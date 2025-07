Ihr sehnt euch nach einem schicken Wearable, das Euch nicht gleich ein halbes Monatsgehalt kostet? Dann solltet Ihr Euch das neue Xiaomi Smart Band 10 genauer anschauen! Das neue Fitness-Armband bringt nämlich alles mit, was man im Alltag braucht – und das zu einem richtig fairen Preis. Bis zu 21 Tage Akkulaufzeit sind drin – zumindest, wenn Ihr auf das Always-on-Display verzichtet. Selbst mit AOD kommt Ihr aber noch auf solide neun Tage mit einer Akkuladung. Das Band gibt es in zwei Varianten: einmal mit leichtem Alugehäuse (16 Gramm) und einmal etwas edler in Keramik (23 Gramm).