VW Polo wird zum E-Auto: ID. Polo bringt die Konkurrenz ins Schwitzen
Was für eine Krachermeldung: Kurz vor dem Start der IAA Mobility 2025 hat Volkswagen mal eben die Bombe platzen lassen. Der VW Polo kommt als E-Auto – und das schon bald! Offiziell geht’s zwar erst am Sonntag mit der Automesse los, aber VW hat die News schon jetzt rausgehauen. Der neue Stromer hört auf den Namen VW ID. Polo und basiert auf dem Showcar ID. 2all, das wir im Jahr 2023 schon bestaunen konnten. Damit leitet Volkswagen auch gleich eine neue Namensstrategie ein: Die bekannten Klassiker wie Polo, Golf oder Passat bekommen ein ID.-Update. Sprich: Euch erwartet in Zukunft nicht nur ein ID. Polo, sondern auch ein ID. Golf oder vielleicht sogar ein ID. Passat.
VW ID. Polo: Kompakt, elektrisch – und ab Ende 2026 auch als GTI! 🚀
Los geht’s im Verlaufe des kommenden Jahres mit dem klassischen VW ID. Polo. Der kleine Stromer misst 4,05 Meter Länge und kommt im beliebten Kleinwagen-Segment auf die Straße. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Batteriegrößen und drei Motorisierungen, alle mit Frontantrieb. Das Highlight folgt dann etwas später: Ende 2026 legt VW noch einen drauf und bringt den ID. Polo GTI. Der sportliche Ableger haut Euch mit 166 kW (226 PS) ordentlich Power um die Ohren – perfekt für alle, die auch im E-Auto nicht auf Fahrspaß verzichten wollen.
Design-technisch setzt VW auf die neue „Pure Positive“-Sprache. Bedeutet: ein cleaner, kraftvoller Look, der gleichzeitig modern und frisch wirkt. Auch beim Thema Ausstattung will VW punkten. Je nach Version bekommt Ihr smarte Assistenzsysteme an die Seite gestellt, die man sonst eher aus höheren Klassen kennt:
- Travel Assist mit automatischem Spurwechsel und Ampelerkennung
- Park Assist Plus mit Erinnerungs-Funktion
- Area View – eine praktische 360-Grad-Kamera
Kurz gesagt: Der Polo wird erwachsen und bringt Features mit, die Ihr bei einem Kleinwagen so wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet hättet. VW-CEO Thomas Schäfer bringt’s auf den Punkt: "Die Modellnamen wie Polo oder Golf sind fest in unseren Köpfen verankert. Und genau diese Stärke will VW in die Zukunft führen – als ID.-Modelle. Der ID. Polo ist dabei nur der Anfang."
Preis-Ansage: E-Auto unter 25.000 Euro
Richtig spannend wird’s beim Preis: Die Basisversion des VW ID. Polo soll bei unter 25.000 Euro starten. Damit rückt VW sein neues E-Auto in eine Preisklasse, die für viele von Euch interessant ist – gerade, wenn Ihr den Einstieg in die Elektromobilität sucht. Auch hinsichtlich Leasing könnten sich spannende Optionen auftun. Technisch basiert der ID. Polo auf dem MEB+ Baukasten und bringt natürlich auch DC-Schnellladen mit. Konkrete Ladezeiten hat VW zwar noch nicht verraten, aber hier könnt Ihr auf solide Werte hoffen. Einziger Wermutstropfen: Vor der offiziellen Weltpremiere im Mai 2026 bekommen wir den ID. Polo nur im Tarnkleid zu sehen. Die Markteinführung ist für den Herbst 2026 geplant. Und für alle, die (noch) nicht auf E-Auto umsteigen wollen: Den Polo mit Verbrenner gibt’s weiterhin.
Und jetzt ihr: Würdet Ihr Euch den VW ID. Polo als E-Auto holen oder bleibt Ihr beim klassischen Verbrenner? Schreibt's in die Kommentare, wir sind gespannt auf Eure Meinung.
Gefällt mir von den Dimensionen.
Ich würde bei der derzeitigen Akku Technik nur Leasen oder Abonieren, wenn ich ein Auto neu Kaufe will ich es auch minimal 20 Jahre Fahren und da habe ich große Zweifel ob das klappen könnte.
Wenn die sich dann noch auf gutes konzentrieren wie beim Audi Tt Conzept bewegen die sich wieder in die richtige Richtung. ( Da kann man sogar den Bildschirm verschwinden lassen. endlich wieder charme eine Seele und ein normales Auto.)
Was man derzeit sieht alles voll mit Touch screens, Puff Beleuchtung ist mal so langweilig überall das gleiche, keinerlei Charme und Markenidentiät, mit billig Materialien und schlechter Verarbeitung geht ja mal garnicht...
Besonders die Deutschen haben gigantische Fehler gemacht und Ihre Wurzeln fallen gelassen, oftmals wurden Design Ikonen zum Spaceship.
Beim Beleuchteten Markenlogo gehe ich nach wie vor rennen, sind doch nicht beim Autoscooter...
Als einer der wenigen in Europa machte Volvo diese ganzen Fehler nicht, die blieben sich treu auch beim Design, die waren auch nicht so doof und haben die E Autos erstmal unter Polestar getestet und sind da etwas vorsichtiger mit unterwegs gewesen.
Allerdings sehe ich das Mercedes scheinbar auch umlenkt, mein Nachbar hat die neuste E Klasse, wow endlich wieder eine E Klasse wie sie im Buche steht.
Die Hersteller haben tatsächlich gigantische Fehler gemacht, scheinbar findet aber ein Umdenken statt, hoffen wir mal das beste.