Die smarte Waage gehört längst zu den stillen Dauerläufern im Smart-Home- und Health-Bereich. Man stellt sich drauf, bekommt ein paar Zahlen angezeigt – und vergisst sie oft genauso schnell wieder. Withings bietet hierfür eine neue Lösung an.

Statt einzelner Werte soll der Blick auf das große Ganze möglich werden: Herz, Stoffwechsel, Gefäße und sogar Prozesse auf zellulärer Ebene. Möglich machen soll das eine Kombination aus Sensorik, medizinischen Messverfahren und KI, die bisher vor allem aus Kliniken und der Forschung bekannt war. Der Anspruch ist klar: Gesundheitsrisiken erkennen, bevor sie sich bemerkbar machen – und zwar bequem von zu Hause aus.

Withings Body Scan 2: Was kann die Neuauflage der besten Körperfettwaage?

Was davon Marketingversprechen ist und wo Withings tatsächlich neue Maßstäbe setzt, zeigt ein genauer Blick auf den neuen Body Scan 2. Denn die Waage will nicht weniger sein als eine persönliche Gesundheitsstation für den Alltag – mit entsprechend hohen Erwartungen an Technik, Aussagekraft und Preis.

Withings will die Waage neu definieren – schon wieder. Der französische Hersteller, der 2009 mit einer der ersten smarten Waagen überhaupt den Grundstein für „Connected Health“ gelegt hat, hat auf der CES in Las Vegas die Body Scan 2 vorgestellt. Das Versprechen: nichts weniger als eine „Longevity-Station“ für zu Hause, die präventive Gesundheitsvorsorge auf ein neues Niveau heben soll.

Die Ambitionen sind hoch – und die Liste der Gesundheitsfeatures noch höher. Die Body Scan 2 vereint laut dem Hersteller mehr als 60 Biomarker in einem einzigen Gerät. Entwickelt wurde die Waage gemeinsam mit Forschungszentren für Herz- und Stoffwechselerkrankungen. Besonders spannend: Mehrere Messverfahren sollen erstmals überhaupt in einer Waage für den Heimgebrauch zum Einsatz kommen.

Withings legt den Fokus klar auf Früherkennung. Chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes oder Herzinsuffizienz entwickeln sich oft über Jahre hinweg, ohne dass Betroffene etwas davon merken. Genau hier setzt Body Scan 2 an: Nutzer:innen sollen frühzeitig auf körperliche Ungleichgewichte aufmerksam gemacht werden – lange bevor erste Symptome auftreten.

Aus technischer Sicht hinterlässt Withings einen ordentlichen Eindruck. Erstmals kombiniert eine Waage eine Impedanzkardiographie (ICG) mit einem 6-Kanal-EKG, um die Pumpfunktion des Herzens, die elektrische Aktivität und sogar Anzeichen von Vorhofflimmern zu erfassen. Ergänzt wird das Ganze durch KI-gestützte Modelle, die unter anderem auf ein mögliches Bluthochdruckrisiko hinweisen – ganz ohne klassische Blutdruckmanschette.

Withings Body Scan 2 Bildquelle: Withings

Auch die Gefäßgesundheit rückt immer mehr in den Fokus. Anhand der Pulswellengeschwindigkeit (PWV) misst Body Scan 2 die Elastizität der Arterien in Armen und Beinen und leitet daraus Gefäßalter und mögliche Frühzeichen arterieller Steifigkeit ab. Sie gilt als wichtiger Indikator für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zusätzlich analysiert die Waage Euer Zellalter, aktive Zellmasse und die Stoffwechseleffizienz. All das gelingt mithilfe einer ultrahochfrequenten Bioimpedanzspektroskopie (BIS)

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Blutzuckerregulation. Ein exklusives, klinisch validiertes KI-Modell soll frühe Anzeichen für Störungen im Zuckerstoffwechsel erkennen. Das Ziel: Risikofaktoren für Prädiabetes, Bauchfett oder chronische Müdigkeit sichtbar machen, bevor sie sich verfestigen. Für den kompletten Scan benötigt die Waage circa 90 Sekunden.

Als Schnittstelle für all Eure Gesundheitsdaten steht Euch die Withings-App zur Verfügung. In der Software werden Eure Gesundheitsverlaufswerte und die Entwicklung dieser angezeigt. Das soll dafür sorgen, dass Nutzer anhand aller Werte eine Art Zusammenfassung über ihren Zustand erhalten. Wie bei Whoop, sind auch hier die Empfehlungen auf Euch persönlich zugeschnitten.

Withings-App Bildquelle: Withings

Das Design der Waage ändert sich nur minimal. Die Body Scan 2 kommt mit einer Glasoberfläche, einem ausziehbaren Griff mit integrierten Elektroden und einem hochauflösenden Farbdisplay, das Ergebnisse direkt während des Wiegens anzeigt. Zwei Tasten am Griff ermöglichen kurze Abfragen zum Lebensstil und liefern direkt passende Tipps. Der Akku soll laut Withings bis zu 15 Monate durchhalten.

Ganz billig wird das Ganze allerdings nicht. Body Scan 2 soll ab dem zweiten Quartal 2026 für 499,95 Euro erhältlich sein – vorausgesetzt, die CE-Zulassung für die entsprechenden Messwerte liegt bis dahin vor. Zum Vergleich: Der Vorgänger war 100 Euro günstiger.