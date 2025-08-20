Pixel-10-Serie im Hands-on: Das sind Googles neue Smartphones

Endlich ist es so weit: Google hat die neuen Pixel-10-Smartphones vorgestellt – und ich war vor Ort, um mir die Geräte ganz genau anzusehen. Vier Modelle umfasst die neue Serie: das kompakte Pixel 10, das leistungsstärkere Pixel 10 Pro, das größere Pixel 10 Pro XL und das neue Foldable Pixel 10 Pro Fold. Pixel 10 und Pixel 10 Pro sind mit ihren 6,3 Zoll für heutige Verhältnisse angenehm handlich. Das XL-Modell kommt auf 6,8 Zoll, ist aber technisch identisch ausgestattet – das konnte ich direkt im Vergleich bestätigen.

Was ist neu?

Alle vier Modelle laufen mit dem neuen Google-Tensor-G5-Prozessor und starten mit Android 16. Google verspricht sieben Jahre Update-Support – sowohl für neue Android-Versionen als auch für Sicherheitspatches. Zusätzlich gibt es alle drei Monate sogenannte „Pixeldrops“, also kleinere Funktionsupdates abseits neuer Android-Versionen.

Neu ist auch die Unterstützung von QI2 mit Magneten. Ich konnte vor Ort direkt testen, wie gut sich MagSafe-Zubehör wie Powerbanks oder Kartenhalter anbringen lässt – funktioniert einwandfrei und hält genauso sicher wie am iPhone.

Pixel 10: Kompakt und farbenfroh

Das Pixel 10 bietet einen matten Aluminiumrahmen sowie eine glänzende Rückseite aus Glas. Farblich könnt Ihr zwischen klassisch Schwarz (Obsidian), bläulich-weiß (Frost), einem knalligen Limonen-Gelb (Lemongrass) und kräftigem Blau (Indigo) wählen. Letzteres erinnert an das blau des ersten Pixel-Smartphones.

Das Display des Pixel 10 / © Timo Brauer / nextpit

Im direkten Vergleich zum Vorgänger will Google das Display heller gemacht und den Klang verbessert haben. Beides durfte ich jedoch vor Ort noch nicht ausprobieren. Die neue Kamera bietet erstmals 5-fach optischen Zoom und bis zu 20-fach digitalen Zoom.

Das Pixel 10 startet bei 899 Euro mit 12 GB RAM und 128 GB Speicher.

Pixel 10 Pro (XL): Zwei Größen, gleiche Leistung

Das Pixel 10 Pro und das XL-Modell unterscheiden sich nur in der Größe und logischerweise der Akkukapazität. Alle anderen technischen Daten sind identisch, sodass Ihr beim Kauf rein nach der Größe entscheiden könnt. Beide besitzen einen glänzend polierten Aluminiumrahmen, der fast wie Edelstahl wirkt, und eine matte Glasrückseite. Die Farben: Obsidian (Schwarz), Moonstone (blau-grau), Porcelain (silber-weiß) und Jade (pastellgrün mit goldenem Rahmen).

Das Display soll laut Google "das hellste seiner Klasse" sein. Und auch die Kamera hat man überarbeitet: 50 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel und 48 MP Telefoto - erstmals mit bis zu 100-fach digitalem Zoom. Die Telekamera liefert dank höherer Auflösung und verbesserter Software beeindruckende Ergebnisse - zumindest in einer ersten Live-Demo vor Ort. Mehr muss unser vollständiger Test zeigen.

Das Pixel 10 Pro startet bei 1.099 Euro mit 16 GB RAM und 128 GB Speicher. Das XL-Modell beginnt bei 1.299 Euro und bietet bereits in der Basis 256 GB Speicher.

Das Pixel 10 Pro in allen Farben / © Timo Brauer / nextpit

Pixel 10 Pro Fold: Faltbar mit IP68-Rating

Das Pixel 10 Pro Fold ist das erste Falt-Smartphone überhaupt mit IP68-Zertifizierung – also nicht nur wasserdicht, sondern auch vor Staub geschützt. So soll es zumindest auf dem Papier genauso robust sein, wie die anderen Smartphones der Pixel-10-Reihe. Das Gehäuse besteht aus glänzendem Aluminium, die Rückseite aus mattem Glas. Die Farben: Jade und Moonstone.

Das Scharnier macht einen guten ersten Eindruck, lässt sich leicht öffnen und bleibt in jeder Position stehen – ideal, um das Gerät wie einen kleinen Laptop aufzustellen. Das große 8-Zoll-Display im fast quadratischen Format wirkt großzügig, während das äußere 6,4-Zoll-Display etwas breite Ränder besitzt. Mit 10,8 mm ist das Gerät nicht ganz so schlank wie Samsungs Fold7, liegt aber dennoch recht angenehm in der Hand. Preislich startet das Pixel 10 Pro Fold ab 1.899 Euro.