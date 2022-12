NextPit Adventskalender #6: Roborock S7+ – Gewinne einen Top-Saugroboter für saubere Ergebnisse

Hinter dem sechsten Türchen des NextPit-Adventskalenders gibt es den beliebten Saugroboter S7+ von Roborock im Wert von 689,00 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Saugroboter sind in Mode – wer schon einmal einen hatte, der weiß auch warum. Sie sind unheimlich praktisch und haben durchaus das Zeug dazu, die Wohnung – oder, besser: ihren Boden – wie von Zauberhand sauber zu halten. Einer der derzeit erfolgreichsten Saugrobotermodelle ist der S7 von Roborock. Im Bundle mit der dazu passenden Entleerungsstation ist es der Roborock S7+. Genau diesen gibt es heute im großen NextPit-Adventskalender.

Schicker Sauger im NextPit Adventskalender 2022: Der Roborock S7+ / © NextPit

Der Roborock S7 ist das leistungsstärkste Modell im Roborock-Portfolio. Er ist streng genommen sogar ein Saug- und Wischroboter, denn an der Unterseite befindet sich ein Wischer samt Schalltechnologie. Dadurch, dass der S7 3.000 Mal in der Minute schrubbt, kann er auch hartnäckigen Schmutz vom Boden ablösen. Darüber hinaus bringt er alle Funktionen mit, die ein moderner Saugroboter braucht: Laserdistanzsensor, hohe Saugleistung und auch eine automatische Erkennung, ob man gerade über einen Teppich fährt. In diesem Fall hebt der Roborock S7+ den Wischmop an.

Absaugstation mit integriertem Filter

Die Station des S7+ kann entweder als Zyklon agieren und arbeitet an der Stelle dann beutellos. Sie lässt sich aber auch mit einem Staubbeutel bestücken. Dass ist vor allem für Allergikerinnen und Allergiker wichtig – die eingesaugten Milben und Staubpartikel bleiben im Beutel, der sich dann irgendwann normal entsorgen lässt.

Der Roborock S7+ ist ein weiteres Highlight im großen NextPit-Adventskalender 2022. Und Ihr solltet dringend mitmachen, um dieses Prachtstück zu gewinnen.

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.