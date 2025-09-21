Darum solltet Ihr diese 5 Premium-Apps unbedingt ausprobieren!

Diese Woche präsentieren wir Euch eine sorgfältig zusammengestellte Liste unserer Lieblings-Apps und -Spiele für Android- und iPhone-Fans. Nachdem wir die riesige Auswahl im Google Play Store und im Apple App Store durchforstet haben, haben wir fünf außergewöhnliche Titel gefunden, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ganz gleich, ob Ihr auf der Suche nach fesselnden Spieleskapaden oder praktischen Tools zur Steigerung Eurer Effizienz seid, in unserer Auswahl findet ihr bestimmt etwas Faszinierendes, das genau auf Euch zugeschnitten ist.

Reiner Knizia's My City (Android und iOS)

Brettspiele in ein digitales Format zu übertragen, ist eine knifflige Angelegenheit und nie leicht zu bewerkstelligen. Zum Glück läuft Reiner Knizia's My City auch auf dem Handy gut und ist eine reibungslose und unterhaltsame Erfahrung. Ich habe das Brettspiel nicht gespielt, aber wenn ich mir die Kommentare derjenigen durchlese, die das Brettspiel gespielt haben und nun die digitale Version spielen, habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Der Kerngedanke, durch das Legen von Plättchen eine Stadt zu bauen und zu gestalten, scheint auf dem Bildschirm genauso gut zu funktionieren, und die App macht das Spiel unglaublich einfach, ohne dass der Charme des Originals verloren geht.

Eine Sache, die ich sehr schätze, ist, wie intuitiv die Steuerung ist. Das Ziehen und Platzieren der Spielsteine fühlt sich ganz natürlich an, und die App kümmert sich im Hintergrund um die Punktevergabe und die Regeln. Das bedeutet, dass ich mich mehr auf den Puzzle-Aspekt konzentrieren kann - herauszufinden, wie ich die Gebäude am besten anordnen kann, ohne dass mir der Platz ausgeht oder ich Chancen verpasse. Es ist eines dieser Spiele, die auf den ersten Blick einfach aussehen, mich aber bei jedem Schritt zum Nachdenken bringen.

Auch die Präsentation ist wunderschön. Die Grafik ist sauber und farbenfroh, mit gerade genug Details, um den Städtebau lebendig wirken zu lassen, ohne überwältigend zu sein. Die Musik und die Soundeffekte sorgen für eine ruhige, fast meditative Stimmung, die es leicht macht, sich über längere Strecken in das Spiel zu vertiefen. Es ist entspannend, aber trotzdem herausfordernd - eine Balance, die mir sehr gefällt.

My City auf meinem Handy hat es geschafft, meine Aufmerksamkeit zu fesseln, egal wo ich war. Egal, ob ich in einer Pause eine schnelle Runde spiele oder mich für ein längeres Spiel niederlasse, es fühlt sich immer lohnend an. Für mich ist es allein schon den Eintrittspreis wert.

Road to Empress (Android und iOS)

Mögt Ihr chinesische Historiendramen? Ich habe sie immer als zu langatmig empfunden, aber Road to Empress war eine weniger befahrene Straße, auf die ich mich aus Langeweile begeben habe. Ich war überrascht, wie schnell es mich in seine Welt gezogen hat. Das Spiel verbindet Erzählung und Strategie auf eine Art und Weise, die sowohl fesselnd als auch süchtig machend ist. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, in ein Palastdrama einzutauchen, in dem jede Entscheidung, die ich traf, den Verlauf der Geschichte verändern konnte. Die Mischung aus Politik, Allianzen und persönlichen Entscheidungen verleiht dem Spiel eine Tiefe, die mich neugierig machte, was als Nächstes passieren würde.

Was mir am meisten gefallen hat, war die Balance zwischen Erzählung und Gameplay. Die Geschichte entfaltet sich wie ein historisches Drama voller Intrigen, Rivalitäten und Ehrgeiz, aber es fühlt sich nie so an, als würde ich mich nur durch Text tippen. Einige Herausforderungen und Entscheidungen wirken sich auf mein Ansehen aus, und dieses Gefühl des Fortschritts macht es lohnend. Mir gefällt auch, dass ich nicht gehetzt werde - ich kann mir Zeit nehmen und die Dialoge, die Kunst und die sich entfaltenden Beziehungen genießen.

