Was für eine Krachermeldung: Kurz vor dem Start der IAA Mobility 2025 hat Volkswagen mal eben die Bombe platzen lassen. Der VW Polo kommt als E-Auto – und das schon bald! Offiziell geht’s zwar erst am Sonntag mit der Automesse los, aber VW hat die News schon jetzt rausgehauen. Der neue Stromer hört auf den Namen VW ID. Polo und basiert auf dem Showcar ID. 2all , das wir im Jahr 2023 schon bestaunen konnten. Damit leitet Volkswagen auch gleich eine neue Namensstrategie ein: Die bekannten Klassiker wie Polo, Golf oder Passat bekommen ein ID.-Update . Sprich: Euch erwartet in Zukunft nicht nur ein ID. Polo, sondern auch ein ID. Golf oder vielleicht sogar ein ID. Passat .

VW ID. Polo: Kompakt, elektrisch – und ab Ende 2026 auch als GTI! 🚀

Los geht’s im Verlaufe des kommenden Jahres mit dem klassischen VW ID. Polo. Der kleine Stromer misst 4,05 Meter Länge und kommt im beliebten Kleinwagen-Segment auf die Straße. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Batteriegrößen und drei Motorisierungen, alle mit Frontantrieb. Das Highlight folgt dann etwas später: Ende 2026 legt VW noch einen drauf und bringt den ID. Polo GTI. Der sportliche Ableger haut Euch mit 166 kW (226 PS) ordentlich Power um die Ohren – perfekt für alle, die auch im E-Auto nicht auf Fahrspaß verzichten wollen.

Kleinwagen voll elektrifiziert: der VW ID. Polo - hier noch getarnt vor der IAA-Premiere. / © Volkswagen

Design-technisch setzt VW auf die neue „Pure Positive“-Sprache. Bedeutet: ein cleaner, kraftvoller Look, der gleichzeitig modern und frisch wirkt. Auch beim Thema Ausstattung will VW punkten. Je nach Version bekommt Ihr smarte Assistenzsysteme an die Seite gestellt, die man sonst eher aus höheren Klassen kennt:

Travel Assist mit automatischem Spurwechsel und Ampelerkennung

mit automatischem Spurwechsel und Ampelerkennung Park Assist Plus mit Erinnerungs-Funktion

mit Erinnerungs-Funktion Area View – eine praktische 360-Grad-Kamera

Kurz gesagt: Der Polo wird erwachsen und bringt Features mit, die Ihr bei einem Kleinwagen so wahrscheinlich nicht unbedingt erwartet hättet. VW-CEO Thomas Schäfer bringt’s auf den Punkt: "Die Modellnamen wie Polo oder Golf sind fest in unseren Köpfen verankert. Und genau diese Stärke will VW in die Zukunft führen – als ID.-Modelle. Der ID. Polo ist dabei nur der Anfang."

Preis-Ansage: E-Auto unter 25.000 Euro

Richtig spannend wird’s beim Preis: Die Basisversion des VW ID. Polo soll bei unter 25.000 Euro starten. Damit rückt VW sein neues E-Auto in eine Preisklasse, die für viele von Euch interessant ist – gerade, wenn Ihr den Einstieg in die Elektromobilität sucht. Auch hinsichtlich Leasing könnten sich spannende Optionen auftun. Technisch basiert der ID. Polo auf dem MEB+ Baukasten und bringt natürlich auch DC-Schnellladen mit. Konkrete Ladezeiten hat VW zwar noch nicht verraten, aber hier könnt Ihr auf solide Werte hoffen. Einziger Wermutstropfen: Vor der offiziellen Weltpremiere im Mai 2026 bekommen wir den ID. Polo nur im Tarnkleid zu sehen. Die Markteinführung ist für den Herbst 2026 geplant. Und für alle, die (noch) nicht auf E-Auto umsteigen wollen: Den Polo mit Verbrenner gibt’s weiterhin.

Und jetzt ihr: Würdet Ihr Euch den VW ID. Polo als E-Auto holen oder bleibt Ihr beim klassischen Verbrenner? Schreibt's in die Kommentare, wir sind gespannt auf Eure Meinung.