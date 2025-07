Top 5 iOS- und Android-Apps der Woche: Prickle, FitRoom, und mehr!

Wie ist Eure Woche verlaufen? Egal, ob Ihr ein arbeitsreiches oder ein entspanntes Wochenende habt, es gibt immer Apps und Spiele, die es wert sind, ausprobiert zu werden. Entdeckt diese Woche unsere Auswahl an mobilen Apps und Spielen für Euer Android-Smartphone oder iPhone. Wir haben den Google Play Store und den Apple App Store nach diesen 5 Titeln durchforstet und sie installiert und genutzt. Sie reichen von Spielen bis hin zu Produktivitäts-Apps, so dass für jeden etwas dabei ist.

Prickle (Android und iOS)

Wollt Ihr Euer Hirn kitzeln? Warum probiert Ihr nicht Prickle aus? Dies ist ein gesundes, gitterbasiertes Puzzlespiel, bei dem kein einziger Tropfen Blut vergossen wird. Ihr steuert einen Igelvater, der den Spitznamen "DadHog" trägt, um seine verstreuten Igelchen wieder zu vereinen. Diese Igelchen heften sich aneinander und bilden eine Form, die als "Stachel" bekannt ist. Klingt ein bisschen wie LocoRoco, oder?

Je mehr Ferkel hinzukommen, desto schwieriger wird die Navigation, denn es gibt viele enge Hecken, und Ihr müsst Euer Gehirn anstrengen, um herauszufinden, wie Ihr die wachsende Masse an Ferkeln um die verschiedenen Hindernisse herumbekommt. Am Ende wird das Spiel immer komplexer, aber es macht auch Spaß.

Es gibt 48 Levels, die sich auf vier Jahreszeiten verteilen, was eine große Bandbreite an Abwechslung bietet, um das Spiel stundenlang zu spielen. Ich finde es toll, dass die Grafik sauber ist und die Spielmechanik sich mit der Zeit weiterentwickelt und immer mehr Herausforderungen bietet. Während die ersten Phasen glatt und einfach sind, gibt es in den späteren Phasen engere Räume und kompliziertere Bewegungsrätsel.

Insgesamt wirken das minimalistische Design und die sanfte Ästhetik beruhigend und kinderfreundlich und bieten eine befriedigende Balance aus Strategie und Raumplanung. Das hat mich beschäftigt, ohne mich zu überfordern. Ich würde diesen Titel für Gelegenheitsspieler/innen empfehlen.

Tale of Immortal (Android und iOS)

Mit dem großen Erfolg von Black Myth Wukong sind meine Erwartungen an Spiele von chinesischen Studios deutlich gestiegen. Auch wenn Tale of Immortal nicht ganz an die Erfolge von Wukong heranreicht, bietet es im Laufe des Spiels ein Erfolgserlebnis. Im Grunde genommen werde ich in diese wilde Sandkastenwelt der chinesischen Mythologie geworfen, während ich mich von einem Sterblichen zur Unsterblichkeit vorarbeite.

In diesem Spiel, das voller NSC-Politik, Sektenrivalitäten, Artefakte und Verrat ist, gab es für mich keinen einzigen langweiligen Moment. Wer auf Wuxia-Romane steht, wird sich hier sicher wohlfühlen.

Was das Gameplay angeht, so empfand ich den Kampf als eine Mischung aus Twin-Stick-Shooter und RPG-Leveling. Ich sammle Materialien, verbessere meine Fähigkeiten, um mächtiger zu werden, baue Artefakte und leite sogar eine Sekte, wenn ich das möchte. Das Spiel hat Tiefgang, bietet aber auch einen ordentlichen Anteil an Grinding, wenn der Schwierigkeitsgrad hochgefahren wird.

Es lohnt sich, einen Blick auf das Spiel zu werfen, denn es ist ein offenes Sandbox-RPG, das viele Gebiete zum Erkunden und Herumspielen bietet. Wer sich für langsames Vorankommen, Sektenpolitik und den Aufbau seiner Kräfte über Dutzende von Stunden interessiert, ist hier genau richtig.

FitRoom (Android und iOS)

Jeder liebt es, bei jeder Gelegenheit gut auszusehen, warum also nicht eine App, die Euch dabei hilft? Ich habe FitRoom ausprobiert, eine mobile App, mit der ich ein Foto hochladen und virtuell verschiedene Kleidungsstücke auf realistische Weise anprobieren kann. Dank der KI-gestützten Visualisierung ist FitRoom mein eigener intelligenter digitaler Kleiderschrank.

