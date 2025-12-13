Das Warten hat ein Ende: Die One UI 8 Watch wird auf die Galaxy Watch FE und Watch 5 (Pro) ausgerollt und bietet Wear OS 6-Funktionen, übersichtlichere Layouts und eine verbesserte Leistung. Erfahren Sie die wichtigsten Änderungen und warum Sie es sofort installieren sollten.

Der Rollout von One UI 8 für Smartphones und Tablets verlief reibungslos und schnell, aber bei Samsungs Smartwatches sieht das anders aus. Diese erhalten nun das auf Wear OS 6 basierende One UI 8 Watch. Nach der Galaxy Watch 7 und der Watch Ultra erreichte das Update dann im letzten Monat die Galaxy Watch 6. Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Das Update erreicht die beliebten Modelle Galaxy Watch FE und Galaxy Watch 5 (Pro).

Wear OS 6 kommt auf die Galaxy Watch FE und Watch 5 (Pro)

In Südkorea erhalten Nutzer:innen der Galaxy Watch FE das „One UI 8 Watch“-Update (Lest unseren Test auf der Galaxy Watch 8), das als Firmware-Version R861XXU1CYK6 ausgerollt wird. Die Größe der Update-Datei liegt je nach Variante zwischen 150 und 200 MB, was für eine Smartwatch relativ viel ist.

Das große Galaxy Watch-Update enthält auch den Sicherheitspatch Oktober 2025. Dies ist ungewöhnlich, da Googles Pixel Watches bereits das Sicherheitsupdate vom Dezember erhalten.

Das Update für die Galaxy Watch FE wird mehrfach auf Reddit bestätigt, aber wir wissen noch nicht, welche Länder davon betroffen sind. Da die Firmware bereits live ist, erwarten wir eine Ausweitung auf andere Regionen in Kürze.

Unabhängig davon erhalten Besitzer:innen der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro in den USA ebenfalls One UI 8 Watch. Die Firmware-Version für die Galaxy Watch 5 Pro lautet R925USQU1DYK4, während das Update für die Watch 4 R905USQU1DYK4 lautet.

Samsungs Galaxy Watch 8 bootet mit One UI 8 Watch basierend auf Wear OS 6. Bildquelle: nextpit

In anderen Ländern scheint sich das Update auf die Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic auszuweiten. Aus Indien erfahren wir, dass die Firmware seit dem Wochenende auf ersten Geräten ankommt.

Ihr habt keine Benachrichtigung zur neuen Software erhalten? Dann könnt Ihr das manuell überprüfen, indem Ihr die Galaxy Watch-App auf Euren Samsung-Handys öffnet, zu den Einstellungen geht und dann Software-Update auswählt.

Grundsätzlich unterstützen auch die Modelle Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic One UI 8 Watch. Es ist aber noch nicht bekannt, wann das Update für diese Modelle eintrudelt.

Was ist neu in One UI 8 Watch?

One UI 8 Watch führt wesentliche Verbesserungen und Optimierungen ein. Die App-Symbole und -Layouts sind jetzt aufgeräumter und verspielter und passen sich dem allgemeinen „One UI 8“-Design an. Der App-Drawer wurde kompakter gestaltet und zeigt nun mehr Inhalte pro Bereich an, was eine schnellere Navigation ermöglicht.

Ihr könnt nun mehrere Widgets in einem einzigen Stapel stapeln, um schnell darauf zugreifen zu können. Außerdem gibt es eine neue Now Bar und neue Watch Faces.

Im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit hat Samsung die Geste des doppelten Fingerdrucks erweitert, sodass sie in mehr Apps und Steuerelementen funktioniert. Was den Gesundheitsaspekt betrifft, so erhalten neuere Galaxy-Watch-Modelle Funktionen wie eine Schlafanleitung und einen KI-gestützten Lauftrainer. Insgesamt verspricht das optimierte OS „One UI 8 Watch“ uns eine bessere Leistung und Akkulaufzeit.