NextUp: Das erwartet Euch bei NextPit in der kommenden Woche!

Na, seid Ihr einen Tag nach Halloween wieder normale Leser und Leserinnen? Während gestern noch Werwölfe, Geister und Dämonen durch Berlin wanderten, stelle ich Euch heute den Redaktionsplan der Kalenderwoche 44 vor. Wie immer gibt es am Ende meines NextUps ein Rätsel, bei dem Ihr ein Gadget erraten könnt, zu dem es diese Woche einen Testbericht gibt.

Für mich ist das spannendste Content-Piece in dieser Woche aber etwas anderes. Denn mit dem Pixel 6 und dem iPhone 13 sind in den letzten Wochen die beiden spektakulärsten Kamera-Smartphones auf den Markt gekommen. Stefan hat Euch daher um Eure Meinung gebeten!

Auswertung des Kamera-Blindtests

Der Kamera-Blindtest hat auf NextPit schon eine lange Tradition. Ich persönlich finde die Idee ziemlich genial, Euch Leser:innen über die Qualität von Fotos abstimmen zu lassen, ohne dabei das genutzte Handy zu verraten! So können wir abseits von Hersteller-Präferenzen oder Antipathien gegenüber manchen Unternehmen messen, welches Handy den Massengeschmack bei Fotos aktuell am besten trifft.

Auswertung des Kamera-Blindtest Artikel Veröffentlichung Kamera-Blindtest 2021: Wer ist der Kamera-King im November? Mittwoch, 3. November

Stefan wird den neuesten Kamera-Blindtest am Dienstag auswerten uns seine Ergebnisse am Mittwochmorgen präsentieren. Vor einigen Monaten konnte Apple mit dem iPhone 12 Pro Max den Gesamtsieg einfahren. Da Apple die sehr guten Kameras des Pro Max sogar in das Standard-iPhone aus 2021 integriert hat, könnten die Ergebnisse spannender nicht sein! Also bleibt gespannt!

Vorbereitung auf die heiße Deal-Phase

Den November begrüßt man als Tech-Journalist immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht und einem Stinkefinger hinter dem Rücken. Denn in Vorbereitung auf die Weihnachtszeit finden hier der Singles Day, die Black-Week, der Black Friday und auch der Cyber Monday statt. Wie wir aus der Vergangenheit wissen, kaufen die Menschen hier Technik noch und nöcher. Plant Ihr auch einen Kauf, nehmen wir bei NextPit Euch an die Hand.

Kaufberater und Vergleichstest Artikel Veröffentlichung Die beste Smartwatch im Jahr 2021 Dienstag, 2. November Google Pixel 6 vs. Pixel 6 Mittwoch, 3. November Die besten Smartphones unter 200 Euro Donnerstag, 4. November

Denn aus allen Produktpräsentationen, Testberichten, Vergleichsartikeln und Co. stellen wir Euch regelmäßig Kaufberater zusammen. Und diese aktualisieren wir in den nächsten Tagen und Wochen. In dieser Woche starte ich mit den besten Smartwatches und den Handys unter 200 Euro – dazu gibt es zudem endlich einen Vergleich zwischen dem neuen Pixel 6 und dem Pixel 5.

Antoine darf mysteriöses Smartphone testen

Auch ein neues Smartphone testen wir bei NextPit in dieser Woche. Worum es sich dabei handeln wird, das verrate ich Euch aber natürlich nicht. Denn auch in dieser Woche stelle ich Euch stattdessen ein kleines Rätsel. Schreibt mir in den Kommentaren, welches Handy Antoine bis Samstag testen wird.

Mysteriöses Smartphone Artikel Veröffentlichung Test des mysteriösen Smartphones Samstag, 6. November 2021

Na, um welches Smartphone könnte es sich handeln? / © NextPit / Audi

Der Kommentarbereich steht natürlich auch für Fragen zum mysteriösen Handy sowie für Eure Vorschläge für unsere Kaufberater offen! Währenddessen wende ich mich den besten Smartwatches zu und überlege, welche das beste Modell im Jahr 2021 sein wird. Habt Ihr einen Vorschlag?