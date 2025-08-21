Pixel-10-Software ausprobiert: Diese Funktionen haben mich überrascht

Google hat die Pixel-10-Serie offiziell vorgestellt. Wie im Vorjahr gibt es erneut vier Modelle: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und das Pixel 10 Pro Fold. Die Hardware habe ich bereits in einem separaten Artikel ausführlich vorgestellt – nun geht es um die Software. Denn hier bietet Google neben "regulärem" Android 16 auch einige exklusive Funktionen.

Alle Modelle laufen mit dem aktuellen Android 16 und erhalten regelmäßig sogenannte „Pixel-Drops“ – kleinere Funktionsupdates, die alle drei Monate erscheinen und exklusive Neuerungen bringen. Drei dieser exklusiven Funktionen habe ich vor Ort bei Google live vorgeführt bekommen.

Live-Übersetzer: Simultan und offline

Wirklich beeindruckt hat mich dabei der neue Live-Übersetzer. Zwar bieten andere Hersteller wie Samsung diese Funktion bereits seit Längerem an, und auch Apple wird sie mit iOS 26 im Herbst einführen – doch die Umsetzung im Pixel 10 wirkt technisch deutlich ausgereifter als bei Samsung.

Die Funktion lässt sich beim Telefonieren aktivieren und übersetzt das Gespräch in Echtzeit – direkt auf dem Gerät und ohne Internetverbindung. Besonders praktisch: Nur einer der Gesprächsteilnehmer muss ein Pixel 10 besitzen. Der andere kann jedes beliebige Telefon nutzen.

In der Demo war die Geschwindigkeit der Übersetzung bemerkenswert. Noch während der Gesprächspartner sprach, wurde die Übersetzung bereits in einer ähnlichen Stimme darübergelegt. Die KI wartet also nicht erst auf Satzende, sondern übersetzt fortlaufend. Zwar war die Genauigkeit nicht immer perfekt, aber erstmals lässt sich ein echtes Gespräch mit einer Person in einer anderen Sprache führen – und das hat mich wirklich überrascht.

Der Live-Übersetzer auf dem Pixel 10 / © Timo Brauer / nextpit

Kamera-Coach: Bessere Fotos nach Anleitung

Eine weitere neue Funktion richtet sich vor allem an Einsteiger in die Smartphone-Fotografie. In der Kamera-App gibt es ein neues Symbol – eine kleine Kamera mit Sternchen. Tippt man darauf, analysiert die KI die Szene und fragt, welche Art von Foto man machen möchte, etwa ein Porträt.

Daraufhin gibt die App live Tipps: Welche Brennweite sich eignet, ob man näher ans Motiv herantreten sollte und aus welchem Winkel das Bild am besten gelingt. Im Alltag werde ich diese Funktion wohl eher selten nutzen, aber für Einsteiger ist sie eine sinnvolle Hilfe, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Mit Anleitung zum besseren Fotografen / © Timo Brauer / nextpit

Super-Zoom: Jetzt bis zu 100-fach

Auch beim Zoom hat Google nachgelegt. Das Pixel 10 bietet erstmals einen 5-fach optischen Zoom – genauso wie das Pixel 10 Pro und Pro XL. Neu ist der digitale Zoom, der nun beim Pro-Modell bis zu 100-fach reicht. Auch das bieten andere Hersteller wie Samsung schon länger, doch die Umsetzung scheint bei Google gelungen und die Ergebnisse in einer ersten Demo wissen zu überzeugen. Auch niedrigere Zoom-Stufen profitieren von der optimierten Kamera-Software.