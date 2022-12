NextPit Adventskalender #17: Gewinne den Saugroboter-Kracher S7 MaxV Ultra (1499 Euro) von Roborock

Hinter dem 17. Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es wieder einen echten Kracher: Den Roborock S7 MaxV Ultra im Wert von 1.499,00 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Ich muss zugeben: Ich bin schon ein wenig stolz auf den großen NextPit-Adventskalender. Es dürfte einer der größten deutschsprachigen Advents-Gewinnspiele mit Lifestyle-Gadgets im Netz sein. Es gibt Preise im Gesamtwert von rund 12.000 Euro – und heute wieder ein ganz besonderes Schmankerl, wie man in Bayern so schön zu sagen pflegt.

Hohe Saug- und Wischkraft, super Hinderniserkennung und mit Basisstation

Der Roborock S7 MaxV Ultra dürfte zu den derzeit besten Saugrobotern überhaupt gehören. Er hat quasi alles an Bord, was man aktuell in so einen Knaben einbauen kann. Mit einer Saugkraft von bis zu 5.100 Pa schafft der S7 MaxV Dreck mühelos auch aus fasrigen Teppichen zu ziehen.

Damit der Roboter zuverlässig und präzise navigieren kann, hat Roborock eine AI-basierte Kameraerkennung eingebaut. Sie verfügt über eine RGB-Kamera, strukturiertes 3D-Licht und eine neue neuronale Verarbeitungseinheit. Auf diese Weise können Objekte, aber auch Tierschmutz, den Sauger sonst auch gerne mal ungewollt in der ganzen Wohnung verteilt haben, sicher umfahren.

Die Roborock-Software ist insgesamt auch State-of-the-art: Der TÜV Rheinland attestiert Gerät und Software einen hohen Datenschutz und Cybersicherheit. Möbel und Bodenbeläge lassen sich automatisch erkennen und in der App hinterlegen. Auf diese Weise kann die Software entscheiden, welche Reihenfolge für eine effektive Wohnungsreinigung die Beste wäre.