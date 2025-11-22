Manche kostenpflichtigen Premium-Apps für iOS und Android gibt es für einen sehr knappen Zeitraum gratis. Da ist dann Tempo gefragt und genau deswegen reden wir nicht lange drumherum: Hier sind unsere heutigen Vorschläge für Apps und Games, die Ihr kostenlos abgreifen könnt!

In den App-Stores von Google und Apple, also sowohl dem Play Store als auch dem App Store, finden sich nahezu unendlich viele Anwendungen und Spiele. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere kosten Geld.

Was viele Nutzer:innen jedoch nicht auf dem Schirm haben: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch kostenlos, allerdings eben im zeitlich eingeschränkten Rahmen. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengesucht.

Kostenlose Pro-Apps und -Games (Android)

RUSTY: Island Survival Pro ( 4,19 Euro ) – Ihr landet auf einer einsamen Insel in den Tropen. Dort macht Ihr jetzt, was man dort halt so tut: Insel und Meer erkunden, Hütte bauen, versuchen nicht zu verhungern, dies das. (3,6 Sterne, 2.384 Bewertungen)

) – Ihr landet auf einer einsamen Insel in den Tropen. Dort macht Ihr jetzt, was man dort halt so tut: Insel und Meer erkunden, Hütte bauen, versuchen nicht zu verhungern, dies das. Premium Camera ( 2,69 Euro ) – Ist die bei Euch vorinstallierte Kamera-App zu schwach auf der Brust? Dann schaut Euch diese App hier mal an. Es gibt einen Burst-Modus, Echtzeit-Videofilter und unzählige Features mehr. (4,6 Sterne, 4.906 Bewertungen)

) – Ist die bei Euch vorinstallierte Kamera-App zu schwach auf der Brust? Dann schaut Euch diese App hier mal an. Es gibt einen Burst-Modus, Echtzeit-Videofilter und unzählige Features mehr. Meine Medizin Pro ( 2,79 Euro ) – Mit dieser Anwendung behaltet Ihr alles im Blick, was für Eure Gesundheit wichtig ist. Wie oft müsst Ihr welche Pille schlucken? Ihr findet alle Infos zu Medikamenten, könnt aber auch Daten zur Überweisung oder Eurer Versicherung hinterlegen. (3,9 Sterne, 272 Bewertungen)

) – Mit dieser Anwendung behaltet Ihr alles im Blick, was für Eure Gesundheit wichtig ist. Wie oft müsst Ihr welche Pille schlucken? Ihr findet alle Infos zu Medikamenten, könnt aber auch Daten zur Überweisung oder Eurer Versicherung hinterlegen. Slime Legends – Survivor ( 0,19 Euro ) – Bock auf ein Idle-RPG? Dann probiert doch mal das gut bewertete Spielchen hier auf, bei dem Ihr es mit jeder Menge Schleim zu tun bekommt. (4,3 Sterne, 7.094 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps und -Mobile-Games (iOS)

Luch: Photo Effects & Filters (0,29 Euro ) – Das hier ist eine Kamera-App, die sich auf analoge und Retro-Effekte fokussiert. Ihr bekommt also beispielsweise Retro-Rahmen, Prismen-Effekte und mehr. ( 3,8 Sterne, 26 Bewertungen )

) – Das hier ist eine Kamera-App, die sich auf analoge und Retro-Effekte fokussiert. Ihr bekommt also beispielsweise Retro-Rahmen, Prismen-Effekte und mehr. ( ) WhoSampled (3,99 Euro ) – Spannende Anwendung für Musik-Fans. Hier findet Ihr raus, woher die Samples Eures Lieblings-Songs stammen. Umgekehrt geht es natürlich auch: Wo tauchen Soundfetzen von bestimmten Liedern auf? ( 4,9 Sterne, 8.100 Bewertungen )

) – Spannende Anwendung für Musik-Fans. Hier findet Ihr raus, woher die Samples Eures Lieblings-Songs stammen. Umgekehrt geht es natürlich auch: Wo tauchen Soundfetzen von bestimmten Liedern auf? ( ) Duck Life 7: Battle ( 2,99 Euro ) – Seid Ihr heute wachgeworden und dachtet: „Meine Fresse, würde ich gerne Enten trainieren und sie in Turnieren gegeneinander antreten lassen“? Dann checkt dieses Spiel hier mal aus. ( 4,6 Sterne, 1.600 Bewertungen )

) – Seid Ihr heute wachgeworden und dachtet: „Meine Fresse, würde ich gerne Enten trainieren und sie in Turnieren gegeneinander antreten lassen“? Dann checkt dieses Spiel hier mal aus. ( ) Trials of Dragon ( 0,99 Euro ) – In diesem RPG macht Ihr … na ja, RPG-Sachen halt: Also Ihr baut Euch ’ne Party, zieht los, trainiert die Halunken, findet Schätze und haut Endgegnern vor den Kopf. (4,4 Sterne, 90 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen: Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, werft jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store. Manchmal gibt es nämlich versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.