Schon wieder zu wenig getrunken? Dann ist das hier die Lösung

„Trink mehr Wasser“ gehört zu den häufigsten Gesundheitstipps überhaupt. Die Faustregel lautet, dass die meisten Menschen täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken sollten. In der Theorie klingt das einfach. Doch im Alltag stellt sich oft die Frage, woran man erkennt, ob man wirklich ausreichend hydriert ist. Durst, Müdigkeit und Kopfschmerzen sind meist späte Anzeichen dafür, dass der Flüssigkeitshaushalt bereits aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Genau diese Unsicherheit soll moderne Technologie nun beseitigen. Forschende der University of Texas in Austin haben einen tragbaren, nicht invasiven Sensor entwickelt, der den Wasserhaushalt des Körpers in Echtzeit überwacht. Die zugrunde liegende Technologie ist nicht neu. Es handelt sich um Bioimpedanz, die jetzt jedoch kontinuierlich und alltagstauglich eingesetzt wird, um verlässliche Daten im Tagesverlauf zu liefern.

So funktioniert es

Wer bereits smarte Waagen genutzt oder eine Ernährungsberatung besucht hat, kennt Bioimpedanz. Dabei wird ein schwacher elektrischer Strom durch den Körper geleitet. Da Wasser Strom gut leitet, bieten gut hydrierte Gewebe weniger Widerstand. Bei Flüssigkeitsmangel hingegen hat der Strom es schwerer, durch den Körper zu fließen.

Der von dem Team in Austin entwickelte Sensor misst diesen Widerstand kontinuierlich und überträgt die Daten per Bluetooth ans Smartphone. Auf diese Weise lässt sich der Wasserhaushalt in Echtzeit verfolgen, statt sich nur auf das eigene Durstgefühl zu verlassen. Die Technologie ermöglicht einen proaktiven Umgang mit dem Thema Hydration und gleicht Verzögerungen der körpereigenen Warnsignale aus.

In Labortests wurden Teilnehmende in kontrollierte Situationen gebracht, die gezielt zu Flüssigkeitsverlust führten. Wie erwartet, erkannte das Gerät zuverlässig Veränderungen. Sobald Menschen Wasser verloren, veränderte sich auch die Bioimpedanz ihres Arms entsprechend.

Was es bereits gibt und was sich nun ändert

Der Einsatz von Technologie zur Überwachung des Flüssigkeitshaushalts ist nicht neu. Doch die heutigen Angebote für Verbraucherinnen und Verbraucher sind bislang recht begrenzt. Samsung bietet mit der Modell Watch 4 (Testbericht) beispielsweise punktuelle Messungen der Körperzusammensetzung an, bei denen auch der Wasseranteil erfasst wird. Diese Funktion erfordert jedoch eine manuelle Messung und bietet keine kontinuierliche Überwachung.

Die Galaxy Watch 4 war die erste Smartwatch von Samsung mit dem Body-Composition-Tool, das den Körperwasseranteil mittels bioelektrischer Impedanzanalyse (BIA) misst. / © nextpit

Ein weiteres Beispiel ist die Masimo W1, die 2022 auf den Markt kam. Sie liefert einen individuellen Hydration Score auf Basis persönlicher Muster. Diese Technologie ist jedoch proprietär, sehr spezialisiert und richtet sich vor allem an Leistungssportler, nicht an die breite Masse der Smartwatch-Nutzerinnen und -Nutzer.

Was den Sensor der University of Texas besonders macht, ist seine Alltagstauglichkeit. Er lässt sich problemlos in Geräte wie Smartwatches oder Fitnessarmbänder integrieren. Damit könnte Hydration-Tracking künftig von einer Nischenfunktion zu einem festen Bestandteil digitaler Gesundheitsanwendungen werden.

Warum das wichtig ist

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr spielt eine entscheidende Rolle für Konzentration, Leistungsfähigkeit, Schlafqualität und die Regulierung der Körpertemperatur. Dennoch blieb eine präzise und personalisierte Überwachung bislang schwierig. Die bisherigen Empfehlungen sind sehr allgemein, weil es bisher keine Möglichkeit gab, Faktoren wie Umgebung, Ernährung, Bewegung oder den individuellen Gesundheitszustand in Echtzeit einzubeziehen.

Ein solcher Sensor könnte für viele Menschen hilfreich sein, von Sportlerinnen und Sportlern bis hin zu älteren Personen, bei denen das Durstgefühl im Alter nachlässt. Darüber hinaus könnten die Hydratationsdaten künftig mit anderen Gesundheitskennzahlen wie der Herzfrequenzvariabilität, der Schlafqualität oder dem Stresslevel verknüpft werden. Das würde ein ganzheitlicheres Bild der eigenen Gesundheit ermöglichen.

Die Zukunft des digitalen Hydration-Trackings

Auch wenn sich diese Technologie noch im Forschungsstadium befindet, ist der Fortschritt beachtlich. Die Miniaturisierung der Bioimpedanz für den Dauereinsatz deutet darauf hin, dass immer mehr Wearables diese Funktion in den kommenden Jahren übernehmen könnten. Erste Schritte in diese Richtung hat Samsung bereits gemacht, auch wenn bisher nur punktuell.

Der nächste logische Schritt wäre ein Gerät, das nicht nur daran erinnert, ausreichend zu trinken, sondern frühzeitig warnt, bevor der Körper erste Symptome zeigt. Es geht dabei nicht mehr um allgemeine Ratschläge. Entscheidend sind konkrete, personalisierte Daten, die zeigen, wann und wie viel Wasser der eigene Körper tatsächlich benötigt.