Spart jetzt 35 Euro bei diesem preisgekrönten Abenteuerspiel!

Jede Woche könnt Ihr Geld bei Videospielen sparen, indem Ihr Euch das aktuelle Angebot im Epic Games Store anseht. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, damit Ihr kein tolles Angebot verpasst. Wenn Euch das Spiel der Woche nicht zusagt, schadet es nicht, es auszulassen. Diese Woche könnt Ihr Machinarium und Make Way herunterladen.

Wenn Ihr App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch unsere Serien Kostenlose Apps der Woche und Top 5 Apps verfolgen. Und jetzt, ohne Umschweife, schauen wir uns an, was es heute im Epic Games Store gibt.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Wenn Ihr Pilgrims mochtet, das vor drei Wochen kostenlos verschenkt wurde, werdet Ihr Machinarium vom gleichen Studio, Amanita Design, lieben. Das Spiel folgt einer klassischen Prämisse: Rettet Eure entführte Freundin aus den Händen einer bösen Bande. Was jedoch anders ist, ist das langsame Erkundungstempo und das typische Point-and-Click-Adventure-Gameplay.

Das gibt Euch Zeit, die beeindruckende handgezeichnete 2D-Grafik zu genießen, die Amanita Design mit diesem und anderen preisgekrönten Spielen wie Botanicula und Samorost berühmt gemacht hat.

Normalerweise kostet das Spiel etwa 20 Euro im Epic Games Store. Diese Woche könnt ihr es kostenlos herunterladen.

Ladet Machinarium aus dem Epic Games Store herunter.

Machinarium ist ein preisgekröntes Abenteuer. / © Steam

Make Way

Was gibt es Besseres, als hochgradig stilisierte Rennen mit Arcade-Gameplay und tonnenweise Waffen und Fallen zu bestreiten und zu gewinnen - wie ein Mario Kart in der Draufsicht, aber mit Strecken, die Ihr (und Eure Gegner) selbst gebaut habt? Das ist das verrückte Rezept hinter Make Way. Wenn Ihr gewinnt, werden neue Streckenteile freigeschaltet und die Möglichkeiten erweitert, einzigartige Strecken für frische, hektische Rennen zu erstellen.

Make Way bietet außerdem Multiplattform-Unterstützung, so dass Ihr nicht nur auf PC (Steam und Battle.net), sondern auch auf PlayStation (PS4/PS5), Xbox (One/Series) und sogar Nintendo Switch gegen Eure Freunde antreten könnt.

Ladet Make Way aus dem Epic Games Store herunter.

Make Way ist ein episches Rennspiel. / © Steam

Ein Vorgeschmack auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

Monument Valley

Monument Valley nimmt Euch mit auf eine Suche nach Vergebung in einer atemberaubend schönen und geheimnisvollen Welt. Zusammen mit Ida, der schweigsamen Prinzessin, bahnt Ihr Euch Euren Weg durch unmögliche Umgebungen und löst auf dem Weg knifflige Rätsel. Dieses Spiel ist beruhigend und hat fast schon meditative Qualitäten. Wenn Ihr nach einem Spiel sucht, das Euch hilft, nach einem langen Tag zu entspannen, ist Monument Valley vielleicht genau das Richtige für Euch.

Das Spiel ist noch nicht im Epic Games Store erhältlich. Nächste Woche wird es seinen Start auf der Plattform mit einem besonderen Angebot feiern, bei dem ihr das Spiel kostenlos herunterladen könnt.

Ladet Monument Valley aus dem Epic Games Store herunter.

Seid Ihr bereit, die wunderschöne Welt von Monument Valley zu erkunden? / © Steam

Die Schlacht von Polytopia

The Battle of Polytopia ist ein preisgekröntes Strategiespiel, in dem es darum geht, die Spielwelt zu kontrollieren, Feinde zu bekämpfen, neue Gebiete zu erkunden und neue Technologien zu meistern. Das Spiel ist rasant, bietet tiefgreifende 4X-Taktiken und ist in einer wunderschönen Low-Poly-Welt angesiedelt. Das Spiel bietet plattformübergreifende Unterstützung, was es zu einem der beliebtesten zivilisationsbasierten Strategiespiele auf dem Markt macht.

Zurzeit kostet das Spiel ca. 14 Euro. Nächste Woche wird es ab Donnerstag kostenlos erhältlich sein.

Ladet Die Schlacht von Polytopia aus dem Epic Games Store herunter.