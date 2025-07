Stranger Things Staffel 5: Warum Ihr ein 3-Monats-Abo braucht, um das Ende zu sehen

Die Serie, über die wir sprechen, ist Stranger Things Staffel 5. Stranger Things ist eine der beliebtesten englischsprachigen Serien von Netflix. Ihre Staffeln 4 und 3 sind immer noch in den Top 10 der meistgesehenen englischsprachigen Serien aller Zeiten auf Netflix. Staffel 5 soll die Abenteuer von Eleven, Mike, Dustin, Will, Steve und den anderen abschließen, die Vecna daran hindern müssen, die Weltherrschaft an sich zu reißen.

Eine weitere seltsame Sache an dieser Serie ist der monatelange Veröffentlichungszeitplan, und es ist kein Zufall, dass Netflix Stranger Things Staffel 5 wie einen alten Camembert, der im Kühlschrank vergessen wurde, zerlegt hat.

Netflix gibt Euch Hawkins mit dem Löffel

Stranger Things Staffel 5 spielt im Herbst 1987, in einer düsteren Atmosphäre als je zuvor. Hawkins steht nun unter militärischer Kontrolle, Vecna ist abwesend und Eleven taucht unter. Die Gruppe von Teenagern, die jetzt alle erwachsen sind, muss sich für eine letzte Konfrontation neu formieren.

Visuell vermittelt der Teaser eine bedrückende, fast verzweifelte Atmosphäre. Die Straßen sind leer, die Gesichter geschlossen, die Bedrohung schweigt. Man merkt, dass der Spaß vorbei ist, und ehrlich gesagt, ist das auch gut so. Das Finale verspricht, intensiv zu werden... wenn Ihr es schafft, bis zum Ende dabei zu bleiben.

Ja, denn Netflix hat beschlossen, Stranger Things Staffel 5 in drei Teile zu unterteilen, die über zwei Monate hinweg ausgestrahlt werden. Eine erste Staffel mit vier Episoden wird am 26. November 2025 veröffentlicht. Eine zweite Welle mit drei Episoden folgt am 25. Dezember 2025. Die letzte Episode wird am 31. Dezember 2025 ausgestrahlt.

Für jedes Volume wird die Ausstrahlung um 17 Uhr pazifischer Zeit beginnen. In Deutschland wird die Veröffentlichung um einige Stunden verschoben und beginnt um 2 Uhr morgens. Diese Aufteilung dient absolut keiner erzählerischen Logik. Wir haben es hier nicht mit einem altmodischen wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus zu tun, noch mit einem speziellen Event wie bei Marvel. Nein, hier riecht man nur nach einer kaum verdeckten Marketingstrategie. Die Idee? Ihr solltet für ein dreimonatiges Abonnement bezahlen, da jeder Episodenblock genau auf das Ende des Monats fällt.

Im Schneidersitz sitzen, die Augen schließen, tief durchatmen und ... warten. Das ist das Geheimnis, um Stranger Things Staffel 5 bis zum Ende zu sehen / © Netflix.

Eine Taktik wie bei Black Mirror, im wahrsten Sinne des Wortes.

Das Ironische an der Geschichte ist, dass die von Netflix produzierte Black Mirror Staffel 7 mit einer Episode beginnt, die ... genau solche Auswüchse kritisiert. Diese Episode von Black Mirror trägt den Titel "Gewöhnliche Menschen". Sie stellt ein Paar, Amanda und Mike, dar, das sich verschuldet und ruiniert, um eine Dienstleistung zu bezahlen, die die schwerkranke Amanda braucht, um am Leben zu bleiben.

Lest auch diese Kritik zu Black Mirror Staffel 7, in der die hier besprochene Episode zusammengefasst und analysiert wird

Der Dienst bietet verschiedene Abonnements an, deren Preis stark von der Lebensqualität des Patienten abhängt. Im Grunde genommen nimmt das billige Abo mit Werbung dem Patienten seine Würde und man muss jeden Monat einen großen Scheck für das Premium-Abonnement springen lassen, wenn man eine ruhige und respektvolle Genesung haben möchte. Da ihm das Geld ausgeht, wird Mike sich verschulden und letztendlich erniedrigen, um das Abonnement zu finanzieren, das immer unbezahlbarer wird.

Suchtstrategien über Algorithmen, Leistungen, die nach dem Gießkannenprinzip geliefert werden, um den Profit zu maximieren. Black Mirror hat für die Inspiration zu dieser Episode nicht weit geblickt.

Deine Familie am Weihnachtstag, die Euch missmutig anschaut, während ihr vor Eurem iPad sitzt und Stranger Things Staffel 5 schaut, anstatt Eure Geschenke auszupacken. Gut gemacht! / Netflix

Ein Finale, das man sich verdient hat

Ja, Stranger Things verdient einen würdigen Abschluss. Ja, viele von Euch werden am 31. Dezember im Dunkeln sitzen, die Augen auf den Bildschirm gerichtet, während andere mit Champagner anstoßen.

Zur Erinnerung: Hier ist der Zeitplan für die Veröffentlichung von Stranger Things Staffel 5 mit den Sendezeiten in Deutschland:

Volume 1 (4 Episoden) : 27. November 2025 um 2 Uhr morgens.

: 27. November 2025 um 2 Uhr morgens. Volume 2 (3 Episoden) : 26. Dezember 2025 um 2 Uhr morgens

: 26. Dezember 2025 um 2 Uhr morgens Finale Episode: 1. Januar 2026 um 2 Uhr morgens

Aber das Gefühl, dass wir wie digitale Melkkühe behandelt werden, hinterlässt einen ziemlich bitteren Nachgeschmack. Netflix ist das Ende einer Ära. Nicht nur die von Hawkins, sondern auch die, in der das Binge-Watching einer Serie nicht eine halbe Weihnachtsgeschenkkarte kostete.

Was denkt ihr über den Teaser zu Stranger Things Staffel 5? Werdet Ihr Euch die letzte Staffel auf Netflix ansehen? Welche Art von Veröffentlichungskalender bevorzugt Ihr für Eure Serien: jede Woche eine Folge, eine Staffel in mehrere Teile aufgeteilt oder die ganze Staffel auf einmal?