intelligenz im Beruf machen – im guten wie im negativen Sinne.

KI-Einsatz ≠ Arbeitsplatzverlust

Es wäre irreführend, daraus jetzt einen Jobverlust abzuleiten, weswegen Ihr mit einem positiven Blick auf die Studie blicken sollte. Ihr verdient Eure Brötchen im Vertrieb? Dann könnt Ihr KI dazu nutzen, unschöne, wiederkehrende Arbeiten loszuwerden, und Euch mehr auf die spannenden, kreativen Aspekte zu konzentrieren.

Die Studie warnt sogar explizit davor, zu verkürzten Schlüssen zu kommen. Ein hoher Score bedeutet eben nicht, dass eine KI Euren Beruf 1:1 abbilden kann, sondern nur, dass bestimmte Bereiche Eures Jobprofils von einer künstlichen Intelligenz erledigt werden können. Unterschätzt nicht die Wichtigkeit vom organisatorischen Kontext in Eurem Unternehmen, oder von menschlichem Urteilsvermögen.

Davon ab dürft Ihr nicht vergessen, dass lediglich der Copilot die Grundlage stellt – also ein einziges Tool aus einem Meer an LLMs (Large Language Models). Es entsteht also durchaus ein Stimmungsbild, aber sicher noch längst kein repräsentatives.

Affiliate Angebot Philips EP1200/00 Vielleicht noch ein besserer Arbeitskollege als die KI: Ein Kaffeevollautomat!

Die KI ist Eure Kollegin

Die Studie erwähnt auch, dass sich 40 Prozent der von einer KI ausgeführten Aufgaben völlig von dem unterscheiden, was die jeweiligen Nutzer:innen erreichen wollen. Das bestätigt, dass die KI Euch nicht den Arbeitsplatz wegnimmt, sondern Euch quasi als Gehilfin, als unterstützende Kollegin zur Seite springt.

Gleichzeitig solltet Ihr aber natürlich auch gewillt sein, diese Hilfe anzunehmen. Denn wenn Ihr Euch dieser KI-Unterstützung entzieht, steht möglicherweise doch Euer Job auf dem Spiel. Ersetzt würdet Ihr dann aber nicht durch eine KI – sondern durch einen Menschen, der bereitwillig mit dieser künstlichen Intelligenz zusammenarbeitet.