Mit dieser App kann ich Outfits kombinieren und sehen, was gut aussieht, bevor ich etwas trage oder kaufe. Alles, was ich tun muss, ist, ein Foto hochzuladen, ein Outfit aus dem KI-Katalog auszuwählen und zu sehen, wie die Kleidung an mir aussieht und passt.

Es gibt zwar kostenlose Anproben (normalerweise ca. 15 Kleidungsstücke), aber wenn ich ein Abonnement abschließen möchte, das unbegrenzten Kleidertausch, Downloads in höherer Auflösung oder Bilder ohne Wasserzeichen bietet, muss ich Geld ausgeben.

Insgesamt würde ich sagen, dass die Visualisierung der Kleidung überraschend realistisch ist. Die Texturen, die Passform und der Faltenwurf sehen sauber aus und die Anwendung ist einfach zu bedienen. Das Beste ist, dass es mir das An- und Ausziehen erspart.

Canine Calm (Android und iOS)

Ich erinnere mich noch daran, wie mein schwarzer Labrador ein kleiner Welpe war. Mann, war sie süß! Sie war auch relativ leicht zu handlen und super neugierig! Jedes neue Geräusch und jeder neue Geruch wurde gründlich erforscht, und ich wünschte, ich hätte damals schon die Canine Calm App gehabt! Diese App hilft Welpen, ihre Angst vor alltäglichen Geräuschen wie Mixern, Autohupen und bellenden Nachbarn abzubauen.

Die App enthält eine ausgewählte Sammlung realistischer Geräusche und führt jeden Hund (vorzugsweise Welpen) durch eine schrittweise Gewöhnung an diese Geräusche, ohne dass die Welpen ausflippen. Kurz gesagt, es geht um Desensibilisierungstraining.

Ich wähle verschiedene Geräuschkategorien aus (Haushalt, Tiere, Verkehr usw.), beginne mit einer geringen Lautstärke und steigere mich, während mein Hund lernt, ruhig zu bleiben. Ich kann Favoriten markieren, den Fortschritt verfolgen und sogar eigene Geräusche aufnehmen oder anfordern, wenn ich eine kleine Gebühr für ein Premium-Upgrade zahle. Insgesamt ist die Benutzeroberfläche sehr einfach zu bedienen.

Mit dieser App könnt Ihr Euren Hund an alltägliche Geräusche in der Wohnung gewöhnen. / © nextpit

Mir gefällt, dass von Anfang an viele Geräusche aus der realen Welt enthalten sind, und die Option, eigene Geräusche aufzunehmen, ist sicher sehr hilfreich. Für Geizhälse wie mich bringt mich das natürlich auf eine Idee. Warum nehme ich nicht einfach meine eigenen Geräusche auf? Das ist zwar machbar, aber wegen des erforderlichen Katalogisierungsaufwands nicht gerade bequem.

Decor Life (Android und iOS)

Wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, habe ich etwas Zeit totzuschlagen. Wenn ich keine neuen Bücher mehr zu lesen habe, lasse ich mein Gehirn gerne verrotten. Aber das Herumstöbern ist nicht mehr so reizvoll, deshalb ist Decor Life in dieser Jahreszeit das perfekte Schmuckstück für mich. Mit Decor Life kann ich auf meinem Handy Räume gestalten, um mich zu entspannen und abzuschalten.

Decor Life wirft mich in eine Welt mit offenem Ende, in der ich ungeliebte Räume renovieren muss. Zuerst muss ich die vorhandenen Gegenstände auspacken und sortieren, bevor ich mich in die Neugestaltung jeder Ecke stürze. Es gibt neue Fußböden, Wandverkleidungen, Möbel und Deko-Objekte zu entdecken.

Im Grunde ist es ein stressarmes Spiel, das man in Angriff nehmen kann. Ich wähle einfach einen Raum aus, kremple die virtuellen Ärmel hoch und mache mich sofort an die Arbeit! Das kann ich in beliebiger Reihenfolge tun, ohne dass ich verurteilt werde, wenn mein Geschmack etwas eklektischer ist als sonst. Ich finde es toll, wie die ruhige Hintergrundmusik und die minimalistische Grafik zur Gesamtatmosphäre beitragen.

Wenn es ein Manko an dieser App gibt, dann sind es die eher begrenzten Anpassungsmöglichkeiten. Manchmal passen der Stuhl oder die Pflanze nicht genau dorthin, wo ich sie haben möchte, und die Farben des Teppichs und der Wände kollidieren manchmal auf unangenehme Weise. Natürlich hasse ich auch die Häufigkeit der Werbung, die über In-App-Käufe entfernt werden kann. Das ist therapeutisch, aber es hat seinen Preis.