NextPit Adventskalender #4: Gewinne ein geiles Bundle von UGREEN im Wert von 160 Euro

Hinter dem vierten Türchen des NextPit-Adventskalenders gibt es zwei UGREEN DigiNest Cube 65 W Steckdosenleiste im Wert von insgesamt 240 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Als ich den Namen UGREEN vor zwei oder drei Jahres das erste Mal hörte, assoziierte ich ihn irgendwie mit Green Tech. Ich war echt überrascht, dass hinter dem Namen eine wirklich sehr erfolgreiche Firma steckt, die sich mit dem Thema "laden" beschäftigt. UGREEN stellt unterschiedlichste Ladegeräte und das passende Zubehör dafür her. Aus eigener Erfahrung – ich habe mir vor zwei Jahren ein Lade-Hub von UGREEN gekauft – kann ich sagen: Die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis sind überzeugend.

Von daher freue ich mich sehr, dass UGREEN in diesem Jahr auch beim großen NextPit-Adventskalender dabei ist und eine Überraschung in das vierte Türchen gelegt hat.

Der Ladewürfel DigiNest Cube 65 W von UGREEN / © NextPit

DigiNest Cube 65 W – ein echter Alleskönner beim Thema Laden

Heute gibt es nicht nur ein, sondern gleich zwei Geschenke: UGREEN spendiert Euch zwei DigiNest Cube 65 W, ein Steckdosenwürfel, der über USB-C mit bis zu 65 Watt laden und auch mit Schuko-Steckern verwendet werden kann. Der Würfel bietet zwei USB-C- und zwei USB-A-Steckplätze. Außerdem gibt es noch drei normale Steckdosen.

UGREEN gibt an, dass sich via USB-C ein neues MacBook Air von Null von fünfzig Prozent in rund einer halben Stunde laden lässt.

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.