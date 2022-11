NextPit-Adventskalender: Unglaubliche Preise im Gesamtwert von über 10.000 Euro im ganzen Dezember

Morgen, Kinder, wird's was geben... Ganz so früh ist es noch nicht so weit. Aber es ist nicht mehr lange hin. Denn am 1. Dezember 2022 startet der NextPit-Adventskalender. Der hat es wirklich, wahrlich und im wahrsten Sinne des Wortes in sich: Jeden Tag öffnet sich ein Türchen und gibt der NextPit-Community die Chance auf Gewinne von über 10.000 Euro!

Mitmachen ist dabei, wie immer, ganz einfach: Jeder Kommentar unter einem Türchen ist ein Los. Bis zum Heiligen Abend öffnen wir täglich ein Türchen. Dahinter verbergen sich Dinge, wie Staubsaugerroboter der Premiumklasse, Powerstations, Kopfhörer, Fitness-Gadgets und vieles mehr!!

Das sollte man auf keinen Fall verpassen! Alle Türchen bleiben über den gesamten Dezember geöffnet.

Damit Ihr auf jeden Fall nichts verpasst, solltet Ihr Euch in unseren Deals-Newsletter eintragen. Damit bekommt Ihr nicht nur die besten Schnäppchen in der Vorweihnachtszeit frisch in Eure E-Mail-Inbox, sondern wir informieren Euch auch über all unsere Gewinnspiele. Ich kann Euch versprechen: Bis Weihnachten könnt Ihr bei NextPit noch richtig was abstauben!! Wir haben da so ein paar Sachen...

Aber das wird (noch) nicht verraten! Als Newsletter-Abonnentin oder -Abonnent erfahrt Ihr aber als Erste/r sobald es los geht.

Tragt einfach schnell Eure E-Mail-Adresse und Euren Namen ein – und schon geht es los. Selbstverständlich könnt Ihr Euch jederzeit ganz unkompliziert von diesem Newsletter abmelden.

Weihnachten wird ganz groß bei NextPit – und Ihr könnt dabei sein und richtig abstauben!

Ho! Ho! Ho! – Euer ganzes NextPit-Team