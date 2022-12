NextPit Adventskalender #15: Gewinne einen 3D-Scanner von Creality im Wert von 712,00 Euro

Unser heutiger Gewinn beim großen NextPit-Adventskalender ist sicherlich nicht für jedermann. Und auch nicht für jederfrau. Wenn Ihr aber Bastlerinnen, Tüftler oder sonst irgendwie für den 3D-Druck Interessierte seid, die ohne großen Aufwand, extrem genaue und schnelle 3D-Renderings von fertigen Objekten machen wollen – dann ist der heutige Tag sowas wie Weihnachten für Euch! Der 3D-Scanner von Creality kann nämlich schnell und unkompliziert und vor allem mit einer Genauigkeit von 0,05 Millimetern aus physischen Teilen ein 3D-Modell für Euch anfertigen. Die Mindestgröße, die ein Objekt haben muss, beträgt lediglich 15 Millimeter.

Für alle Maker unter Euch: Der 3D-Scanner von Creality dürfte Euer Leben zukünftig deutlich leichter machen / © NextPit

Kompakt, leistungsstark und preisgünstig

Einen Scan mit dem Lizard 3D-Scanner anzufertigen, ist fast wie ein Video aufzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Scanner müssen in der Regel bei einem Scan keine Marker an den Objekten angebracht werden. Stattdessen erkennen Algorithmen zusammenhängende Punkte bei einem Scan mit verschiedenen Positionen selbständig und bauen diese dann zu einem vollständigen Objekt zusammen (siehe Video).

Mit dem Lizard 3D-Scanner lassen sich Objektdetails mit einer Größe von gerade mal 15 Millimetern bis hin zu 1500 Millimetern scannen. Hierzu stehen in der Software, die es übrigens sowohl für Windows, als auch für macOS gibt und regelmäßig kostenlose Updates erhält, verschiedene Modi zur Verfügung.

Mit dem Lizard 3D-Scanner lassen sich auch Scans direkt mit der freien Hand und ohne Marker anfertigen. / © Creality

Noch ein Vorteil gibt es im Vergleich zu vielen anderen 3D-Scannern: Der Lizard kann auch schwarze Objekte fehlerfrei scannen und schafft dies auch bei hellem Sonnenlicht. In einer solchen Umgebung haben es sonst andere 3D-Scanner (vor allem in dieser Preisklasse) sehr schwer.

Ich selbst bin in Sachen 3D-Druck ein völlig unbelecktes Kind. Bei der Recherche für diesen Artikel habe ich mir allerdings einige Videos von echten Profis angesehen – und die haben mich durchaus überzeugt. Die Einfachheit und vor allem die Präzision mit der der Lizard 3D-Scanner von Creality druckbare 3D-Modelle erstellt, sind bei diesem Preis wirklich unglaublich. Mir selbst sind gleich mehrere Teile eingefallen, die ich bei uns im Haushalt ausdrucken könnte, um Kaputtes wieder nutzbar oder Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

Es heißt immer, dass ein Bild mehr sagt als 1000 Worte. Deshalb gibt es für Euch auch ein Video, das in einer knappen Viertelstunde erklärt, was man mit dem Lizard 3D-Scanner alles erschaffen kann. In knappen Worten: Eigentlich könnt Ihr jedes Objekt nehmen und daraus ein 3D-Objekt rendern. In diesem Video zeigt uns ein Tester, wie er diese Objekte dann in die Unreal-Engine importiert. Eurer Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – scannt die Objekte und bringt sie so in virtuelle Welten. Oder druckt sie eben für das Real Life einfach aus.