Schnellladen wie noch nie: 10 auf 80 % in 12 Minuten

Xpeng hat beiden Modellen eine weltweit erste 5C-LFP-Hochvoltbatterie spendiert – komplett ohne Kobalt, Nickel oder Mangan. Das schont die Umwelt und bringt gleichzeitig eine Ladepower, die wirklich beeindruckt:

Der Xpeng G6 lädt mit bis zu 451 kW

Der größere Xpeng G9 bringt es sogar auf satte 525 kW

Das bedeutet: In nur zwölf Minuten seid Ihr unter besten Bedingungen wieder von 10 auf 80 % geladen – vorausgesetzt, die Ladesäule kann das auch liefern. Hier in Deutschland hinkt die Infrastruktur leider noch hinterher. Viele Schnelllader kommen nur auf 350 bis 400 kW. Trotzdem: Die Technik in den neuen Xpeng-SUVs ist bereit für die Zukunft. Und auch das ist ja eine gute Nachricht.

Der Xpeng G6 (2025) als SUV-Coupé (links) und der Xpeng G9 (2025) als SUV-Flaggschiff kommen nach Deutschland. / © Xpeng

Neues Design & viel Komfort an Bord

Optisch hat sich auch einiges getan. Der neue G6 präsentiert sich als sportliches SUV-Coupé mit cooler "Starlight Wing"‑LED-Leiste und frischer Farbe "Stellar Purple". Auch innen wurde aufgeräumt: Der G6 ist zu 60 % neu gestaltet, bekommt Apple CarPlay, Android Auto und ein aufgewertetes Fahrer-Display. Der neue G9 legt nochmal eine Schippe drauf: mit einem großen Panoramaglasdach (wärmeisolierend!) und optionaler Massagefunktion auf allen Sitzen. Neu ist bei beiden Modellen die elegante Black Edition, bei der Logos, Zierleisten und Felgen komplett in Midnight Black gehalten sind – ein echter Hingucker!

Was sonst noch drin ist? Serienmäßig gibt’s in beiden Modellen unter anderem:

XPILOT-Fahrassistenzsysteme

Wärmepumpe

Zwei-Zonen-Klimaautomatik

Elektrische Heckklappe

Luftreinigungssystem

Eine Anhängerkupplung müsst Ihr bei Bedarf aber extra dazubuchen.

Preise, Reichweite & Verfügbarkeit

Los geht’s preislich bei 47.600 Euro für den G6 und 59.600 Euro für den G9. Das Einstiegsmodell des G6 mit Heckantrieb dürfte nochmal etwas günstiger werden – vermutlich knapp unter 45.000 Euro. Hier steht ein finaler Preis aber noch aus. Ausgeliefert werden die neuen Modelle ab dem 4. Quartal 2025.

Und was ist mit der Reichweite? Auch da liefert Xpeng solide Zahlen:

Xpeng G6 (2025): 510 bis 535 km nach WLTP-Norm

Xpeng G9 (2025): 502 bis 585 km nach WLTP-Norm

Leasing-Deals für Ungeduldige

Wer nicht bis Ende 2025 warten will: Die aktuellen Modelle gibt’s weiterhin im Leasing – und das zu attraktiven Konditionen.

G6 für Privatkunden: ab 399 € brutto/Monat (48 Monate, 1.885 € Anzahlung)

G9 für Privatkunden: ab 529 € brutto/Monat (48 Monate, 3.150 € Anzahlung)

Gewerbeleasing: G6 ab 349 € netto, G9 ab 489 € netto – jeweils ohne Anzahlung

Ideal für Vielfahrer & Langstreckenhelden

Mit dem neuen Antrieb, der ultraschnellen Ladezeit und jeder Menge Komfort positioniert sich Xpeng ganz klar im High-Performance-Segment – und macht damit Marken wie Tesla und VW ordentlich Konkurrenz. Der Radstand von 2,89 Metern sorgt dafür, dass Ihr auch hinten richtig bequem sitzt. Perfekt für alle, die regelmäßig zum Beispiel auch mit der Familie lange Strecken fahren möchten.

Also: Wenn Ihr auf der Suche nach einem modernen, alltagstauglichen und gleichzeitig zukunftssicheren E‑SUV seid – den Xpeng G6 oder auch den G9 (2025) solltet Ihr definitiv auf dem Schirm haben!