Wenn das Wochenende ein wenig langweilig wird, warum nicht unsere Top 5 App-Entscheidungen für die Woche entdecken? Alle Apps und Spiele auf der Liste sind sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store zu finden. Ich bin sicher, dass hier für jeden etwas dabei ist.

Was sagt man dazu? Jetzt ist die Adventszeit, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich viele von uns auf die verrückte Weihnachtszeit vorbereiten, in der wir uns mit hässlich aussehenden Pullovern von überheblichen Verwandten herumschlagen müssen, die wir nicht mögen, während wir herausfinden, wer auf der Liste der unanständigen oder schönen Geschenke steht. Wie wäre es, wenn Ihr Euch mit dieser Liste der 5 besten Apps und Spiele, die Euch zumindest für eine weitere Woche unterhalten und beschäftigen, ein wenig abreagieren könntet?

Genau wie letzte Woche freuen wir uns, eine speziell zusammengestellte Auswahl herausragender mobiler Apps und Spiele für Android- und iOS-Nutzer zu präsentieren. Nachdem wir die riesige Auswahl im Google Play Store und im Apple App Store durchforstet haben, haben wir fünf herausragende Titel ausgewählt, die unsere Aufmerksamkeit erregt haben. Egal, ob Ihr Lust auf fesselnde Spiele oder praktische Tools zur Steigerung Ihrer Produktivität haben, diese Auswahl bietet für jeden etwas Unterhaltsames.

Sonic Rumble

Mit Sonic Rumble hatte ich einen guten Lauf, Wortspiel beabsichtigt! Auf den ersten Blick wirkte das Spiel wie Segas spielerischer Flirt mit dem Party-Battle-Royale-Format: Es gab klassische Sonic-Charaktere – allerdings in Spielzeuggröße -, die in Dr. Eggmans skurriler „Spielzeugwelt“ herumflitzten, Ringe sammelten, Gegner besiegten und sich in einer Art chaotischem Survival-Showdown duellierten.

Grafisch gefällt mir das, was sie gemacht haben. Die Level fühlen sich lebendig und farbenfroh an, mit bekannten Sonic-Motiven, die eine spielerische Wendung erfahren haben. Der nostalgische Sonic-Charme ist mit einem leichten, fast cartoonhaften Grafikstil verbunden, der für ein Partyspiel sehr gut geeignet ist. Auch der Soundtrack war energiegeladen – er mischte neu abgemischte Tracks aus früheren Sonic-Titeln mit frischen Beats und trug dazu bei, das frenetische Tempo eines jeden Spiels zu steigern. Bei kürzeren Spielsitzungen – z. B. wenn ich unterwegs bin oder einfach nur die Zeit totschlagen will – machen die Grafik und die Musik Spaß.

Vom Gameplay her ist Rumble in drei Ausscheidungsrunden unterteilt: Ich beginne mit bis zu 32 Spielern, und am Ende bleibt nur noch eine Handvoll übrig. Wie in allen Sonic-Spielen spielt das Ringsammeln eine zentrale Rolle – in vielen Runden geht es nicht nur darum, der Schnellste zu sein, sondern auch darum, strategisch so viele Ringe wie möglich zu sammeln und zu behalten. Interessant ist, dass die Ringe, die ich in den Matches gesammelt habe, auch außerhalb des Spiels weitergegeben werden; sie dienen als Währung, um Skins und Gegenstände freizuschalten. Das gab dem Spiel etwas Dauerhafteres als einmalige Matches.

Ich fand Sonic Rumble charmant, farbenfroh und zugänglich – eine solide Wahl für gelegentliches Spielen auf dem Handy und kurze Spielsitzungen. Aber als jemand, der damit aufgewachsen ist, Sonic mit voller Kraft zu jagen, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sega die Chance verpasst hat, dem Chaos mehr von der rohen, rasanten Energie zu geben, für die der Blaue Fleck bekannt ist. Und wenn Ihr empfindlich auf In-Game-Käufe reagierst, wird Euch das Monetarisierungsmodell wahrscheinlich stutzig machen. Ich würde trotzdem empfehlen, das Spiel auszuprobieren – aber mit offenen Augen.

Resident Evil Survival Unit

Ah, ein weiteres Zombie-Apokalypse-Szenario kommt mit Resident Evil Survival Unit auf das Handy. Es handelt sich um ein mobiles Strategie- und Überlebensspiel, das im Vergleich zu anderen klassischen Resident Evil-Titeln einen weniger ausgetretenen Pfad einschlägt. Es verzichtet auf den Horror mit fester Kamera oder die Action über die Schulter und wendet sich stattdessen der Echtzeitstrategie und dem Aufbau von Basen zu. Ich bin mit einer Gruppe von Überlebenden in den Ruinen einer Stadt gestrandet, die von einer Infektion heimgesucht wurde, und es liegt an meiner bunt zusammengewürfelten Gruppe von Überlebenden, ein Herrenhaus wieder aufzubauen, das mir als Festung dient. Das Sammeln von Ressourcen, die Rekrutierung und die Verteidigung sind natürlich Teil des Geschäfts.

