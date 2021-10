NextUp: Freut Euch auf VPNs, faire Handys und Filter 2.0

Was interessiert uns der alte Käse von gestern, wenn wir in die Zukunft schauen können? Ganz im Future-Spirit präsentiere ich Euch heute unser neues Format "NextUp"! Dabei will ich Euch eine kleine Vorschau auf die Woche bei NextPit geben und natürlich Eure Meinungen, Fragen und Wünsche wissen. Den Start machen ein faires Smartphone, die Neuerfindung des Kamerafilters und VPNs!

Montagabends solltet Ihr von nun an immer auf NextPit verbringen! Denn in der digitalen Wahrsagerkugel verraten wir Euch im neuen Format "NextUp" von nun an, was diese Woche in der Tech-Welt und damit auf NextPit zu erwarten ist. Natürlich gibt's dabei nicht nur einfach eine Kopie unseres Redaktionsplans. Stattdessen will ich Euch die drei spannendsten Themen in wenigen Worten schmackhaft machen!

Fairphone vs. Fastphone

Für die Smartphone-Testberichte bin ich in dieser Woche höchstpersönlich verantwortlich! Dabei könnten die beiden getesteten Devices unterschiedlicher kaum sein. Witzigerweise gibt es auf NextPit zu beiden Smartphone schon jeweils ein Hands-On:

Das Xiaomi 11T Pro lässt sich getrost als sogenanntes "Fastphone" bezeichnen. Ein Handy also, dessen Lebensdauer auch trotz verlängerter Update-Garantie seitens des Herstellers nicht mehr als zwei Jahre betragen sollte. Dafür sorgt ein Smartphone-SoC, der die Hardware unter Volllast kurz vor die Überhitzung bringt und Quick-Charging mit wahnwitzigen 120 Watt! Spaß hatte ich beim Review aber dennoch mit dem Handy.

Quick-Charging funktioniert beim Xiaomi 11T Pro sauschnell! / © NextPit

Im krassen Kontrast dazu steht das Fairphone 4, das erst letzte Woche vom dänischen Social-Business Fairphone vorgestellt wurde. Dieses kostet mit einer UVP von 579 Euro zwar fast genauso viel wie das Xiaomi 11T Pro, bietet aber deutlich zahmere Specs. Im Vordergrund stehen nämlich Nachhaltigkeit, faire Arbeitsbedingungen und leichte Reparierbarkeit dank Modularität. Ich nutze das Handy aktuell noch, bin aber schon ziemlich begeistert. Wollt Ihr mir eine Frage zum Fairphone 4 stellen? Dann mal los!

Welcher VPN und was ist das überhaupt?

Als nächste Content-Perle habe ich einen Artikel herausgesucht, an dem Rubens aktuell arbeitet. Nachdem ich für Euch schon den Anbieter Ivacy VPN auf Herz und Verschlüsselung getestet habe, aktualisiert er unsere Liste der besten VPNs. In der Vorbereitung hat er mir bereits verraten, dass es dabei nicht unbedingt um ein Feuerwerk an technischen Daten gehen soll.

Stattdessen steht Ihr als Anwender:innen im Vordergrund! Bei welchem VPN kann ich Netflix aus meinem Heimatland streamen und wo sind die Geschwindigkeiten aufgrund verfügbarer Server auch tatsächlich gut? Dazu kommen Privatsphäre-Themen wie No-Log-Policys und mehr! Ich freue mich drauf und ich wette, Rubens ist auch hier an Euren Fragen interessiert!

Hat Apple etwa die Filter erfunden?

Zu guter Letzt dreht sich der Mittwoch noch einmal um ein Thema, das uns in den letzten Wochen tagtäglich begleitet hat: das iPhone 13! Apple hat hier sogenannte "Fotografische Stile" implementiert, über die ich viel geschmunzelt habe. Denn sie bieten Euch die Möglichkeit, schon beim Fotografieren "Stile" auf Bilder anzuwenden. Ich war fest davon überzeugt, dass Apple im Jahr 2021 tatsächlich den Fotofilter erfunden hat!

Fotofilter in Kamera-Apps sind im Prinzip digitale Replikas von Analogfiltern, die beispielsweise vor Kameralinsen geschraubt werden. Damals wurden Bildstile durch optische Veränderungen erreicht und gleichmäßig auf das Bild angewandt. Und genau das ist bei Apple anders! Was genau Apple anders macht, verrate ich natürlich noch nicht! Aber fragt gerne schon einmal in den Kommentaren nach!

Und damit endet die erste Ausgabe von "NextUp", dem kleinen Vorausblick auf NextPit! Falls Ihr noch ein paar weitere Geheimnisse über die folgende Woche erfahren wollt, schaut Euch folgendes Bild einmal genauer an!