NextPit 5G Tour: Gewinnt mit realme Smartphones, Watches und mehr

Denn so in etwa ist tatsächlich die Idee zu unserer “NextPit 5G Tour” entstanden. Das technische Setup: Sechs realme 8 5G-Telefone, fünf 5G-SIM-Karten (vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung an die Deutsche Telekom und Vodafone, die uns die SIM-Karten zur Verfügung gestellt haben) und eine günstige Broadcast-Software. Alles zusammen für etwa 1.000 Euro! Ob das klappt? Schaut zu und gewinnt dabei auch noch jede Menge Preise!

Denn realme hat uns bei diesem Experiment tatkräftig unterstützt. Aktuell hat realme nämlich einige der preisgünstigsten 5G-Smartphones im Angebot. Das realme 8 5G gibt es beispielsweise ab morgen zu einer UVP von 199 Euro in Deutschland zu kaufen. Vom 18. Mai bis zum 20. Mai kauft Ihr Handy als Early-Bird sogar ab 179 Euro! Realme hat uns sechs der Geräte für unseren Test zur Verfügung gestellt – und gleich noch einige Preise für die NextPit-Community obendrauf gepackt.

Morgen ab 15 Uhr: Virtuelle Städtetour samt Gewinnspiel

Die Idee ist einfach: Ab morgen, 12. Mai 2021 um 15 Uhr, starten Ben und Johanna im Westen Berlins am Schloss Charlottenburg und fahren mit dem Auto den Kaiserdamm entlang. Es geht vorbei an Sehenswürdigkeiten, wie dem Berliner Tiergarten, dem Bahnhof Zoo, dem Brandenburger Tor und dem Reichstag. Wir versorgen Euch bei hoffentlich nicht zu schlechtem Wetter mit interessanten Informationen zu Berlin, schönen Bildern der Stadt und unterhaltsamen Konversationen zwischen Ben, Johanna und manchmal auch mir – wenn ich mich aus dem Studio dazu schalte.

Alle fünf Minuten – wir haben einen Timer, der im Video auf Null läuft – verrät Ben einen Lösungsbuchstaben. Unter allen Einsendungen, die uns bis zum Sonntag, 16. Mai 2021 um 23:59 Uhr, das richtige Lösungswort an realme@nextpit.com mailen, verlosen wir:

1 x realme 8 5G

1 x realme X50 5G (Test des realme X50 5G)

3 x realme Watch S

2 x realme Buds Air Pro

Um das Ganze ein wenig kniffliger zu gestalten, ist die Reihenfolge der Buchstaben nicht richtig. Aber dafür machen wir uns ja die Mühe, extra durch Berlin zu fahren! Anhand der Sehenswürdigkeiten, die Ihr entweder aus dem Kopf oder anhand unseres Live-Standorts in unserer Telegram-Gruppe sehen könnt, lassen sich die Buchstaben ordnen.

Kennt Ihr Euch in Berlin nicht aus und nutzt Telegram nicht? Dann verlosen wir unter allen Kommentaren unter diesem Artikel außerdem einen realme Buds Air Pro-True-Wireless-Kopfhörer. Schreibt uns dafür in den Comments, warum Ihr einen neuen Kopfhörer gebrauchen könnt!

Wer morgen um 15 Uhr nicht live dabei sein kann, kein Problem: Wir zeichnen den Livestream auf und stellen das Video hier bei NextPit, aber auch bei YouTube zur Verfügung.

Macht also mit und seid morgen oder in den nächsten Tagen dabei. Schreibt uns das Lösungswort per E-Mail (zur Erinnerung: an realme@nextpit.com) und lest Euch vorher unsere detaillierten Teilnahmebedingungen durch.

Allen TeilnehmerInnen wünschen wir ganz viel Glück und viel Spaß ab 15 Uhr!