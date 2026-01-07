Auf der CES in Las Vegas zeigt Tineco aktuell, wie vielseitig Akkusauger, Saugwischer oder Teppichreiniger im Alltag eingesetzt werden können. In nachgestellten Wohnräumen, wie einem Bad oder Wohnzimmer, wird demonstriert, wie die Geräte im täglichen Einsatz funktionieren. Wir haben die Details.

Staub in den Ecken, Wasserflecken auf den Fliesen und Krümel auf dem Teppich – kaum ist eine Aufgabe erledigt, wartet schon die nächste. Gerade im Alltag zeigt sich schnell, wie unterschiedlich Böden und Räume gereinigt werden müssen. Genau hier setzen die modernen Haushaltshelfer von Tineco an. Ob Wohnzimmer, Küche oder Badezimmer – Tineco deckt mit seinem Sortiment unterschiedlichste Wohnsituationen ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr auf Teppich, Fliesen oder Parkett arbeitet. Für nahezu jeden Bodenbelag gibt es passende Geräte, die den Reinigungsaufwand reduzieren und den Komfort erhöhen sollen. Der Fokus liegt klar auf moderner Technik, ohne die Bedienung unnötig kompliziert zu machen.

Tineco Floor One S9 Series: Spezialisten für Hartböden

Mit der Floor One S9 Series bringt Tineco mehrere Nass- und Trockensauger an den Start, die speziell für Hartböden entwickelt wurden. Küche, Flur oder Bad sind klassische Einsatzgebiete dieser Geräte. Durch den Akkubetrieb und die motorisierte Unterstützung lassen sie sich leicht führen. Besonders praktisch: Saugen und Wischen erfolgen in einem Schritt, wodurch Ihr deutlich schneller mit Eurer Arbeit durch seid, als mit herkömmlichen Geräten.

Ein Tineco Floor One S9 Artist Staubsauger unter einem Holztisch. Bildquelle: nextpit

Der Floor One S9 Artist konnte in unserem Test besonders überzeugen. Tester Felix bemerkte dabei: „Der Tineco Floor One S9 Artist macht vieles besser als die Konkurrenz.“ Vor allem die starke Reinigungsleistung und die anschließende Selbstreinigung mit Heißlufttrocknung hinterließen einen positiven Eindruck. Auch die vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten erwies sich als alltagstauglich. Dazu kommt das elegante Design, das sich nicht verstecken muss und dafür sorgt, dass das Gerät schnell griffbereit ist. Der Saugwischer startet mit einer UVP von 799 Euro, ist bei Amazon aber regelmäßig mit deutlichen Rabatten zu finden und dadurch spürbar günstiger erhältlich.

Neues Modell: Floor One S9 Scientist

Eine frische Ergänzung der Serie ist der Floor One S9 Scientist. Hier legt Tineco den Schwerpunkt klar auf Leistung und technische Innovationen. Mit einer Bauhöhe von rund 11 Zentimetern lässt sich das Gerät flach auf den Boden legen, um auch unter Sofas oder Schränken zu reinigen. Ein gezielter Hochdruck-Wasserstrahl hilft dabei, selbst eingetrockneten Schmutz zu lösen. Die Akkulaufzeit fällt mit bis zu 75 Minuten sogar noch länger aus als beim Artist. Aktuell ist dieses Modell allerdings noch nicht in Deutschland erhältlich.

Ideale Lösung für kleine Wohnungen: Tineco i7 Fold

Wenig Platz, aber hohe Ansprüche? Dann lohnt sich ein Blick auf den Tineco i7 Fold. Dieses Modell wird auf der CES erstmals gezeigt und ist, genauso wie der Floor One S9 Scientist, noch nicht im Handel erhältlich. Das Besondere an diesem Reiniger: Er ist faltbar, was ihn perfekt für kleine Wohnungen macht, ohne bei der Leistung Kompromisse einzugehen.

Tineco i7 Fold Bildquelle: Tineco

Das Saugrohr lässt sich um 180 Grad einklappen, wodurch das Gerät nur noch etwa 76 Zentimeter hoch ist. Mit rund 32 Zentimetern Breite passt es auch in enge Abstellräume. Als Nass- und Trockensauger kann es den klassischen Staubsauger ersetzen und spart so zusätzlichen Platz. Mit weniger als 10 Zentimetern Bauhöhe kommt der i7 Fold problemlos unter Möbel. Eine Saugleistung von 22.000 Pa soll Staub, Schmutz und Tierhaare zuverlässig entfernen. Nach der Reinigung kehrt das Gerät in seine Station zurück, wo Bürste und System gereinigt und getrocknet werden.

Teppichboden reinigen: Carpet One Cruiser

Wenn bei Euch Teppiche im Wohn- oder Schlafzimmer liegen, stoßen Nass- und Trockensauger schnell an ihre Grenzen. Für diese Fälle setzt Tineco auf spezielle Teppichreiniger wie den Carpet One Cruiser. Er reinigt den Teppich nicht nur gründlich, sondern trocknet ihn im Anschluss direkt wieder – eine sinnvolle Ergänzung zum klassischen Staubsauger.

Tineco Carpet One Cruiser Bildquelle: Tineco

Der Carpet One Cruiser wird kabelgebunden betrieben, sodass Ihr Euch keine Gedanken über die Laufzeit machen müsst. Sensoren erkennen die Bewegungen während der Reinigung und erleichtern das Schieben und Ziehen. Mit einer Saugleistung von 130 Watt und einer Heißlufttrocknung bei 75 Grad sollen überzeugende Ergebnisse erzielt werden. Preislich liegt das Gerät bei 699 Euro.

Und für die einfache Reinigung zwischendurch darf natürlich auch der klassische Akkustaubsauger nicht fehlen. Diesen könnt Ihr natürlich auf Hartböden und Teppichen gleichermaßen anwenden, was ihn zu einer echten Allzweckwaffe macht. Ein starkes Gerät aus dieser Kategorie ist der Tineco Pure One Station 5, der, wie der Name schon sagt, mit einer Selbstreinigungsstation geliefert wird. Die Kollegen von inside digital haben diesen bereits getestet und waren ebenfalls überzeugt. Verkauft wird der Akkusauger mit einer UVP von 499 Euro, den Amazon immer wieder mal reduziert.

Tineco Pure One Station 5 Akkustaubsauger

Unterm Strich zeigt sich: Tineco bietet für nahezu jeden Anspruch und jede Wohnsituation passende Reinigungsgeräte. Dank durchdachtem Design und starker Funktionen lassen sie sich gut in den Alltag integrieren – und haben das Potenzial, den oft ungeliebten Hausputz deutlich angenehmer zu machen. Weitere Infos findet Ihr direkt beim Hersteller oder im Amazon-Shop.

Kennt Ihr Tineco bereits? Was haltet Ihr von den Geräten des Herstellers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!