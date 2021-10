NextUp: Event-Alarm – Google Pixel 6, Samsung, Apple und Huawei

Wir starten in eine neue Woche und wollen euch im NextPit "NextUp" auf den aktuellen Stand bringen. In diesem Beitrag erfahrt Ihr also, was in der Tech-Bubble los sein wird und was sich die NextPit-Redaktion für diese Woche überlegt hat.

Produkt-Events sind anscheinend Rudeltiere. Es passiert immer wieder, dass binnen weniger Tage ganz viel passiert und diese Oktoberwoche ist ein Paradebeispiel dafür: Mit Samsung, Huawei und natürlich Google und Apple steht jede Menge an in dieser Woche.

Endlich ist die Woche gekommen, in der nicht nur Android 12 offiziell an den Start geht, sondern Google uns auch seine neuen Pixel-Smartphones präsentiert. Aber es ist sicher nicht nur so, dass wir jenseits vom Google Pixel 6 diese Woche nichts Neues zu erwarten hätten. Seht selbst:

Wir warten aufs Christkind Google Pixel 6

Im Detail kennen wir natürlich den Ablauf des Google-Events noch nicht. Aber dass wir die neuen Pixel-Smartphones und Android 12 offiziell präsentiert bekommen, wissen wir ja dennoch alle. Dementsprechend wissen wir auch schon, dass wir so manchen Artikel dazu in dieser Woche verfassen werden. Mag sein, dass sich das ein oder andere ein wenig nach vorn oder hinten verschiebt, aber im Wesentlichen könnt Ihr schon mal folgende Beiträge einplanen:

Wann kommt's? Thema Von? Datum Pixel-Event-Recap Stefan Mittwoch, 20. Oktober Pixel 6 (Pro) im Hands-on Camila sobald wie möglich ;-) Deshalb sind die Pixel-Smartphones etwas so Besonderes Antoine Mittwoch, 20. Oktober Google Pixel 6 oder Pixel 6 Pro: die Unterschiede Rubens Mittwoch, 20. Oktober

Was die anderen Events angeht, so müsst Ihr hier einfach ständig vorbeischauen. Wir berichten natürlich schnellstmöglich über die Neuvorstellungen, können Euch aber noch nicht viel darüber berichten, wie schnell wir die Produkte in die Finger bekommen. Aber jeden Tag auf NextPit vorbeizuschneien, ist ja eh grundsätzlich immer die richtige Idee!

Und dann wäre da noch ...

Logisch, dass wir darüber hinaus noch jede Menge mehr für Euch im Angebot haben. Täglich wird es wieder einen Artikel zu einer kostenlosen App geben, sowie die üblichen Listen zu den Gratis-Apps am Dienstag und Samstag. Auch Tarif-Empfehlungen und News wird es wieder geben, versteht sich ja von selbst. Hier habt Ihr noch einen kleinen Ausblick auf weitere Beiträge, die wir geplant haben für diese Woche:

Wann kommt's? Wann kommt's? Thema Von? Datum Screenshots: So sieht das neue ColorOS 12 auf einem Oppo-Smartphone aus Antoine Mittwoch, 20. Oktober Preisradar: Lohnt sich aktuell der Kauf des Galaxy S20? Casi Donnerstag, 21. Oktober Wie funktioniert der S Pen in der Z Fold Edition? Antoine Freitag, 22. Oktober ColorOS im Test Antoine Samstag, 23. Oktober

Damit habt Ihr jetzt einen groben Überblick, aber natürlich passiert noch mehr in dieser Woche. Es wird wieder eine Podcast-Episode plus dazugehörigem Artikel geben, außerdem stehen am Wochenende auch noch die "Gewinner und Verlierer" sowie Antoines Top 5 Apps der Woche ins Haus. Ach, apropos: Was haltet Ihr eigentlich von unserem Video dazu? Falls Ihr es noch nicht gesehen habt: Hier ist es als Rausschmeißer. Danach könnt Ihr uns dann in den Kommentaren erzählen, was Ihr Euch von dieser Woche erhofft und welches Event für Euch das spannendste wird.