Getestet: Das sind die 5 besten Apps der Woche

In dieser Woche haben wir unsere liebsten mobilen Anwendungen und Spiele für Android- und iPhone-Fans zusammengestellt. Wir haben den Google Play Store und den Apple App Store gründlich durchforstet, um fünf außergewöhnliche Titel vorzustellen, die unsere Herzen erobert haben. Egal, ob Ihr auf der Suche nach fesselnden Spielerlebnissen oder nützlichen Tools zur Steigerung Eurer Produktivität seid, hier werdet Ihr sicher etwas entdecken, das Euch gefällt.

Poppy Playtime Chapter 4 (Android und iOS)

Puh! Was für ein spannungsgeladenes Spiel! Poppy Playtime Chapter 4 bietet gruselige Umgebungen, die mich jedes Mal, wenn ich das Spiel lud, in Atem hielten. Das Spiel zieht mich immer tiefer in die seltsame Welt der Spielzeugfabrik, in der die Geschichte aus den vorherigen drei Kapiteln fortgesetzt wird und mein Interesse geweckt hat.

Ich fand es toll, wie das Tempo der Geschichte gestaltet wurde. In diesem Kapitel mischten sich unheimliche Erkundungen mit einigen ziemlich intensiven Verfolgungsjagden, die mein Herz zum Rasen brachten. Ich habe ständig nachgeschaut und auf Geräusche geachtet, was für mich bei Horrorspielen genau das Richtige ist. Mir gefiel auch, dass man ein Erfolgserlebnis hat, wenn man die Rätsel löst, ohne mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen.

Obwohl ich einen Controller empfehlen würde, funktioniert die Steuerung auch auf dem Touchscreen reibungslos. Sowohl die Grafik als auch das Sounddesign machen sich auch auf einem kleineren Display wie dem eines Handys gut. Die Atmosphäre ist auf die beste Art und Weise beunruhigend und die Schreckmomente sind perfekt getimt, ohne dass sie sich wie ein billiges Gimmick anfühlen, sondern sie tragen zum Gesamterlebnis bei.

Alles in allem hat man in Kapitel 4 das Gefühl, dass die Serie in Schwung kommt. Es baut auf der Spannung der vorangegangenen Kapitel auf, erweitert die Geschichte und erhöht den Schwierigkeitsgrad. Wenn Ihr Poppy Playtime bisher verfolgt habt, ist dieses Kapitel ein Muss, denn es lässt Eure Herz höher schlagen, aber wer neu in die Serie einsteigt, sollte vielleicht mit Kapitel 1 beginnen, um die ganze Geschichte in ihrer Fülle zu erleben.

Mecharashi (Android und iOS)

Was haben die Japaner nur mit Mechs? Sie haben etwas Magisches an sich, zumindest in meinen Büchern. Mit Mecharashi bekommt Ihr eine Ode an die Mech-Taktikspiele der alten Schule, allerdings auf einer mobilen Plattform. Die Kämpfe sind von Anfang an hart und rundenbasiert. In jeder Runde versuche ich mein Bestes, um Teile der gegnerischen Mechs zu zerstören und sie so lahmzulegen.

Im Grunde genommen erlebe ich jedes Mal ein befriedigendes Gefühl, wenn ich mit meinen Angriffen Schwachpunkte treffe und sehe, wie der Gegner auseinanderfällt wie ein heißes Messer, das durch Butter schneidet. Was das Spiel noch fesselnder macht, sind die vielen Anpassungsmöglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Ich kann alles verändern - vom Kopf über die Arme, Beine und den Torso bis hin zur Lackierung und den Waffen.

Ich kann meinen Mech sogar so anmalen, wie ich will, damit sich meine Einheiten einzigartig anfühlen und sich von anderen unterscheiden. Die Mech-Modelle und -Animationen sind für ein Handyspiel wirklich beeindruckend; die Grafik vermittelt einen AAA-Eindruck, wenn ich mich in Kampfszenarien begebe. Die Geschichte ist zwar relativ anständig, aber für mich nicht wirklich von Bedeutung, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass sie sich manchmal etwas in die Länge zieht.

Die Benutzeroberfläche ist etwas klobig und das Spiel wirkt gehetzt. Der Ton ist nichts Besonderes, aber passabel. Mit anderen Worten: Es ist funktional, und da es sich um ein Gacha-Spiel handelt, musst du ziemlich viel Geld investieren, wenn Ihr weit und schnell vorankommen wollt. Es ist nicht gerade das seriöseste Mech-Spiel, das es gibt, aber es hilft Euch, das Bedürfnis zu stillen.

Screenshot Editor - Blur Text (nur Android)

Ich war sehr neugierig, was es mit Screenshot Editor auf sich hat, und hier ist, was ich darüber denke. Im Grunde ist es ein nettes kleines Tool, das genau das tut, was es verspricht, ohne viel Schnickschnack. Es bietet solide Screenshot-Bearbeitungen in einem übersichtlichen Layout, das mich nicht mit zahlreichen Optionen überfordert hat. Perfekt, um die Dinge einfach zu halten, damit ich vor dem Teilen schnell mit der Bearbeitung beginnen kann.

Was mir besonders auffiel, war, dass das Austauschen und Bearbeiten des Hintergrunds extrem einfach war. Mit nur wenigen Fingertipps konnte ich den Hintergrund durch eine Farbe oder ein Bild ersetzen. Das ist perfekt, wenn ich Screenshots für Präsentationen oder Social-Media-Posts aufbereiten möchte. Es war auch schön, dass ich die Auffüllungseinstellung gefunden habe, die mir etwas Spielraum verschafft hat, wenn ich Bilder übereinander gelegt habe oder Grafiken weniger eng aussehen lassen wollte.

