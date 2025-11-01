Wir haben uns für Euch Sparfüchse wieder einige Apps aus dem Netz gesucht, die üblicherweise Geld kosten. Aktuell sind sie für kurze Zeit gratis, also schlagt flott zu – egal, ob bei Android oder iOS.

Es ist gar nicht so einfach, in den unfassbar vollgestopften App-Stores von Apple und Google eine vernünftige Auswahl zu treffen. Wir haben für Euch aber ein paar Apps zusammengesucht. Dabei haben wir darauf geachtet, dass sie nicht zu mies bewertet sind und noch wichtiger: Es müssen kostenpflichtige Premium-Apps sein, die nur für einen kleinen Augenblick lang kostenlos zu haben sind.

Es geht also nicht um Apps wie WhatsApp, TikTok oder ähnliches, die eh gratis sind. Wir wollen die Pro-Apps, für die Ihr üblicherweise den ein oder anderen Euro hinblättern müsstet.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Was kann ich ausgeben – Premium (3,39 Euro) – Ärgerlich, wenn am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Diese App hält Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr geschickter mit Eurem Budget umgehen könnt. (3,8 Sterne, 2.137 Bewertungen)

Traffix – Verkehrssimulator (1,99 Euro) – Puh, was eine Arbeit: Bei diesem Spiel müsst Ihr manuell dafür sorgen, dass die Ampeln zur rechten Zeit auf Grün wechseln, damit der Verkehr vernünftig fließt. Minimalistisch, aber macht süchtig. (4,4 Sterne, 14.000 Bewertungen)

Water Sort – Color Puzzle Pro (3,29 Euro) – Das hier ist einer dieser modernen Klassiker (wenn der Begriff Sinn ergibt), den es in vielen Versionen gibt. Ihr müsst Farben sortieren, indem Ihr sie geschickt in die richtigen Gläser umfüllt. (4,6 Sterne, 689 Bewertungen)

Rectangles Pro (1,49 Euro) – Auch hier ist Euer Gehirn gefragt, wenn es darum geht, aus mindestens vier gleichfarbigen Punkten Rechtecke zu bilden. (3,8 Sterne, 197 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Daygram: Daily Journal (1,99 Euro) – Wollt Ihr Euch auch auf den aktuellen Journaling-Trend stürzen? Mit dieser App haltet Ihr auf dem iPhone schnell fest, wie Ihr fühlt, was am Tag spannend war und was Euch bewegt. (4,4 Sterne, 21 Bewertungen)

Steganography: Hidden Message (0,99 Euro) – Die perfekte App für angehende Geheimagenten. Ihr könnt hier nämlich Leute, die ebenfalls diese App nutzen mit Bildern oder geheimen Texten versorgen, die sich in einem Foto verbergen. (4,3 Sterne, 16 Bewertungen)

Full Court Rivals (0,99 Euro) – Ist Basketball Euer Ding? Dann checkt mal diese College-Basketball-Variante in Retro-Pixel-Optik aus, die mit vielen Einstellungen aufwartet. (4,2 Sterne, 22 Bewertungen)

GraviT (1,99 Euro) – Packendes Puzzle-Spielchen, bei dem Ihr in 50 Levels die Mini-Welten ins Gleichgewicht bringen müsst. (4,7 Sterne, 16 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Tücken: Worauf Ihr achten solltet

Alle hier genannten Apps waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Wie lange diese Aktionen jedoch gelten, verraten die Entwickler meist nicht. Wenn Euch also eine App zusagt, solltet ihr sie besser zügig herunterladen, bevor der Preis wieder steigt.

Trotzdem lohnt sich vor dem Download immer ein kurzer Blick auf die App-Seite im Store. Denn auch bei vermeintlich kostenlosen Angeboten gibt es gelegentlich Haken, die leicht übersehen werden.

In-App-Käufe und Werbung

Viele Gratis-Apps finanzieren sich über Werbung oder optionale In-App-Käufe. Das ist nicht weiter ungewöhnlich – selbst manche ehemals kostenpflichtige App setzt inzwischen auf dieses Modell. Besonders bei Spielen, die sich an Kinder richten, sollte man jedoch genau hinschauen, um ungewollte Käufe oder übermäßige Werbung zu vermeiden.

App-Berechtigungen

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: die Berechtigungen. Viele Apps sammeln Nutzerdaten oder geben sie an Dritte weiter. Wer auf Datenschutz achtet, sollte nur die Zugriffe erlauben, die wirklich nötig sind. Ein Wecker braucht keinen Kamerazugriff, und eine Taschenlampen-App hat nichts mit Eurem Standort zu tun. Ein kurzer Check vor der Installation kann hier viel Ärger ersparen.

Mit diesen Hinweisen und unseren App-Empfehlungen wären wir dann auch schon wieder durch für diese Woche. Sollte nichts für Euch dabei gewesen sein: Nicht verzagen, auch nächste Woche schlagen wir Euch zweimal neue Anwendungen und Mobile Games vor.