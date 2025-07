Private Message Summaries, oder einfach nur Message Summaries, ist ein KI-gestütztes Tool, das den Nutzern eine Zusammenfassung der ungelesenen Nachrichten in einem Chat bietet. So können sie sich einen Überblick verschaffen, ohne alle eingehenden Nachrichten vollständig lesen zu müssen. Diese Funktion unterstützt zwar sowohl Einzel- als auch Gruppenchats, funktioniert aber am besten in letzteren, wenn mehr Teilnehmer:innen dabei sind.

Mehrere Chats nachholen, ohne Nachrichten zu lesen

WhatsApp testet jetzt eine verbesserte Version namens Quick Recap, die in der neuesten WhatsApp Beta App Version 2.25.21.12 für Android zu finden ist. WABetaInfo hat herausgefunden, dass Meta das Tool testet, um mehrere Chats zusammenzufassen, anstatt nur einen zuzulassen. Momentan ist die Funktion in der Beta-Version der App noch versteckt, aber es ist dem Outlet gelungen, sie zu aktivieren und zu zeigen, wie sie funktioniert.

Anders als bei der Nachrichtenzusammenfassung, bei der Ihr den Chat öffnen müsst, bevor Ihr einen Vorschlag für die Zusammenfassung erhaltet, wird die Schnellzusammenfassung im Hauptchatfenster verfügbar sein. Dort können die Nutzer:innen bis zu fünf Chats direkt auswählen. Die Schaltfläche ist im Drei-Punkte-Menü (⋮) versteckt, zusammen mit anderen Verknüpfungen. Sobald die Nutzer:innen Quick Recap auswählen, werden die zusammengefassten Nachrichten in jedem einzelnen Chat angezeigt.

Die neue Quick Recap-Funktion in WhatsApp kann bis zu fünf Chats zusammenfassen. / © WABetaInfo

Ähnlich wie bei den Nachrichtenzusammenfassungen scheint die Quick Recap-Funktion für mehrere Unterhaltungen die gleiche private Verarbeitung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu nutzen und bietet damit den gleichen Vorteil für den Datenschutz. Mit diesen Zusammenfassungen können Metas Server und Dritte nicht auf Eure Chats zugreifen, sodass Eure Unterhaltungen sicher und privat bleiben.

Es ist unklar, wann die Funktion die Testphase verlässt und für die Öffentlichkeit freigegeben wird.