Jüngst sorgte der Chatbot von Elon Musk durch obskure Hitler-Fantasien und -Sympathien für Aufsehen. Nur wenige Tage kündigt er mit Baby Grok einen neuen KI-Chatbot an und der nimmt eine besonders wertvolle Zielgruppe ins Visier!

KI-Chatbots wie ChatGPT oder Google Gemini sind längst in unserem Alltag angekommen. Viele von uns kommunizieren tagtäglich mit diesen kleinen KI-Helfern. Wir lernen auch, dass wir bei den Resultaten vorsichtig sein müssen, denn manchmal sind sie schlicht falsch. Allein deswegen stellt sich auch die Frage: Wollen wir auch unsere Kinder schon selbstständig mit diesen LLMs (Large Language Models) interagieren lassen?

Gestern Mecha-Hitler, morgen der beste Freund Eures Kindes?

Es ist erst einige Tage her, da ließ Elon Musk sein Unternehmen xAI beim Chatbot "Grok" nachbessern. Die Geschichte war ihm zu "woke". Er wünschte sich stattdessen, dass Grok auch die Meinungen berücksichtigt, die weniger Mainstream sind. Das ging jedoch fürchterlich schief, denn plötzlich sympathisierte Grok mit Hitler, schimpfte über Juden und nannte sich selbst sogar "Mecha-Hitler". Entsprechende Postings wurden beseitigt, der Grok-Kurs erneut korrigiert – aber das flaue Gefühl in der Magengegend bleibt.

Zwischenzeitlich hat xAI Grok 4 eingeführt – eine Version, die nicht durch Hitler-Begeisterung, sondern durch unglaublich starke Performance auffällt. Vielleicht will Elon Musk da den Schwung mitnehmen und kündigte eben direkt einen weiteren Chatbot namens Baby Grok an. Der Name verrät es bereits: Diese KI ist explizit für Kinder gedacht und soll eben, wie Elon Musk auf X verkündet, kinderfreundliche Inhalte liefern.

Die Ankündigung von Baby Grok erfolgte – wie sonst – via X (ehemals Twitter). / © X (Screenshot: nextpit)

Eltern dürften sich angesichts der bislang dürftigen Informationslage zu Baby Grok fragen, ob sie auch bei dieser Kinder-KI befürchten müssen, dass Elon Musk persönlich eingreift. Drohen auch dort antisemitische Kapriolen, oder meint es der Multimilliardär ernst mit dem kindgerechtem Content?

Baby Grok: Typisch Elon – es gibt noch keinerlei Informationen

Dummerweise hat Elon Musk zu Baby Grok bislang nur verraten, dass er sich durch Baby Groot aus den "Guardians of the Galaxy"-Filmen inspiriert fühlte. Wir wissen aber nicht, wie technisch stark die kindertaugliche KI sein soll, wie der Kinderschutz gewährleistet werden kann und ab welchem Alter sie Kindern zugänglich gemacht werden soll.

Wir wissen nicht einmal, ab wann es so weit sein soll. Mit dem Wissen, dass Elon Musk deutlich mehr ankündigt und verspricht, als er schließlich halten kann, bitten wir Euch daher, diese Ankündigung auch mit ein wenig Vorsicht zu genießen. Wie immer bei Musk besteht die Chance, dass wir es lediglich mit einer fixen Idee oder einem Gag von Musk zu tun haben. Sollte xAI allerdings handfeste Informationen nachreichen, werden wir es Euch selbstverständlich berichten.