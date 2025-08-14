PV-Förderung vor dem Sonnenuntergang – Was das für Euch heißt

Gerade in Zeiten, in denen die mögliche Netzentgeltreform schon für ausreichend Verunsicherung unter PV-Besitzern sorgt, erwartet man eine gewisse vorausschauende Vorsicht von Entscheidungsträgern. Stattdessen positioniert sich Bundeswirtschaftsministerin Reiche ausgerechnet jetzt gegen die Förderung von privaten PV-Anlagen. Schon bald könnte daher der Fall eintreten, den viele vor dem Regierungswechsel befürchteten: Private Anschaffungen von Solarstrom könnten deutlich teurer werden.

Die geplante Kürzung – ein Schlag für Neueinsteiger

Die Bundesregierung erwägt, die Förderung für private Photovoltaikanlagen drastisch zu kürzen – oder sogar komplett zu streichen. Besonders Neuanlagen wären betroffen, während Besitzer bestehender Anlagen aufatmen können: Für sie gilt weiterhin Bestandsschutz. Hier würde die Einspeisevergütung also weiterhin gezahlt. Bundeswirtschaftsministerin Reiche argumentiert, dass sich kleine PV-Anlagen längst auch ohne Zuschüsse rechnen. Klingt zunächst logisch, doch wir wissen alle: auch eine günstige Solaranlage ist kein Sonderangebot im Wühltisch. Zurzeit profitieren Besitzer sowohl von einem Wegfall der Mehrwertsteuer beim Kauf von PV-Anlagen und Stromspeichern als auch von damit verbundenen Dienstleistungen. Die Einspeisevergütung ist somit nicht die einzige preisliche Erleichterung, die entfallen könnte.

Einspeisevergütung und Förderungen könnten bald für Neuanlagen entfallen / © Daniele La Rosa Messina/Unsplash

Wer neu einsteigt, muss die Investitionskosten stemmen, und gerade die Einspeisevergütung hilft für viele Haushalte, diese finanzielle Hürde durch langfristige Planung zu nehmen. Ohne diese kalkulierbare Einnahmequelle könnte die Entscheidung für viele Haushalte schwieriger werden – und das bremst die Energiewende aus, noch bevor sie richtig Fahrt aufnimmt.

Was die Branche zum drohenden Förderstopp für PV-Anlagen dazu sagt

Die Solarbranche sieht die Pläne mit besorgtem Blick. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) warnt, dass ein Ende der Förderung nicht nur das Wachstum der Branche hemmen, sondern auch die Klimaziele gefährden würde. Rund 150.000 Jobs hängen am Erfolg der Solarwirtschaft – und niemand möchte erleben, wie diese im Schatten politischer Entscheidungen verdorren.

Umfragen unter Installateuren bestätigen: Ohne Förderung würden nur vier von zehn Kunden noch eine PV-Anlage kaufen. Das steht im krassen Gegensatz zur breiten Unterstützung in der Bevölkerung, die Solarenergie klar favorisiert. Hier wird also nicht nur an Geld gespart, sondern auch an Rückhalt in einer der beliebtesten Energieformen des Landes.

Solarstrom gilt als beliebteste Stromform unter der Bevölkerung / © Watt A Lot/Unsplash

Geschichte wiederholt sich? Hoffentlich nicht!

Wer sich an die Zeit zwischen 2010 und 2016 erinnert, weiß: Damals hat Deutschland massiv in den Kohleabbau investiert, während viele Jobs in der Solar- und Windbranche verloren gingen. Das Land verlor seine Führungsrolle in der Solarwirtschaft, die noch im Jahr 2010 bestand – eine Erfahrung, die man besser nicht wiederholen sollte.

Sicherlich ist das Dilemma der Einspeisevergütung und der Milliardenkosten ein Thema, das in der Energiewende gelöst werden muss. Ebenso dringend ist eine Neugestaltung der Netzentgelte. Aber jetzt die Förderung zu kappen und damit den Ausbau privater PV-Anlagen auszubremsen, wäre wie das Abreißen einer Brücke, während Ihr noch auf halbem Weg darüber seid.

Genau so lief es schon einmal: Zwischen 2014 und 2016 gingen rund 100.000 Jobs in der Branche verloren – nachdem man das Überleben der Kohle subventionierte, während die Solarwirtschaft ins Straucheln geriet. Bis 2010 war Deutschland noch weltweit führend in der Branche. Heute kann davon keine Rede mehr sein. Zudem flossen selbst 2022 über 1,7 Milliarden Euro in die Braunkohle, davon 1,2 Milliarden direkt aus dem Bundeshaushalt – trotz beschlossenen Kohleausstiegs.