Die Grafik ist wunderschön gemacht. Die Charaktere und Schauplätze sind detailliert und das Design fängt die königliche Atmosphäre gut ein. Zusammen mit der Hintergrundmusik fühlt es sich an, als würde man ein interaktives Drama sehen. Ich habe oft innegehalten, um die Kunstwerke auf mich wirken zu lassen, bevor ich weiterging.

Road to Empress war ein sehr unterhaltsames Erlebnis, zumindest meiner Meinung nach. Es ist die Art von Spiel, die eine Geschichte mit Strategie auf eine Art und Weise verbindet, die mich fesselt, und ich mag es, dass sich meine Entscheidungen tatsächlich auswirken. Wenn ihr Spiele mit einer Geschichte und einem Hauch von Intrigen und Eleganz mögt, ist dieses Spiel definitiv einen Blick wert.

Set a Watch: Digital Edition (Android & iOS)

Ich hatte ein bisschen Zeit, also beschloss ich, Set a Watch auszuprobieren: Digital Edition auszuprobieren, und es wurde schnell zu einem der Spiele, auf die ich immer wieder zurückkam, wenn ich eine Auszeit hatte. Es basiert auf dem gleichnamigen Brettspiel, und ich war beeindruckt, wie gut die Entwickler dieses Gefühl auf dem Bildschirm eingefangen haben. Das Spielprinzip ist denkbar einfach - Ihr und Eure Gruppe von Abenteurern müsst abwechselnd Wellen von Feinden abwehren und gleichzeitig das Lager verwalten - aber wenn Ihr erst einmal angefangen habt zu spielen, wird die Strategie erst richtig deutlich. Jede Entscheidung fühlt sich an, als wäre sie wichtig, und das macht das Spiel so fesselnd.

In der digitalen Version werden die Regeln sehr gut erklärt. Ich habe mich nicht überfordert gefühlt, obwohl es viele Spielmechanismen gibt. Die Anleitungen sind klar und sobald ich den Dreh raus hatte, lief das Spiel sehr flüssig. Mir gefiel auch, dass die App die gesamte Buchhaltung übernimmt, die das physische Brettspiel erfordert. Dinge wie das Berechnen von Schaden oder das Verwalten von Fähigkeiten werden sofort erledigt, was das Tempo hochhält und es mir ermöglicht, mich auf die eigentlichen Entscheidungen zu konzentrieren.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Atmosphäre. Das Artwork und der Soundtrack geben dem Spiel eine schöne, stimmungsvolle Atmosphäre, die perfekt zum Thema passt. Es fühlt sich an wie ein richtiges Fantasy-Abenteuer in meiner Hand. Die Animationen sind subtil, aber wirkungsvoll, und ich konnte mich gut in die Rolle hineinversetzen, das Lager mit meiner ausgewählten Gruppe zu beschützen.

Ich muss sagen, Set a Watch: Digital Edition ist eine solide Adaption, die auf mobilen Geräten wunderbar funktioniert. Sie fängt die Essenz des Brettspiels ein und macht es gleichzeitig zugänglicher und einfacher, überall zu spielen. Für mich ist es die perfekte Mischung aus Strategie und Bequemlichkeit, und ich denke, dass sowohl Fans des Originalspiels als auch Neulinge der Serie ihre Freude daran haben werden, was es bietet.

Awake - Alarms with Challenges (nur Android)

Ich benutze Awake - Alarms with Challenges jetzt schon eine Weile und es hat mein morgendliches Aufwachen definitiv verändert. Normalerweise drücke ich viel zu oft auf die Schlummertaste, aber mit dieser App ist das fast unmöglich. In dem Moment, in dem der Wecker klingelt, muss ich mich einer Herausforderung stellen - sei es ein Rätsel lösen, das Telefon schütteln oder irgendeine kleine Aufgabe erledigen, die mich dazu zwingt, wach zu sein. Das ist auf die beste Art und Weise frustrierend, denn es holt mich wirklich aus dem Halbschlafzustand heraus.

Was mir am meisten gefällt, ist die Anpassungsfähigkeit des Spiels. Ich kann verschiedene Arten von Herausforderungen auswählen, je nachdem, wie schwer ich mich am Morgen tue. An Tagen, an denen ich mich besonders faul fühle, stelle ich ein schwierigeres Rätsel ein, damit ich keine andere Wahl habe, als wirklich wach zu werden. An anderen Tagen reicht eine einfachere Aufgabe aus. Diese Flexibilität macht sie praktischer als andere Wecker-Apps, die ich ausprobiert habe und die nur auf laute Töne setzen.

