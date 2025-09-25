Das ist der Smartphone-Prozessor, den es in 2026 zu schlagen gilt

Nachdem alle wichtigen Handy-Neuvorstellungen für 2025 abgeschlossen sind, ist es an der Zeit zu sehen, was das nächste Jahr zu bieten hat. Qualcomm hat auf seiner Snapdragon Summit Keynote gerade seinen Top-Mobilprozessor für 2026 vorgestellt: Der Snapdragon 8 Elite Gen 5 wird voraussichtlich die Flaggschiff-Handys des nächsten Jahres antreiben und das Unternehmen behauptet sogar, er sei das "schnellste mobile System-on-a-Chip der Welt". Aber kann das gelingen?

Da MediaTek sein 2026er Flaggschiff-SoC direkt vor dem Snapdragon Summit vorgestellt hat, kennen wir jetzt die Details der beiden Hauptchips, die die schnellsten Android-Handys im nächsten Jahr antreiben werden - es sei denn, Samsung überrascht mit seinem gerüchteweise angekündigten Exynos 2600.

Für den Snapdragon 8 Elite Gen 5 hebt Qualcomm zwei Hauptverbesserungen hervor: schnelleres Multitasking und App-Wechsel sowie längere Spielesessions mit besserer Energieeffizienz. Eine willkommene Abwechslung, nachdem die Unternehmen jahrelang bei jeder Markteinführung über KI und Funktionen gesprochen haben, die noch nicht wirklich für die Verbraucher/innen bereit waren.

Qualcomm

Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek

Dimensity 9500 Qualcomm

Snapdragon 8 Elite Samsung

Exynos 2500 Google Tensor G5 MediaTek

Dimensity 9400 Apple A19 Pro Apple A19 Prime Kern 2x Oryon @ 4,6 GHz 1x ARM C1-Ultra @ 4,21 GHz 2x Oryon @ 4,32 GHz 1x Cortex-X925 @ 3,3 GHz 1x Cortex -X4 @ 3,78 GHz 1x Cortex-X925 @ 3,62 GHz 2x Apple @ 4,26 GHz 2x Apfel @ 4,26 GHz Performance-Kern 6x Oryon @ 3,62 GHz 3x ARM C1-Premium @ 3,5 GHz 4x Oryon @ 3,53 GHz 2x Cortex-A725 @ 2,75 GHZ

5x Cortex-A725 @ 2,36 GHz 5x Cortex-A725 @ 3,05 GHz 3x Cortex-X4 @ 3,3 GHz Effizienz-Kern 4x ARM C1-Pro @ 2,7 GHz 2x Cortex-A520 @ 1,8 GHz 2x Cortex-A520 @ 2,25 GHz 4x Cortex-A720 @ 2,4 GHz 4x Apple @ 2,60 GHz 4x Apfel @ 2,60 GHz RAM LPDDR5x-10600

4x 16-Bit @ 5300 MHz (84,8 GB/s) LPDDR5x-10667

4x 16-Bit @ 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-10600

4x 16-Bit @ 5300 MHz (84,8 GB/s) LPDDR5x LPDDR5x LPDDR5x-10667

4x 16-Bit @ 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-9600

4x 16-Bit @ 4800 MHz

(75,8 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16-Bit @ 4266 MHz

(68,2 GB/s) GPU Adreno @ 1,2 GHz 12x ARM Mali G1-Ultra @ 1,7 GHz

(5271 GFLOPs) Adreno 830 @ 1,1 GHz

(3379 GFLOPs) AMD Radeon RDNA2 @ 1 GHz

(4091 GFLOPs) PowerVR DXT-48-1536

(1536 GFLOPs) 12x ARM Immortalis-G925 @ 1,6 GHz

(4952 GFLOPs) 6x Apple GPU 5x Apple GPU 5G-Modem Snapdragon X85

(12,5/3,7 Gbit/s) MediaTek Snapdragon X80

(10/3,5 Gbit/s) Exynos

(12,1/3,6 Gbit/s) Exynos 5400i MediaTek

(7/3,5 Gbit/s) Externer Snapdragon Externer Snapdragon Konnektivität FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 WLAN 7

Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Apple N1

WLAN 7

Bluetooth 6

Thread Apple N1

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Thread Prozessknoten TSMC N3P TSMC N3P TSMC N3E Samsung 3GAP TSMC N3 TSMC N3E TSMC N3P TSMC N3P

Neue CPU für bessere Leistung

Qualcomm behauptet, dass sein neuer Oryon-CPU-Kern der dritten Generation die beste mobile Leistung bietet. Schon die vorherige Generation des Chips hat uns mit ihren hohen Taktraten überrascht, aber der Snapdragon 8 Elite Gen 5 geht noch einen Schritt weiter und taktet seine beiden Hauptkerne mit bis zu 4,6 GHz, während die restlichen 6 CPU-Kerne 3,62 GHz erreichen können. Die RAM-Unterstützung ist unverändert und bietet LPDDR5x-10600, was eine gute Balance zwischen Stromverbrauch und Leistung darstellt.Sowohl MediaTek als auch Apple erreichen 4,2 GHz bei ihren aktuellen Premium-Mobilchips, die niedriger getaktet sind als der Snapdragon 8 Elite der ersten Generation.

Das Unternehmen rechnet mit einer Leistungssteigerung von 20 % und einer um 35 % verbesserten Energieeffizienz allein bei der CPU. Natürlich gibt es auch einen neuen Adreno-Grafikprozessor, der eine um 23 % höhere Grafikleistung bietet.

Es wird erwartet, dass der neue Chip von allen großen Telefonherstellern verwendet wird. / © Qualcomm

Bessere Fotos und Videos

Der Bildprozessor des Snapdragon 8 Elite Gen 5 verbessert den Dynamikbereich um das Vierfache, was bessere Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen und realistischere Farben verspricht. Für die Produzenten von Inhalten hat Qualcomm die Unterstützung des Advanced Professional Video (APV)-Formats eingebaut, das in etwa die Antwort von Android auf den ProRes-Codec von Apple ist. In der Praxis bietet APV eine bessere Bildqualität und eine bessere Unterstützung für die Bearbeitung in der beliebten Videobearbeitungs-Software DaVinci Resolve zum Beispiel.

Qualcomm kündigte außerdem eine Partnerschaft mit den Videospezialisten von ArcSoft an, um KI-Funktionen in die Videoverarbeitung zu integrieren, exklusiv für den neuen Snapdragon. Das Ziel ist eine bessere Farbwiedergabe, ein besserer Kontrast und bessere Schatten und spiegelt die Entwicklung der computergestützten Fotografie für Videoaufnahmen wider. Es bleibt abzuwarten, ob diese neue Funktion spezielle Arbeit von den Handyherstellern erfordert oder ob sie automatisch in alle Snapdragon 8 Elite Gen 5 Handys integriert wird.

Schnellerer Snapdragon 5G

Auch das integrierte Snapdragon-X85-Modem wurde nach einigen Generationen mit nur kleinen Upgrades verbessert. Die Mobilfunkverbindungen des Snapdragon 8 Elite Gen 5 können bis zu 12,5 Gbit/s erreichen (im Vergleich zu 10 Gbit/s beim Vorgängermodell), und auch die Uploads wurden von 3,5 auf 3,7 Gbit/s verbessert. Natürlich beziehen sich diese Zahlen auf den theoretischen Uplink/Downlink und die realen Zahlen werden viel niedriger sein – gerade weil sie nicht nur vom Smartphone selbst, sondern vor allem vom nutzbaren Netz abhängt.

Die Unterstützung für andere drahtlose Standards bleibt die gleiche wie im ursprünglichen Snapdragon 8 Elite. Der FastConnect 7900 Kern bietet Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 und Ultra-Wide Band (UWB).

"Coming soon"

Qualcomm kündigte an, dass Telefone, die mit dem neuen Snapdragon 8 Elite Gen 5 ausgestattet sind, "in den nächsten Tagen" auf den Markt kommen werden. Auf der Liste der Marken, die Telefone mit dem neuen Chip anbieten werden, stehen praktisch alle: Asus ROG, Honor, Oppo/OnePlus, Realme, Samsung, Sony, Vivo/Iqoo, Xiaomi/Redmi/Poco und ZTE/Nubia/RedMagic.