Was das Gameplay angeht, hat mir die strategische Spannung gefallen. Die Zuweisung der Überlebenden zu verschiedenen Rollen – Kampf, Sammeln, Forschung – und die Planung des Aufbaus meiner Basis fühlten sich wie ein befriedigendes Puzzle an. Die Echtzeit-Verteidigungskämpfe sorgten für einige haarsträubende Momente, und die Ressourcenmanagement-Komponente war alles andere als trivial und erforderte ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Offensive, Basis-Upgrades und Forschung.

In Bezug auf die Grafik war das Spiel für einen mobilen Titel anständig. Die Basis des Herrenhauses hatte einen gewissen Charme, und die Umgebungen fühlten sich angemessen düster an, waren aber detailliert genug, um das düstere, klassische Resident Evil-Gefühl zu vermitteln. Ich war besonders von einigen der Kreaturendesigns fasziniert – es gibt ein neues Monster namens „Mortem“ mit einer unheimlichen Präsenz, die wirklich zur Horror-Strategie-Mischung beiträgt.

Alles in allem hatte ich das Gefühl, dass dies ein ambitionierter mobiler Ausflug für die Survival-Horror-Franchise war, und ich vermute, dass es nicht jedem gefallen wird. Dennoch ist es schön, eine neue Perspektive auf ein altes Spiel zu sehen. Ich mag eigentlich keine Strategiespiele, da ich ziemlich schlecht im Multitasking bin, aber diese Mischung aus Basismanagement und taktischer Entscheidungsfindung hat mich für eine ganze Weile in ihren Bann gezogen.

Spin the Bottle: Chat Rooms

Flaschendrehen: Chat Rooms könnte etwas sein, das einsame oder abenteuerlustige Spieler erkunden möchten, aber ich würde einen Haftungsausschluss anbringen: Es ist eine gemischte Sache. Diese mobile soziale App verwandelt das alte Partyspiel in einen zufälligen Chat-Spielplatz mit einfachen Mechanismen und der Möglichkeit, Fremde in einer flirtenden Umgebung mit geringem Einsatz zu treffen. Perfekt, um die Zeit totzuschlagen oder vielleicht jemanden Interessantes zu finden.

Das Design der App wirkte auf mich leicht und verspielt. Die Chat-Räume beschränkten sich auf Gruppen-Textchats mit einer Handvoll Personen, und das Fehlen von Sprache oder Video hielt die Dinge relativ unauffällig. Virtuelle Geschenke – von Küssen bis hin zu skurrilen Gegenständen – sorgten für eine partyähnliche Atmosphäre, und die Leistungs- und Ligasysteme ermutigten mich, aktiv und engagiert zu bleiben. Es gibt auch eine kleine soziale Ebene, die es mir ermöglicht, etwas von meiner Persönlichkeit mitzuteilen und in einer lockeren, spielähnlichen Umgebung zu interagieren, und das alles in einer sicheren Umgebung.

Wie alles andere in dieser Welt ist auch hier nichts perfekt. Der ruhige Charme dieser App hatte allerdings auch seine Tücken. Die Anonymität, die den Spaß an der App ausmacht, öffnete auch die Tür für Belästigungen, gefälschte Profile oder unangemessenes Verhalten. Ich denke, dass das Geschenk- und VIP-System ein bisschen zu sehr auf In-App-Käufen beruht, und genau wie in der realen Welt hatte ich das Gefühl, dass ich mit mehr Geld meine Chancen auf ein „Leben“ erhöhen konnte.

Wenn es dann aber doch geklappt hat, war die App überraschend unterhaltsam. Wenn man mit jemandem zusammenkommt, der wirklich an einem Chat oder an der spielerischen Atmosphäre des Spiels interessiert ist, kommt das Konzept am besten zur Geltung. Es ist ein unterhaltsamer, unvorhersehbarer Raum, der eher für leichte Konversation als für ernsthafte soziale Kontakte gedacht ist, und in dieser Nische hat sich die App meiner Meinung nach wirklich gut geschlagen.

Dear Me: Daily Routine Tracker

Ah, Selbstfürsorge. Das ist ein Begriff, der seit geraumer Zeit in aller Munde ist, und er macht durchaus Sinn. Gut, dass Apps wie Dear Me: Daily Routine Tracker das Leben leichter machen, denn sie sind ein durchdachter, schön gestalteter kleiner Begleiter, der mir dabei hilft, sinnvolle Gewohnheiten und Selbstfürsorgerituale zu entwickeln. Mir gefiel, wie sanft und einladend sich das Onboarding zunächst anfühlte, mit einem freundlichen Ton, der mir half, meine Routinen auf das zuzuschneiden, was mir am wichtigsten ist.