Ich finde, dass die abgerundeten Ecken für einen ausgefeilten, raffinierten Look sorgen. Alles, was ich tun muss, ist, die Einstellung zu verschieben, um die Kanten sanft abzurunden. Die Einstellung des Seitenverhältnisses ist auch praktisch, wenn ich die Größe meines Screenshots für verschiedene Plattformen oder Layouts anpassen muss. Außerdem kann ich ihn auf jede beliebige Form zuschneiden, ohne ein separates Zuschneidewerkzeug zu verwenden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (6,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Entfernt mit dieser App, was Ihr nicht möchtet, dass andere es sehen. / © nextpit

Das Beste von allem? Ich kann den fertigen Screenshot direkt aus der App heraus teilen, ohne weitere Umwege gehen zu müssen. Das hält den Fluss am Laufen, so dass ich dafür nicht in meine Galerie oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm springen muss. Die Tatsache, dass es keine lästigen Ladebildschirme oder Verzögerungen gibt, macht mich zu einem glücklichen Camper, da jeder Tweak sofort angewendet wird. Bitte beachtet, dass ich mit dieser App keine Anmerkungen machen, sensible Details verwischen, Pfeile zeichnen oder Markierungen vornehmen konnte.

WTMP - Who Touched My Phone (Android und iOS)

Vor kurzem habe ich WMTP ausprobiert - eine Sicherheits-App, die ein Foto von jedem macht, der mein Telefon in die Hand nimmt oder versucht, es zu entsperren, wenn ich nicht in der Nähe bin, und hier ist meine Meinung dazu. Die gesamte Einrichtung war ziemlich einfach. Ich musste der App die Rechte eines Geräteadministrators erteilen, sie aktivieren und mein Telefon sperren.

Von da an heißt es einfach nur noch warten. Wenn das nächste Mal jemand mein Telefon ohne mein Wissen in die Hand nimmt und versucht, es zu entsperren, sei es mit der PIN, dem Muster oder dem Fingerabdruck, macht die App heimlich ein Foto mit der Selfie-Kamera und protokolliert, welche Apps geöffnet wurden, sowie das Datum und die Uhrzeit.

Ich würde sagen, das funktioniert am besten in einer Familienumgebung, vor allem, wenn Eure Kinder herumlaufen und ach so unschuldig aussehen, als hätten sie den ganzen Nachmittag mit Lernen verbracht und sich hinter einem Berg von Büchern versteckt, während sie in Wirklichkeit das Familienhandy entsperrt und ein paar Spiele gespielt haben.

Findet heraus, wer die Wichtigtuer sind, die versucht haben, auf Euer Telefon zuzugreifen. / © nextpit

Auf dem Screenshot könnt Ihr sehen, dass ein Teil meines Gesichts aufgenommen wurde, als ich das Telefon entsperrt habe. Das Gleiche passiert auch, wenn ich erfolglose Versuche unternommen habe. Beachtet, dass es keine Verschlüsselung der Daten gibt und ausgewählte Informationen wie App-Aktivitäten nicht gelöscht werden können, aber hey, dies ist eine kostenlose App, also werde ich nicht zu viel verlangen.

My Little Hotel (nur Android)

Wenn ich mir den örtlichen Supermarkt ansehe, frage ich mich oft: "Was wäre, wenn ich meinen Traum vom eigenen Laden verwirklichen könnte?" Nun, My Little Town ist da, und es ist ein ziemlich lustiger Schmollmund, der die "Baue-deinen-eigenen-Mini-Markt"-Vibes mit einer Prise Landwirtschaft verbindet, und das alles verpackt in ein cooles Klick-und-Upgrade-Gameplay. Mit anderen Worten: Ich bin da draußen und jongliere mit meinem kleinen Laden und meinem Ackerland, um mehr zu verdienen und meinen Mini-Markt zu verbessern, damit er mit der Zeit zu einem florierenden Geschäft wird.

Es ist ein entspannendes Spiel, in das man sehr leicht einsteigen kann, ohne dass die Steuerung umständlich ist. Alles ist ziemlich einfach, durch Tippen, Wischen und noch mehr Tippen. Es fühlt sich an wie Harvest Moon, bei dem ich meine Felder bewirtschafte und Tiere züchte, während ich mit der Zeit neue Bereiche der Stadt ausbaue. Ach, wenn doch nur der Geldhaufen des Spiels mein Bankkonto im echten Leben widerspiegeln würde!

Die Grafik macht zwar Spaß und kann liebenswert sein, ist aber nicht gerade bahnbrechend. Aber das ist nicht die Stärke des Spiels, denn es trifft genau die richtigen Töne für ein Casual Mobile Game. Die saubere Grafik mit einer vertrauten Benutzeroberfläche, wenn man genug Bauernhofspiele gespielt hat, erfüllt den Zweck, ohne etwas Ausgefallenes zu sein.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: 1,49 € pro Artikel / Konto erforderlich: Nein

Die Möglichkeit, offline zu spielen, ist für mich der größte Pluspunkt. Das macht das Spiel ideal für unterwegs oder wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe. Schade nur, dass die Werbeeinblendungen den Spielfluss stören. Ich denke, das ist ein notwendiges Übel für moderne Spiele, vor allem für kostenlose, denn die Rechnungen müssen bezahlt werden. Ihr könnt dafür bezahlen, die Werbung zu entfernen, wenn ihr ein ungestörtes Spielerlebnis haben wollt.