Das Design ist auch ziemlich sauber und einfach zu navigieren. Ich musste nicht viel Zeit aufwenden, um herauszufinden, wie man etwas einrichtet, und die Oberfläche wirkt modern, ohne überladen zu sein. Benachrichtigungen und Erinnerungen sind übersichtlich und ich schätze es, dass ich außerhalb des Alarms nicht mit unnötigen Ablenkungen bombardiert werde. Die Premium-Version bietet natürlich noch mehr Optionen, wie z. B. eine erweiterte Alarmverwaltung, unbegrenzte Missionen und ein werbefreies Erlebnis.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 34,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Kostenlos / Ja / Ja (0,99 € - 34,99 €) / Nein Awake - Alarme mit Herausforderungen herunterladen (Android)

Sorgt dafür, dass Ihr aus dem Bett kommt, mit diesen schicken Herausforderungen in Eurem Wecker. / © nextpit

Für einen Schlafmützen wie mich ist Awake eine echte Bereicherung meiner Morgenroutine. Es ist nicht einfach nur eine weitere Wecker-App - sie zwingt mich aktiv dazu, mich mit ihr zu beschäftigen, damit ich mich nicht einfach umdrehen und wieder einschlafen kann. Für alle, denen es schwerfällt, pünktlich aufzustehen, ist diese App einen Versuch wert. Sie ist einfach, effektiv und macht erstaunlich viel Spaß, selbst wenn ich mich darüber ärgere, dass ich um sieben Uhr morgens eine Matheaufgabe lösen muss.

Beyond Budget (nur Android)

Seit kurzem verwende ich Beyond Budget - Budget Planner und es ist eine erfrischende Abwechslung, wie ich meine Finanzen verwalte. Was mir sofort auffiel, war, wie einfach sich alles anfühlte. Ich habe in der Vergangenheit schon viele Budget-Apps ausprobiert, die mich mit Funktionen überschüttet haben, die ich nie gebraucht habe, aber Beyond Budget konzentriert sich auf das Wesentliche, ohne dass es sich zu nüchtern anfühlt. Die Einrichtung meiner Budgetkategorien war schnell erledigt, und ich fand es gut, dass ich sie so anpassen konnte, dass sie mein tatsächliches Ausgabeverhalten widerspiegeln, anstatt in einer starren Struktur gefangen zu sein.

Einer meiner Lieblingsaspekte an der App ist, wie einfach es ist, Ausgaben zu erfassen. Ich kann unterwegs Dinge eintragen und sie aktualisiert sofort meine Budgetübersicht, sodass ich genau weiß, wo ich stehe. Es ist erstaunlich motivierend, die Fortschrittsbalken und Zusammenfassungen zu sehen, vor allem, wenn ich es schaffe, in bestimmten Kategorien unter dem Budget zu bleiben. So fühlt sich die Budgetplanung weniger wie eine lästige Pflicht an und mehr wie ein Spiel, bei dem ich mitmachen möchte.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und minimalistisch, was sie im Vergleich zu anderen großen Apps nicht so überwältigend macht. Ich habe nie das Gefühl, dass ich mich durch Menüs wühlen muss, nur um eine einfache Zahl zu überprüfen. Außerdem sind die Einblicke, die die App gibt, leicht zu verstehen und helfen mir, kleine Ausgabengewohnheiten zu erkennen, die ich sonst vielleicht nicht bemerken würde. Sie ist nicht überladen mit Grafiken oder komplizierten Berichten – sie liefert mir nur die Informationen, die ich wirklich brauche.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99 € - 119,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Kostenlos / Keine / Ja (2,99 € - 119,99 €) / Nein Beyond Budget herunterladen (Android)

Insgesamt ist Beyond Budget eine wirklich gute Ergänzung zu meiner täglichen Routine. Es hilft mir, Verantwortung zu übernehmen, ohne mich zu stressen, und ich stelle fest, dass ich mich tatsächlich an das festgelegte Budget halte, anstatt es nach einer Woche wieder aufzugeben. Wenn Ihr zu den Leuten gehört, die einen praktischen, sachlichen Weg suchen, um Ihr Geld besser in den Griff zu bekommen, finde ich diese App wirklich gut. Jetzt kann ich den Traumurlaub, auf den ich schon so lange scharf bin, endlich in Reichweite sehen...