Interessant war das tägliche Dashboard, in dem die Aufgaben auf eine Art und Weise angeordnet waren, die sich weicher anfühlte als eine starre Hausarbeitsliste. Es fühlte sich nicht nörgelig“ an, wenn Sie verstehen, was ich meine, sondern war eher ein sanfter Schubs in die richtige Richtung, um mich um mich selbst zu kümmern. Ich habe es geliebt, meine morgendlichen Rituale, meine Pausen zur Selbstpflege und meine abendlichen Gewohnheiten zum Ausklang abzuhaken. Schließlich hat es etwas Beruhigendes, wenn ich jeden Tag meine kleine Routine visualisiert sehe, was mich dazu anspornt, weiterzumachen, anstatt mich unter Druck gesetzt oder überfordert zu fühlen.

Mir gefiel auch, wie viele vorgefertigte Routinen es gab: Sie waren überraschend umfassend. Für jemanden, der nicht immer gut darin ist, Strukturen von Grund auf aufzubauen, waren die durchdachten Vorlagen eine große Erleichterung in meinem Alltag. Und da ich meine eigenen Aufgaben anpassen oder hinzufügen kann, fühlte sich die App nicht einschränkend an. Stattdessen passt sie sich mir an, anstatt mich in die tägliche Form eines anderen zu zwingen.

Leider konnte ich die kostenlose Version nur sehr eingeschränkt nutzen, da viele der besseren Funktionen mit einem Abonnement verbunden waren. Es gab Momente, in denen sich die App ein wenig verzögerte oder einfror, vor allem, wenn ich versuchte, eine Aufgabe zu bearbeiten oder eine Routine anzupassen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Benachrichtigungen manchmal in einem Stapel und nicht in regelmäßigen Abständen kommen, wodurch sie sich weniger persönlich hilfreich anfühlen, sondern eher wie Lärm. Es ist definitiv nicht perfekt, aber es ist einen Blick wert, wenn Sie etwas wollen, das sich echt anfühlt.

Kümmern Sie sich besser um sich selbst mit Dear Me, ohne dabei aufdringlich oder nörgelig zu sein.

Meine Aurora Vorhersage Pro

Zuallererst möchte ich Folgendes sagen: Ich habe in meinem Leben noch nie Polarlichter gesehen. Zweitens ist es wahnsinnig teuer, in Länder zu reisen, die dieses Naturphänomen zu bieten haben, so dass ich bisher nur durch Fotos und Videos von anderen, die dort waren, am Leben teilhaben konnte. Hier kommt My Aurora Forecast Pro ins Spiel, eine App, die meiner Meinung nach eine sehr gute Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit findet. Mir gefiel das dunkle, schlichte Design, das optisch ansprechend ist und sich für eine App zur Beobachtung des Nachthimmels gut eignet.

Wer auf Reisen ist, um das Polarlicht zu beobachten, sollte die detaillierten Vorhersagen mit dem vergleichen, was am Boden passiert. Die App zeigt mir den aktuellen KP-Index an (der im Grunde ein Maß für die geomagnetische Aktivität ist) und schätzt ab, wie wahrscheinlich es ist, dass ich das Polarlicht an meinem Standort sehen kann. Aber das ist noch nicht alles: Die App gibt mir auch einen Einblick in die nächsten Stunden sowie längerfristige Prognosen für mehrere Tage oder sogar Wochen. Das ermöglicht eine frühzeitige Planung. Darüber hinaus werden Daten zu Sonnenwind und Sonnenbildern angezeigt, was für jemanden, der sich für die Ursachen der Polarlichtaktivität interessiert, ein echter Leckerbissen ist.

Was ich besonders schätze, ist die Live-Karte. Sie zeigt an, wie stark die Aurora auf der ganzen Welt ist – die Vorhersage der Aurora wurde deutlich visualisiert, so dass ich schnell herausfinden konnte, wo es in Echtzeit losgehen könnte. Die App unterstützt auch standortbezogene Warnungen, so dass ich benachrichtigt werden kann, wenn die Aktivität ansteigt.

Leider wird die Akkulaufzeit durch die ständige Standortverfolgung und -aktualisierung ziemlich stark beeinträchtigt. Ich denke, es gibt immer einen Kompromiss, und das ist etwas, das ich für die Funktionalität akzeptiere, aber natürlich nicht ideal, wenn ich mich für andere Dinge auf mein Telefon verlasse oder plane, längere Zeit unterwegs zu sein. Mit der Pro-Version werden alle Werbeeinblendungen entfernt, also was sind schon ein paar Dollar für ein besseres Urlaubserlebnis?